Чарующая магия города, сказочная подсветка архитектурных шедевров, разводные мосты, соединяющие берега Невы - всё это ожидает вас на ночной обзорной экскурсии 🧭. Передвигаться мы будем на автомобиле 🚘 Мерседес E-class или комфортном минивене. Самые яркие моменты путешествия останутся не только в памяти, но и на фотографиях, ведь мы будем останавливаться у главных достопримечательностей 🏛️ предстанет перед вами совершенно другим – безлюдный Невский и тихие улочки без изнуряющих пробок. На протяжении всей экскурсии вы сможете любоваться панорамой ночного города, изящно украшенной кружевными решетками скверов и мостов. А благодаря уникальной художественной подсветке вы будто заново взглянете на императорские и великокняжеские дворцы, что возвышаются над безмолвными гранитными набережными.

Вы увидите главные достопримечательности Петербурга, и по желанию в программу экскурсии можно будет включить те места, которые вы не успели посетить днем. Ночное путешествие непременно произведет на вас впечатление, и я надеюсь, вы искренне влюбитесь ❤️ в этот самый загадочный и красивый город 🏙️