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Атмосферная прогулка по ночному Петербургу

5
8 отзывов
Антон Ш.
Антон Ш. – Гид из Санкт-Петербурга
Под крылом ночи Петербург превращается в сверкающую сказку.

Мы въедем в неё на мерседесе E-класса или минивене, увидим развод мостов и прогуляемся по безлюдному Невскому.

Маршрут может меняться по вашему желанию, а после экскурсии 🧭 вас ждут фотографии 📸.

Я покажу вам не только преображенные магией ночи замки 🏰, крепости, музеи 🖼 и соборы, но и проведу сквозь дворы-колодцы, в типичные питерские парадные.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу

Что вы увидите

  • Маршрут (по согласованию): Петропавловская крепость
  • Троицкий мост
  • Марсово поле
  • Летний сад
  • Фонтанка
  • Михайловский замок
  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Спас на крови
  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж
  • Исаакиевский собор
  • Стрелка В. О.
  • несколько знаменитых проходных дворов-колодцев
  • типичные питерские парадные.
Чарующая магия города, сказочная подсветка архитектурных шедевров, разводные мосты, соединяющие берега Невы - всё это ожидает вас на ночной обзорной экскурсии 🧭. Передвигаться мы будем на автомобиле 🚘 Мерседес E-class или комфортном минивене. Самые яркие моменты путешествия останутся не только в памяти, но и на фотографиях, ведь мы будем останавливаться у главных достопримечательностей 🏛️ предстанет перед вами совершенно другим – безлюдный Невский и тихие улочки без изнуряющих пробок. На протяжении всей экскурсии вы сможете любоваться панорамой ночного города, изящно украшенной кружевными решетками скверов и мостов. А благодаря уникальной художественной подсветке вы будто заново взглянете на императорские и великокняжеские дворцы, что возвышаются над безмолвными гранитными набережными.
Вы увидите главные достопримечательности Петербурга, и по желанию в программу экскурсии можно будет включить те места, которые вы не успели посетить днем. Ночное путешествие непременно произведет на вас впечатление, и я надеюсь, вы искренне влюбитесь ❤️ в этот самый загадочный и красивый город 🏙️
Что входит
  • Для компаний от 1 до 3 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes E-class (входит в стоимость)
  • Для компаний от 4 до 6 человек экскурсия проходит на минивене Hyundai H-1 (с доплатой 500 руб. ).
Начало
🚩 В любом удобном месте в центре города
Место завершения
🏁 В центре города по согласованию
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Антон Ш.
Антон Ш.
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8 отзывов оставили туристы

Антон Ш. проводит ещё 2 экскурсии

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