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Аудиоэкскурсия с приложением: Эрмитаж (Главный штаб): импрессионисты и постимпрессионисты

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия с приложением: Эрмитаж (Главный штаб): импрессионисты и постимпрессионисты
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🖼Музеи
  • 👀Идеально для первого визита

  • 899 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия с приложением: Эрмитаж (Главный штаб): импрессионисты и постимпрессионисты
Аудиоэкскурсия с приложением: Эрмитаж (Главный штаб): импрессионисты и постимпрессионисты

Что вы увидите

  • Вы увидите шедевры:
  • Клода Моне
  • Анри Матисса
  • Пабло Пикассо
  • Поля Гогена
  • Ван Гога
  • Поля Сезана
  • и многих других знаменитых на весь мир художников!
Посетите Главный штаб Эрмитажа — площадку, на которой выставляется актуальное (современное) искусство, а также располагается прекрасная коллекция французской живописи к. 19 — н. 20 вв.
На квест-экскурсии вы полюбуетесь картинами родоначальника импрессионизма Клода Моне, экспрессивного Анри Матисса, кубистического и непредсказуемого Пабло Пикассо. Откроете для себя работы непревзойденного Ван Гога, яркого и солнечного Поля Гогена, загадочного Поля Сезанна. Поймете, почему Моне рисовал одни и те же виды по много раз, узнаете с помощью какого жанра живописи Сезанн хотел проникнуть в тайны мироздания, каким образом кубистические натюрморты Пикассо давали нравственные советы и много других интересных историй!
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.
Организационные детали:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Билет в Эрмитаж — Главный Штаб
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Обратите внимание: музей закрыт по понедельникам.
Начало и место завершения
🚩 Главный штаб, Дворцовая площадь, Санкт-Петербург
Аудиоэкскурсия с приложением: Эрмитаж (Главный штаб): импрессионисты и постимпрессионисты
Аудиоэкскурсия с приложением: Эрмитаж (Главный штаб): импрессионисты и постимпрессионисты
Аудиоэкскурсия с приложением: Эрмитаж (Главный штаб): импрессионисты и постимпрессионисты

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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