Тайное общество масонов уже многие века будоражит фантазии обывателей. Покрытая завесой тайн и секретов, ложа вершит судьбами мира и собирает под свое крыло выдающихся деятелей политики и культуры. В разных биографиях известных личностей мы видим заветное слово «масон» и убеждаемся в верности многочисленных слухов и поверий.

Правда ли, что за всем стоит всемогущее тайное общество мы наверняка сказать не можем. А вот посетить места в Петербурге в рамках самостоятельной экскурсии 🧭, связанные с этой загадочной организацией и расшифровать с вами их тайные символы, мы готовы!Что вас ждёт:• Изучим загадочных египетских сфинксов и Академию художеств, которую возглавлял известный деятель масонской ложи;