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Аудиоэкскурсия в приложении: Масонский Петербург

3.7
3 отзыва
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Покрытая завесой тайн и секретов, ложа вершит судьбами мира и собирает под свое крыло выдающихся деятелей политики и культуры.

В разных биографиях известных личностей мы видим заветное слово «масон» и убеждаемся в верности многочисленных слухов и поверий.

Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕵️Квест
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 999 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Масонский Петербург
Аудиоэкскурсия в приложении: Масонский Петербург

Что вы увидите

  • Египетские сфинксы
  • Академия художеств
  • Стрелки Васильевского острова
  • Дворцовая площадь
  • Невский проспект
  • многое другое
Тайное общество масонов уже многие века будоражит фантазии обывателей. Покрытая завесой тайн и секретов, ложа вершит судьбами мира и собирает под свое крыло выдающихся деятелей политики и культуры. В разных биографиях известных личностей мы видим заветное слово «масон» и убеждаемся в верности многочисленных слухов и поверий.
Правда ли, что за всем стоит всемогущее тайное общество мы наверняка сказать не можем. А вот посетить места в Петербурге в рамках самостоятельной экскурсии 🧭, связанные с этой загадочной организацией и расшифровать с вами их тайные символы, мы готовы!Что вас ждёт:• Изучим загадочных египетских сфинксов и Академию художеств, которую возглавлял известный деятель масонской ложи;
  • Расшифруем тайное значение стрелки Васильевского острова;
  • На Дворцовой площади расследуем как связано тайное общество с императорами России;
  • Найдем на Невском проспекте дворец масона, построенный крепостным вольным каменщиком;
  • Развеем мифы о главном масонском храме и многое другое.
  • Познавательная экскурсия ⛳ отлично подойдет для семейной прогулки по центру Санкт-Петербурга, интересно будет и взрослым, и детям.
  • Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Организационные детали:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия-квест с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро «Василеостровская», Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 метро «Невский проспект», Санкт-Петербург
Аудиоэкскурсия в приложении: Масонский Петербург
Аудиоэкскурсия в приложении: Масонский Петербург
Аудиоэкскурсия в приложении: Масонский Петербург
Аудиоэкскурсия в приложении: Масонский Петербург

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
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3 отзыва оставили туристы

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