Тайное общество масонов уже многие века будоражит фантазии обывателей. Покрытая завесой тайн и секретов, ложа вершит судьбами мира и собирает под свое крыло выдающихся деятелей политики и культуры. В разных биографиях известных личностей мы видим заветное слово «масон» и убеждаемся в верности многочисленных слухов и поверий.
Правда ли, что за всем стоит всемогущее тайное общество мы наверняка сказать не можем. А вот посетить места в Петербурге в рамках самостоятельной экскурсии 🧭, связанные с этой загадочной организацией и расшифровать с вами их тайные символы, мы готовы!Что вас ждёт:• Изучим загадочных египетских сфинксов и Академию художеств, которую возглавлял известный деятель масонской ложи;
Расшифруем тайное значение стрелки Васильевского острова;
На Дворцовой площади расследуем как связано тайное общество с императорами России;
Найдем на Невском проспекте дворец масона, построенный крепостным вольным каменщиком;
Развеем мифы о главном масонском храме и многое другое.
Познавательная экскурсия ⛳ отлично подойдет для семейной прогулки по центру Санкт-Петербурга, интересно будет и взрослым, и детям.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Организационные детали:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
Интерактивная экскурсия-квест с аудиогидом
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро «Василеостровская», Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 метро «Невский проспект», Санкт-Петербург
Выберите день для проведения квеста
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.