С этой самостоятельной экскурсией вы отправитесь на охоту за необычными достопримечательностями 🏛️ в район, откуда, строго говоря, началась когда-то история 📖 Санкт-Петербурга.

Петроградская сторона многоликая и контрастная: доходные дома в стиле модерн поражают великолепием, но за ними нередко скрываются мрачные лабиринты дворов; вычищенные до блеска шикарные фасады соседствуют с полуразрушенными историческими руинами, безапелляционно прямые проспекты — с запутанными улочками, в которых и местный может заплутать. Все это составляет то неповторимое обаяние Петроградки, которое легко ощутить, но сложно передать словами. Но нам и не нужно, ты увидишь все своими глазами!

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время.

В экскурсию ⛳ входят объекты (дворы и парадные) с закрытыми воротами/входами. К сожалению, мы не можем предоставить вам коды или ключи от дворов. Советуем не упускать возможность насладиться уникальной достопримечательностью и дождаться, когда-то кто-то из жильцов будет возвращаться домой.

Важная информация: