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Аудиоэкскурсия в приложении: Неформальная Петроградка

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия в приложении: Неформальная Петроградка
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Неформальная Петроградка
Аудиоэкскурсия в приложении: Неформальная Петроградка

Что вы увидите

  • Разгадаем в чем секрет неповторимого облика Петроградки
  • Сходим в один из самых загадочных музеев Петербурга
  • Отыщем яркие работы стрит-художников и редкие дворики
  • Познакомимся с ангелом-хранителем Петроградки
  • Узнаем какой дом выиграл приз на звание самого странного особняка Петербурга
  • Посетим уголок настоящего питерского андеграунда
  • И многое другое!
С этой самостоятельной экскурсией вы отправитесь на охоту за необычными достопримечательностями 🏛️ в район, откуда, строго говоря, началась когда-то история 📖 Санкт-Петербурга.
Петроградская сторона многоликая и контрастная: доходные дома в стиле модерн поражают великолепием, но за ними нередко скрываются мрачные лабиринты дворов; вычищенные до блеска шикарные фасады соседствуют с полуразрушенными историческими руинами, безапелляционно прямые проспекты — с запутанными улочками, в которых и местный может заплутать. Все это составляет то неповторимое обаяние Петроградки, которое легко ощутить, но сложно передать словами. Но нам и не нужно, ты увидишь все своими глазами!
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время.
В экскурсию ⛳ входят объекты (дворы и парадные) с закрытыми воротами/входами. К сожалению, мы не можем предоставить вам коды или ключи от дворов. Советуем не упускать возможность насладиться уникальной достопримечательностью и дождаться, когда-то кто-то из жильцов будет возвращаться домой.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Проспект Добролюбова, 35
Место завершения
🏁 Уголок настоящего питерского андеграунда
Аудиоэкскурсия в приложении: Неформальная Петроградка
Аудиоэкскурсия в приложении: Неформальная Петроградка
Аудиоэкскурсия в приложении: Неформальная Петроградка
Аудиоэкскурсия в приложении: Неформальная Петроградка
Аудиоэкскурсия в приложении: Неформальная Петроградка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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