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Аудиоэкскурсия в приложении: Петербургские мосты и их тайны

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия в приложении: Петербургские мосты и их тайны
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🥰Романтическая
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 999 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Петербургские мосты и их тайны
Аудиоэкскурсия в приложении: Петербургские мосты и их тайны

Что вы увидите

  • Эрмитажный мост
  • Аничков мост
  • Банковский мост
  • Ломоносов мост
  • Львиный мост
  • Поцелуев мост
  • и многие другие....
Насладитесь незабываемой романтично-познавательной прогулкой по мостам Петербурга.
Санкт-Петербург не зря называют «Северной Венецией» и самым романтичным городом России.
Все гости нашего города стремятся узнать его получше, интересуются архитектурой, историей 📖, Невским, конечно, и процессией развода мостов — так сказать, стандартный набор туриста.
А как же мосты и мостики раскинутые по всему городу?! Их часто не замечают, а ведь они и есть один из самых главных символов города!
Мы приглашаем вас свернуть с туристической тропы и прогуляться 👣 по каналам города!
А в благодарность, мосты раскроют свои секреты, поделятся воспоминаниями и тайнами города!
При желании, прогулку можно разделить на два дня.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Эрмитажный мост
Место завершения
🏁 ул. Садовая, 64
Аудиоэкскурсия в приложении: Петербургские мосты и их тайны
Аудиоэкскурсия в приложении: Петербургские мосты и их тайны
Аудиоэкскурсия в приложении: Петербургские мосты и их тайны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
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