Насладитесь незабываемой романтично-познавательной прогулкой по мостам Петербурга.
Санкт-Петербург не зря называют «Северной Венецией» и самым романтичным городом России.
Все гости нашего города стремятся узнать его получше, интересуются архитектурой, историей 📖, Невским, конечно, и процессией развода мостов — так сказать, стандартный набор туриста.
А как же мосты и мостики раскинутые по всему городу?! Их часто не замечают, а ведь они и есть один из самых главных символов города!
Мы приглашаем вас свернуть с туристической тропы и прогуляться 👣 по каналам города!
А в благодарность, мосты раскроют свои секреты, поделятся воспоминаниями и тайнами города!
При желании, прогулку можно разделить на два дня.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Важная информация:
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
- Рекомендуем взять с собой наушники 😃