Насладитесь незабываемой романтично-познавательной прогулкой по мостам Петербурга.

Санкт-Петербург не зря называют «Северной Венецией» и самым романтичным городом России.

Все гости нашего города стремятся узнать его получше, интересуются архитектурой, историей 📖, Невским, конечно, и процессией развода мостов — так сказать, стандартный набор туриста.

А как же мосты и мостики раскинутые по всему городу?! Их часто не замечают, а ведь они и есть один из самых главных символов города!

Мы приглашаем вас свернуть с туристической тропы и прогуляться 👣 по каналам города!

А в благодарность, мосты раскроют свои секреты, поделятся воспоминаниями и тайнами города!

При желании, прогулку можно разделить на два дня.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация: