Разгадайте секреты красивейшего острова несбывшихся каналов с нашей самостоятельной экскурсией.
Васильевский остров 🏝️ – это один из самых больших и красивейших островов Санкт-Петербурга, которому удалось сохранить неповторимый шарм старого Петербурга с его маленькими улицами-линиями, старинными домами и непарадными двориками. Вам предстоит найти тайные проходы и разгадать послания, которые скрывает от посторонних взглядов один из красивейших островов Санкт-Петербурга.
В этом путешествии вы узнаете о том, почему Васильевский остров так и остался островом несбывшихся каналов, почему он поделен на линии, откуда появилось его название, какие реки окружают Ростральные колонны и многие другие необычные факты и истории 📖. Вам предстоит стать настоящим исследователем: выполнить множество увлекательных заданий и раскрыть загадки Васильевского острова.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
- Экскурсия пройдёт под вашим контролем.