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Аудиоэкскурсия в приложении: Тайны Васильевского острова

5
7 отзывов
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия в приложении: Тайны Васильевского острова
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Тайны Васильевского острова
Аудиоэкскурсия в приложении: Тайны Васильевского острова

Что вы увидите

  • Самая маленькая площадь города
  • Самая узкая улица Петербурга
  • Cтаринная аптека Пеля
  • Кунсткамера
  • Cкрытый от глаз любопытных уголок настоящей Южной Африки с идолами
  • Парадные и непарадные дворики
  • «Музыкальные» ворота
  • Здание Биржи и многие другие интересные достопримечательности!
Разгадайте секреты красивейшего острова несбывшихся каналов с нашей самостоятельной экскурсией.
Васильевский остров 🏝️ – это один из самых больших и красивейших островов Санкт-Петербурга, которому удалось сохранить неповторимый шарм старого Петербурга с его маленькими улицами-линиями, старинными домами и непарадными двориками. Вам предстоит найти тайные проходы и разгадать послания, которые скрывает от посторонних взглядов один из красивейших островов Санкт-Петербурга.
В этом путешествии вы узнаете о том, почему Васильевский остров так и остался островом несбывшихся каналов, почему он поделен на линии, откуда появилось его название, какие реки окружают Ростральные колонны и многие другие необычные факты и истории 📖. Вам предстоит стать настоящим исследователем: выполнить множество увлекательных заданий и раскрыть загадки Васильевского острова.

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро «Василеостровская»
Место завершения
🏁 Биржевая пл., 4
Аудиоэкскурсия в приложении: Тайны Васильевского острова
Аудиоэкскурсия в приложении: Тайны Васильевского острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
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7 отзывов оставили туристы

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