Разгадайте секреты красивейшего острова несбывшихся каналов с нашей самостоятельной экскурсией.

Васильевский остров 🏝️ – это один из самых больших и красивейших островов Санкт-Петербурга, которому удалось сохранить неповторимый шарм старого Петербурга с его маленькими улицами-линиями, старинными домами и непарадными двориками. Вам предстоит найти тайные проходы и разгадать послания, которые скрывает от посторонних взглядов один из красивейших островов Санкт-Петербурга.

В этом путешествии вы узнаете о том, почему Васильевский остров так и остался островом несбывшихся каналов, почему он поделен на линии, откуда появилось его название, какие реки окружают Ростральные колонны и многие другие необычные факты и истории 📖. Вам предстоит стать настоящим исследователем: выполнить множество увлекательных заданий и раскрыть загадки Васильевского острова.

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация: