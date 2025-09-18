Разгадывайте исторические загадки, знакомьтесь с достопримечательностями и наслаждайтесь неповторимыми пейзажами Павловского парка.
На этой экскурсии вы погуляете по одному из самых прекрасных парков пригородов Санкт-Петербурга, восхититесь романтическими пейзажами, полюбуетесь парковыми павильонами и скульптурой. Маршрут начнется у главного входа в Павловский парк, а закончится у Павловского Дворца.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание аудиогидаВы узнаете:• Почему Колоннада Аполлона наполовину разрушена;
- Зачем императрица Мария Федоровна доила коров;
- С кем так хотела дружить жена Павла I, что даже построила специальный Храм Дружбы, • И много других интересных и забавных фактов. Вы увидите:• Прекрасный Музыкальный павильон;
- Колоннада Аполлона, которая выглядит как настоящая античная постройка;
- Недавно отреставрированный Мост кентавров;
- Прекрасный пейзаже с Храмом Дружбы в качестве доминанты;
- Прогулка вдоль реки Славянки до Пиль-башни;
- Розовый павильон и павильон Росси;
- Жемчужина парка — Павловский дворец. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Входные билеты в парк стоит 100 рублей и оплачивается самостоятельно. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
- Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
- Go.
- Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музыкальный павильон
- Колоннада Аполлона
- Мост кентавров
- Храм Дружбы
- Пиль-башня
- Розовый павильон и павильон Росси
- Павловский дворец
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Входные билеты в парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный вход в Павловский парк
Завершение: Павловский дворец, ул. Садовая 20
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
