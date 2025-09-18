Мои заказы

Аудиоэкскурсия в приложении: Загадки Павловского парка

Аудиоэкскурсия в приложении
Разгадывайте исторические загадки, знакомьтесь с достопримечательностями и наслаждайтесь неповторимыми пейзажами Павловского парка.

На этой экскурсии вы погуляете по одному из самых прекрасных парков пригородов Санкт-Петербурга, восхититесь романтическими пейзажами, полюбуетесь парковыми павильонами и скульптурой. Маршрут начнется у главного входа в Павловский парк, а закончится у Павловского Дворца.
Ближайшие даты:
18
сен19
сен20
сен21
сен22
сен23
сен24
сен
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание аудиогида

Вы узнаете:• Почему Колоннада Аполлона наполовину разрушена;
  • Зачем императрица Мария Федоровна доила коров;
  • С кем так хотела дружить жена Павла I, что даже построила специальный Храм Дружбы, • И много других интересных и забавных фактов. Вы увидите:• Прекрасный Музыкальный павильон;
  • Колоннада Аполлона, которая выглядит как настоящая античная постройка;
  • Недавно отреставрированный Мост кентавров;
  • Прекрасный пейзаже с Храмом Дружбы в качестве доминанты;
  • Прогулка вдоль реки Славянки до Пиль-башни;
  • Розовый павильон и павильон Росси;
  • Жемчужина парка — Павловский дворец. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Входные билеты в парк стоит 100 рублей и оплачивается самостоятельно. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
  • Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
  • Go.
  • Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музыкальный павильон
  • Колоннада Аполлона
  • Мост кентавров
  • Храм Дружбы
  • Пиль-башня
  • Розовый павильон и павильон Росси
  • Павловский дворец
Что включено
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены - необходимо взять свои
  • Входные билеты в парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный вход в Павловский парк
Завершение: Павловский дворец, ул. Садовая 20
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

