Места, где можно отдохнуть от суеты в центре города
Дворец Юсуповых на Фонтанке, Большую хоральную синагогу, Исаакиевский собор, Николо-Богоявленский морской собор, Церковь Святого Апостола Иоанна, Мариинский театр
Мы с вами вывернем город 🏙️ наизнанку, оказавшись внутри Петербургских дворов и парадных. Кроме того, я по секрету расскажу вам о том, где побаловать себя вкусной едой и побывать на аутентичном культурном мероприятии.
Что не входит
Трансфер до места и обратно
Личные расходы (еда, сувениры и др. )
Начало
🚩 Памятник Августину Бетанкуру
Место завершения
🏁 Новая Голландия (наб. Адмиралтейского канала, 2Н)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.