Дарья – Гид из Санкт-Петербурга

Вас будет ждать увлекательная прогулка 👣, на которой вы познакомитесь с необычной стороной города и услышите много интересных историй о нем.



Вы побродите по знаменитым парадным, загляните в настоящие Петербургские дворы и даже увидите зеленый оазис в центре города.