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Аутентичный Петербург

5
14 отзывов
Дарья
Дарья – Гид из Санкт-Петербурга
Вас будет ждать увлекательная прогулка 👣, на которой вы познакомитесь с необычной стороной города и услышите много интересных историй о нем.

Вы побродите по знаменитым парадным, загляните в настоящие Петербургские дворы и даже увидите зеленый оазис в центре города.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 850 ₽ за человека

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Аутентичный Петербург
Аутентичный Петербург

Что вы увидите

  • Арку Валлен-Деламота
  • Настоящие Петербургские дворы
  • Сохранившуюся дореволюционную дверь
  • Самые красивые доходные дома
  • Интерьеры парадных: лепнину, витражи, метлахскую плитку
  • Места, где можно отдохнуть от суеты в центре города
  • Дворец Юсуповых на Фонтанке, Большую хоральную синагогу, Исаакиевский собор, Николо-Богоявленский морской собор, Церковь Святого Апостола Иоанна, Мариинский театр
Мы с вами вывернем город 🏙️ наизнанку, оказавшись внутри Петербургских дворов и парадных. Кроме того, я по секрету расскажу вам о том, где побаловать себя вкусной едой и побывать на аутентичном культурном мероприятии.
Что не входит
  • Трансфер до места и обратно
  • Личные расходы (еда, сувениры и др. )
Начало
🚩 Памятник Августину Бетанкуру
Место завершения
🏁 Новая Голландия (наб. Адмиралтейского канала, 2Н)
Аутентичный Петербург
Аутентичный Петербург
Аутентичный Петербург
Аутентичный Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дарья
Дарья
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14 отзывов оставили туристы

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