14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Must-see Петербурга в новогодних декорациях

Сияющий Невский проспект; величественная Дворцовая площадь с главной елкой города; Стрелка Васильевского острова с видом на зимнюю Неву — я провезу вас по классическому Санкт-Петербургу, чью красоту дополняют праздничные огни. Иллюминацией мы полюбуемся и с колоннады Исаакиевского собора, а еще прочувствуем мистику Михайловского замка и поговорим об истоках города у Петропавловской крепости.

Вечные сюжеты и оригинальность Петербурга

Классику разбавим посещением креативных пространств: заедем на остров 🏝️ Новая Голландия, посмотрим на Финский залив и Большой Яхтенный мост в «Севкабель Порт» — сюда не доезжает массовый турист. За 4 часа этого зимнего путешествия я расскажу главное из истории 📖 Северной столицы ⭐️, поделюсь необычными городскими сюжетами и легендами.

Дружеский формат и профессиональные фото

Со мной вы ощутите себя не туристами, а друзьями. Мы избежим скучных лекций с датами, поговорим о том, что значит жить в Петербурге. Вы сориентируетесь в городе и почувствуете себя местными, а еще получите полезные рекомендации — что посмотреть, где вкусно поесть, куда съездить самим и где что купить.

А главное — увиденное отпечатается не только в ваших сердцах и памяти, но и на профессиональных фотографиях! Если вы замерзнете, изучая город 🏙️ и позируя для фото, всегда можно согреться домашним глинтвейном, который я возьму с собой.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам, ведь я учитываю ваши пожелания. И тем, кто впервые в Петербурге, и тем, кто уже бывал здесь. Взрослым и детям с 7 лет.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включено: фотосессия 📷 с новогодними аксессуарами. Вы получите 30 обработанных фотографий (цвето- и свето-коррекция) и все исходники (100-150).

Также включены домашний глинтвейн и вода, транспортные расходы

Еда и билет 🎫 на колоннаду Исаакия (200 руб. днем, 400 руб. ночью; подъем по желанию) не включены в стоимость

Как проходит экскурсия

Оплата на месте в рублях или долларах (наличный/безналичный расчет)

Я заберу вас из отеля или около станции метро 🚇 в центре города

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (уточняйте в переписке)

Примеры моих фотографий можно посмотреть в разделе «Фото».