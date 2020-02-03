14 отзывов оставили туристы

Must-see Петербурга в новогодних декорациях
Сияющий Невский проспект; величественная Дворцовая площадь с главной елкой города; Стрелка Васильевского острова с видом на зимнюю Неву — я провезу вас по классическому Санкт-Петербургу, чью красоту дополняют праздничные огни. Иллюминацией мы полюбуемся и с колоннады Исаакиевского собора, а еще прочувствуем мистику Михайловского замка и поговорим об истоках города у Петропавловской крепости.
Вечные сюжеты и оригинальность Петербурга
Классику разбавим посещением креативных пространств: заедем на остров 🏝️ Новая Голландия, посмотрим на Финский залив и Большой Яхтенный мост в «Севкабель Порт» — сюда не доезжает массовый турист. За 4 часа этого зимнего путешествия я расскажу главное из истории 📖 Северной столицы ⭐️, поделюсь необычными городскими сюжетами и легендами.
Дружеский формат и профессиональные фото
Со мной вы ощутите себя не туристами, а друзьями. Мы избежим скучных лекций с датами, поговорим о том, что значит жить в Петербурге. Вы сориентируетесь в городе и почувствуете себя местными, а еще получите полезные рекомендации — что посмотреть, где вкусно поесть, куда съездить самим и где что купить.
А главное — увиденное отпечатается не только в ваших сердцах и памяти, но и на профессиональных фотографиях! Если вы замерзнете, изучая город 🏙️ и позируя для фото, всегда можно согреться домашним глинтвейном, который я возьму с собой.
Всем путешественникам, ведь я учитываю ваши пожелания. И тем, кто впервые в Петербурге, и тем, кто уже бывал здесь. Взрослым и детям с 7 лет.
Что входит в стоимость, а что — нет
Как проходит экскурсия
Примеры моих фотографий можно посмотреть в разделе «Фото».