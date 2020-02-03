14 отзывов оставили туристы

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Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге

Множество историй, десятки снимков и одна любовь — город на Неве

4.8
14 отзывов
Кирилл
Кирилл – Гид из Санкт-Петербурга
Взять гирлянды и огоньки, добавить щепотку снега, размешать с нескучными рассказами, подавать с глинтвейном и фотографиями — вот рецепт этой экскурсии 🧭 по праздничному Петербургу! Вместе мы проедем по всем главным местам и заглянем в креативные пространства: вы услышите о хрониках и характере города, получите полезные советы и загадаете желание.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге

Что вас ожидает

Must-see Петербурга в новогодних декорациях
Сияющий Невский проспект; величественная Дворцовая площадь с главной елкой города; Стрелка Васильевского острова с видом на зимнюю Неву — я провезу вас по классическому Санкт-Петербургу, чью красоту дополняют праздничные огни. Иллюминацией мы полюбуемся и с колоннады Исаакиевского собора, а еще прочувствуем мистику Михайловского замка и поговорим об истоках города у Петропавловской крепости.

Вечные сюжеты и оригинальность Петербурга
Классику разбавим посещением креативных пространств: заедем на остров 🏝️ Новая Голландия, посмотрим на Финский залив и Большой Яхтенный мост в «Севкабель Порт» — сюда не доезжает массовый турист. За 4 часа этого зимнего путешествия я расскажу главное из истории 📖 Северной столицы ⭐️, поделюсь необычными городскими сюжетами и легендами.

Дружеский формат и профессиональные фото
Со мной вы ощутите себя не туристами, а друзьями. Мы избежим скучных лекций с датами, поговорим о том, что значит жить в Петербурге. Вы сориентируетесь в городе и почувствуете себя местными, а еще получите полезные рекомендации — что посмотреть, где вкусно поесть, куда съездить самим и где что купить.

А главное — увиденное отпечатается не только в ваших сердцах и памяти, но и на профессиональных фотографиях! Если вы замерзнете, изучая город 🏙️ и позируя для фото, всегда можно согреться домашним глинтвейном, который я возьму с собой.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам, ведь я учитываю ваши пожелания. И тем, кто впервые в Петербурге, и тем, кто уже бывал здесь. Взрослым и детям с 7 лет.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: фотосессия 📷 с новогодними аксессуарами. Вы получите 30 обработанных фотографий (цвето- и свето-коррекция) и все исходники (100-150).
  • Также включены домашний глинтвейн и вода, транспортные расходы
  • Еда и билет 🎫 на колоннаду Исаакия (200 руб. днем, 400 руб. ночью; подъем по желанию) не включены в стоимость

Как проходит экскурсия

  • Оплата на месте в рублях или долларах (наличный/безналичный расчет)
  • Я заберу вас из отеля или около станции метро 🚇 в центре города
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (уточняйте в переписке)

Примеры моих фотографий можно посмотреть в разделе «Фото».

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосессия в новогоднем Петербурге

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Привет, меня зовут Кирилл, я путешественник и фотограф. За плечами 13 лет работы в офисе в крупных госкорпорациях на руководящих должностях. Я без капли сожаления оборвал карьеру и уехал путешествовать по миру. Автопутешественник. Посетил более 20 стран. Жил в Грузии, Непале и в Таиланде. В высокий сезон провожу мото-туры и авто-экскурсии в Таиланде, а также профессиональные фотосессии. Летом я возвращаюсь на родину в любимый Петербург. Бонус моих экскурсий — фотосессия на протяжении всего времени. Основной принцип маршрутов — полная адаптивность под запрос путешественника, так называемая программа-конструктор. На моих дружеских экскурсиях вы будете не туристами-отпускниками, а полноценными жителями страны и города, о которых я буду вам без умолку рассказывать. До встречи!
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14 отзывов оставили туристы

3 февраля 2020
Фото получились очень низкого качества, что очень расстроило... 😒 Гид рассказывал общеизвестные факты о Санкт Петербурге, т. к не является коренным жителем города. Экскурсия вообще не стоит таких денег!!! Не рекомендую!
Кирилл
Ответ гида:Спасибо за обратную связь. По существу, сказанного хочу отметить, что обязательства в части репортажной съемки выполнены в полном объеме, фотографии были сделаны в надлежащем качестве, правильно проэкспонированы, объекты съёмки в резкости, правила композиции соблюдены. В дальнейшем фотографии прошли обработку в части свето - и цвето - коррекции. Качество фотографии соответствуют определению репортажной съемки, проводимой в темное время суток без дополнительного светового оборудования. Основная задача репортажной съемки - документально отразить все происходящие непостановочные события. В связи с вышеизложенным, считаю вашу оценку о низком качестве абсолютно не объективной. За время проведенной экскурсии мною были рассказаны как общеизвестные, так и малоизвестные факты, а также легенды города, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы моих клиентов, оставленные до Вас, в том числе отзывы коренных Петербуржцев. Отмечу, что предлагаемые мною услуги неизменны для всех моих клиентов, в том числе для Вас. Как известно большинство гидов на данном ресурсе не обязаны являться коренными жителями стран и городов, которые представляют. Поэтому связь между владением информацией о Петербурге с коренным жительством отсутствует. Относительно стоимости - резкое возрастание спроса на данную экскурсию в новогодний период естественным образом влечет за собой повышение цены на данную услугу. В описании к экскурсии есть подробная информация о предоставляемых услугах, и эта же информация дублируется в переписке перед самой экскурсией. С наилучшими пожеланиями, Кирилл!
2 февраля 2020
Спасибо Кириллу за интересную экскурсию и отличную фотосессию. Было ощущение, что это душевная встреча старых знакомых. Кирилл-прекрасный рассказчик, ночной Питер вызывает восторг, а на память осталось большое количество отличных фотографий.
12 января 2020
Кирилл проводил для нас экскурсию 06. 01. 2020г. Экскурсию мы заказывали для мамы. Ей 84 года и она очень плохо ходит. Кирилл смог провести экскурсию чисто автомобильную, но при этом, показать все самое интересное! И сделал все, что от него зависело, чтобы мама это "все" увидела. Учитывая праздничный день, это было ох как не просто! Экскурсия была легкой, не перегруженной цифрами и фактами, которые всем известны, но очень познавательной и веселой. 4 часа пролетели, как один миг! И осталось очень радостное "послевкусие" Спасибо от души!
12 января 2020
Спасибо, Кирилл! Ожидания полностью оправданы. Под глинтвейн и приятное общение время пролетело незаметно. Отличный формат экскурсии для тех, кому хочется не только узнать новое о знакомом городе, но и почувствовать его настоящую жизнь. Успехов!
9 января 2020
Формат экскурсии просто замечательный! Это отличная идея совместить экскурсию с фотосессией. Посмотрели все знаковые места и получили хорошие фотографии. Хочу отметить, что Кирилл приехал вовремя, с ним было очень комфортно. Фотографии были готовы быстро. Однозначно рекомендую!
7 января 2020
Кирилл, нам было очень приятно познакомится с Вами! Экскурсия была насыщенной, познавательной, прошла душевно и на легке! Всем рекомендуем нашего прекрасного гида и фотографа. !
5 января 2020
Отличная экскурсия! Кирилл показал самые яркие и интересные места Санкт-Петербурга, рассказал массу занимательных историй, порекомендовал места, которые еще можно посетить. Поездка по ночному Питеру были незабываема. А имбирный чай согрел нас в этот морозный вечер. Было очень здорово, спасибо Кирилл!
5 января 2020
Всем рекомендую эту экскурсию. Конечно, она не дешевая, но оставшиеся впечатления, и, главное, замечательные фотографии, этого стоят. Я не фанат соцсетей и не имею даже instegram, первоначально фотосессия не была целью, хотелось комфортно проехать по городу, посетить значимые места, послушать что-то интересное, но Кирилл настолько увлеченный своим делом человек, что мы с азартом начали позировать. И 30 замечательных фотографий + около 100 исходников теперь останутся с нами! Мы побывали в таких местах, куда бы сами не доехали, а вечерний вид на дворцовую набережную со стороны васильевского острова, да еще со стаканчиком глинтвейна в руках.... спасибо, Кирилл! И спасибо за терпеливое ожидание нас в рюмочной Бутылки, в моем "дегустационном портфолио" теперь и "овощная с сельдереем", и "хреновина", и еще пара вкусняшек :)
31 декабря 2019
Это был чудесный день: много красивых и интересных даже для нас, питерцев, мест, секреты города, а главное - искренне дружеское отношение гида Кирилла и отличные фотографии. Я буду вспоминать этот день с приятной ностальгией
30 декабря 2019
Были на экскурсии вместе с Кириллом в предновогоднем Санкт-Петербурге с детьми 7 и 14 лет. Нам все очень понравилось!!! Кирилл выбрал очень интересный и не банальный маршрут, хотя и конечно самые знаменитые места тоже были включены. Красиво и празднично получились фотографии в Новой Голландии. Кирилл рассказывал по дороге интересные факты о достопримечательностях такие, что даже моим детям потом было интересно зайти в интернет и проверить информацию. Было все очень легко и ненавязчиво. Очень удобно, что Кирилл по всем замечательным местам развозит на своей машине, дети с удовольствием ели печенье и пили чай с имбирем, которые Кирилл для нас приготовил. Очень рекомендую эту экскурсию для всех, в том числе и для семей.
30 декабря 2019
С удовольствием провели вечер в компании Кирилла. Глинтвейн был хорош, фотографии порадовали.
27 декабря 2019
А мы очень довльны. Накактались, наобщались, нафотографировались. Открыли кучу новых для нас мест, особенно Новая Голландия, там особенно классные кадры получаются. Рекомендую!
27 декабря 2019
Экскурсия просто супер!!! Кирилл просто молодец, показал нам новые уголки любимого города, о котором мы думали, что уже все знаем. И ребенок, который был в Питере впервые и не очень жалует экскурсии, тоже был в восторге. Кирилл очень внимательно отнесся к маршруту и скорректировал его с учетом наших пожеланий. Прогулка пролетела на одном дыхании, а глинтвейн в сочетании с празднично украшенным Питером создали прекрасное новогоднее настроение! С нетерпением ожидаем фото, чтобы дома наслаждаться воспоминаниями о чудесной прогулке и прекрасном городе!!! Кирилл- Вы огонь!!!
23 декабря 2019
Замечательная экскурсия. Лёгкая и познавательная, интересная, но в то же время не перегруженная датами и историческими фактами. Зато 2 термоса глинтвейна)) Как-будто со старыми друзьями покатались по красивому, предновогоднему Питеру! Кирилл и Света, спасибо за всё. Отдельное спасибо что загнали нас на колонаду, сами бы поленились))

Кирилл проводит ещё 2 экскурсии

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