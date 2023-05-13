Познакомиться с шедеврами дворцово-паркового комплекса, где сохранились подлинные сооружения эпохи
В группе до 50 человек вы посетите единственный пригород Петербурга, в котором дворцы и парки не пришлось отстраивать заново после войны.
Вы осмотрите Меншиковский дворец и услышите о его знатных владельцах, включая Екатерину II и Петра III. Увидите, какие стили господствовали в ландшафтном дизайне в 18-19 вв. А также посетите павильон Катальной горки или Китайский дворец.
Вы осмотрите Меншиковский дворец и услышите о его знатных владельцах, включая Екатерину II и Петра III. Увидите, какие стили господствовали в ландшафтном дизайне в 18-19 вв. А также посетите павильон Катальной горки или Китайский дворец.
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Трассовая экскурсия по дороге. По пути вы услышите историю пригорода, который служил резиденцией императорской семьи и знати, а также узнаете, как складывалась судьба комплекса после революции и почему его переименовали в город Ломоносов.
- Парк. Гид познакомит вас с ценным образцом садово-паркового искусства 18-19 вв. И расскажет, как менялась мода на художественные приёмы в организации комплекса.
- Большой Меншиковский дворец. Вы посетите старейшее сооружение Ораниенбаума. Увидите, как в нём отразился дух времени — эпохи преобразований и борьбы за выход к Балтийскому морю. Рассмотрите характерные элементы раннего барокко. И услышите об исторических фигурах, владевших дворцом.
- Павильон Катальной горки (посещение включено в программу с 1 сентября по 1 июня — по пн, чт и сб; с 1 июня по 31 августа — по чт и сб). Среди всех сооружений Верхнего парка оно особенно впечатляет. Вы оцените убранство отреставрированного здания и узнаете, как здесь развлекались монархи и их приближённые.
- Китайский дворец (посещение включено в программу только с 1 июня по 31 августа, по пн). В глубине Верхнего парка, на территории Собственной дачи Екатерины II вы познакомитесь с шедевром итальянского архитектора Антонио Ринальди. И осмотрите единственный сохранившийся в России памятник эпохи рококо с подлинными интерьерами 18 века.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.
- Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворец.
- Дополнительные расходы: питание.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, четверг и субботу в 12:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, четверг и субботу в 12:30Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 441 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы официальное туристическое агентство в Санкт-Петербурге. Проводим пешеходные и автобусные экскурсии, раскрывающие богатую историю Северной столицы. С нетерпением ждём встречи с вами.
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