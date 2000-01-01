Выборг — уникальный город 🏙️. Он был основан Шведами, затем перешел в состав Финляндии, также был в составе Российской империи и Советского Союза. В нем сочетается средневековая архитектура шведского периода и северный модерн финского периода. Выборгский замок 🏰 — один из немногих сохранившихся памятников средневекового зодчества в России и символ города. Также в Выборге находится самый старый дом жилой в России и единственный в России скальный пейзажный парк 🌳 Монрепо.
Во время нашей экскурсии 🧭 вы:
-Пройдетесь по мощеным булыжником улицам, окунетесь в атмосферу средневековой Европы и финского города начала XX века;
Увидите локации, где сняты сцены известных фильмов, например «Д'Артаньян и три мушкетера»;
Удивитесь когда-то красивым, но теперь полуразрушенным или ветхим домам в стиле северного модерна. В таком состоянии эти здания выглядят еще более таинственно;
Прогуляетесь по скальному пейзажному парку-заповеднику Монрепо на берегу залива. Вы увидите загадочный белый замок на крутом берегу, замысловатые мостики, гроты и руины IX века;
Автобусная экскурсия ⛳ позволит успеть все и без спешки прогуляться 👣 по самым красивым местам. Во время поездки экскурсовод расскажет истории 📖 о городе и поможет понять его. По пути будут остановки, чтобы вы осмотрелись и сделали фото.
Организационные детали:
Посмотрите прогноз погоды заранее и захватите теплые вещи. В Выборге может быть прохладнее, чем в Санкт-Петербурге;
В некоторых исторических местах может проходить реконструкция, и они закрыты для посещения. Это необходимо, чтобы сохранить здания. Мы можем скорректировать маршрут в связи с реконструкцией;
Во время экскурсии башня Святого Олафа не посещается. Вы сможете сделать это в свободное время;
При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии предъявить документы, подтверждающие льготу: свидетельство о рождении для детей до 7 лет, справка школьника / ученический билет 🎫, студенческий билет, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалидности.
Что входит
путевая экскурсия по дороге в Выборг
обзорная экскурсия по Выборгу
экскурсия по парку "Монрепо".
Что не входит
Личные расходы (перекус, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Лиговский просп., д. 43-45
Выберите дату для поездки
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Парус-Петербург
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