Выборг — уникальный город 🏙️. Он был основан Шведами, затем перешел в состав Финляндии, также был в составе Российской империи и Советского Союза. В нем сочетается средневековая архитектура шведского периода и северный модерн финского периода. Выборгский замок 🏰 — один из немногих сохранившихся памятников средневекового зодчества в России и символ города. Также в Выборге находится самый старый дом жилой в России и единственный в России скальный пейзажный парк 🌳 Монрепо.

Во время нашей экскурсии 🧭 вы:

-Пройдетесь по мощеным булыжником улицам, окунетесь в атмосферу средневековой Европы и финского города начала XX века;

Увидите локации, где сняты сцены известных фильмов, например «Д'Артаньян и три мушкетера»;

Удивитесь когда-то красивым, но теперь полуразрушенным или ветхим домам в стиле северного модерна. В таком состоянии эти здания выглядят еще более таинственно;

Прогуляетесь по скальному пейзажному парку-заповеднику Монрепо на берегу залива. Вы увидите загадочный белый замок на крутом берегу, замысловатые мостики, гроты и руины IX века;

Автобусная экскурсия ⛳ позволит успеть все и без спешки прогуляться 👣 по самым красивым местам. Во время поездки экскурсовод расскажет истории 📖 о городе и поможет понять его. По пути будут остановки, чтобы вы осмотрелись и сделали фото.

Организационные детали: