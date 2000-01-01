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Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг

3.9
7 отзывов
Парус-Петербург
Парус-Петербург – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг

Что вы увидите

  • 09:30 – Отправление от Московского вокзала
  • 10:30 – Выборг. Экскурсия по Старому Городу
  • 12:00 – Посещение лавки вкусностей «Wiborg»
  • 13:40 – Посещение Выборгского замка
  • 15:30 – Ландшафтный парк «Монрепо»
  • 18:30 – Отправление в Санкт-Петербург
  • 21:00 — Прибытие в Санкт-Петербург
Выборг — уникальный город 🏙️. Он был основан Шведами, затем перешел в состав Финляндии, также был в составе Российской империи и Советского Союза. В нем сочетается средневековая архитектура шведского периода и северный модерн финского периода. Выборгский замок 🏰 — один из немногих сохранившихся памятников средневекового зодчества в России и символ города. Также в Выборге находится самый старый дом жилой в России и единственный в России скальный пейзажный парк 🌳 Монрепо.

Во время нашей экскурсии 🧭 вы:

  • -Пройдетесь по мощеным булыжником улицам, окунетесь в атмосферу средневековой Европы и финского города начала XX века;
  • Увидите локации, где сняты сцены известных фильмов, например «Д'Артаньян и три мушкетера»;
  • Удивитесь когда-то красивым, но теперь полуразрушенным или ветхим домам в стиле северного модерна. В таком состоянии эти здания выглядят еще более таинственно;
  • Прогуляетесь по скальному пейзажному парку-заповеднику Монрепо на берегу залива. Вы увидите загадочный белый замок на крутом берегу, замысловатые мостики, гроты и руины IX века;
  • Автобусная экскурсия ⛳ позволит успеть все и без спешки прогуляться 👣 по самым красивым местам. Во время поездки экскурсовод расскажет истории 📖 о городе и поможет понять его. По пути будут остановки, чтобы вы осмотрелись и сделали фото.

Организационные детали:

  • Посмотрите прогноз погоды заранее и захватите теплые вещи. В Выборге может быть прохладнее, чем в Санкт-Петербурге;
  • В некоторых исторических местах может проходить реконструкция, и они закрыты для посещения. Это необходимо, чтобы сохранить здания. Мы можем скорректировать маршрут в связи с реконструкцией;
  • Во время экскурсии башня Святого Олафа не посещается. Вы сможете сделать это в свободное время;
  • При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии предъявить документы, подтверждающие льготу: свидетельство о рождении для детей до 7 лет, справка школьника / ученический билет 🎫, студенческий билет, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалидности.
Что входит
  • путевая экскурсия по дороге в Выборг
  • обзорная экскурсия по Выборгу
  • экскурсия по парку "Монрепо".
Что не входит
  • Личные расходы (перекус, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Лиговский просп., д. 43-45

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Парус-Петербург
Парус-Петербург
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