Отречение императора Николая II от русского престола – переломный момент и «точка» невозврата в судьбе, как династии Романовых, так и всего русского государства. Кем и как была запущена цепь трагических событий? Был ли у Российской империи альтернативный путь? Могла ли она избежать кровопролития и обуздать революционный вихрь, который смел на своем пути весь старый Петербург и всю старую Россию, или случившееся отразило неизбежность судьбы? В нашей экскурсии 🧭 мы попытаемся поразмышлять над этими непростыми вопросами и реконструировать ход событий февраля-марта-октября 1917 года, обращаясь к прошлому в поисках причин краха монархии в России.

На нашей экскурсии 🧭 мы посмотрим на события глазами очевидцев, разных действующих лиц, попытаемся понять их мотивацию и роль в развернувшейся драме. Начав на бывшей Знаменской площади (ныне – площадь Восстания), мы задумаемся, почему 22 февраля 1917 года солдаты здесь впервые поддержали революцию.

Мы обязательно вспомним о причинах и последствиях Первой мировой войны. Мы увидим бывшие царские министерства и познакомимся с работой кабинета министров: перед нами предстанут портреты людей, от которых напрямую зависела жизнеспособность империи. У здания бывшего Германского посольства, мы вспомним о заклятых друзьях и врагах России, а у Зимнего Дворца - об обстоятельствах вступления на престол последнего Государя, его личности и деталях его частной жизни, напрямую повлиявших на финальную развязку.

Мы, конечно же, не обойдем вниманием и жизнь двора и самого Дома Романовых, расколовшегося и неспособного противостоять стихии. Наконец, мы окажемся в эпицентре февральской революции у Таврического дворца и детально восстановим хронику трагедии.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: Исаакиевская площадь, Дворцовая площадь, Таврический дворец(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).