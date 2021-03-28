Автобусная экскурсия "Крах монархии: 1917 – как это было?"

ГК Т.
ГК Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия "Крах монархии: 1917 – как это было?"
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Экскурсия

950 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия "Крах монархии: 1917 – как это было?"
Автобусная экскурсия "Крах монархии: 1917 – как это было?"

Что вы увидите 🤩

  • Исаакиевская площадь
  • Дворцовая площадь
  • Таврический дворец
Отречение императора Николая II от русского престола – переломный момент и «точка» невозврата в судьбе, как династии Романовых, так и всего русского государства. Кем и как была запущена цепь трагических событий? Был ли у Российской империи альтернативный путь? Могла ли она избежать кровопролития и обуздать революционный вихрь, который смел на своем пути весь старый Петербург и всю старую Россию, или случившееся отразило неизбежность судьбы? В нашей экскурсии 🧭 мы попытаемся поразмышлять над этими непростыми вопросами и реконструировать ход событий февраля-марта-октября 1917 года, обращаясь к прошлому в поисках причин краха монархии в России.
На нашей экскурсии 🧭 мы посмотрим на события глазами очевидцев, разных действующих лиц, попытаемся понять их мотивацию и роль в развернувшейся драме. Начав на бывшей Знаменской площади (ныне – площадь Восстания), мы задумаемся, почему 22 февраля 1917 года солдаты здесь впервые поддержали революцию.
Мы обязательно вспомним о причинах и последствиях Первой мировой войны. Мы увидим бывшие царские министерства и познакомимся с работой кабинета министров: перед нами предстанут портреты людей, от которых напрямую зависела жизнеспособность империи. У здания бывшего Германского посольства, мы вспомним о заклятых друзьях и врагах России, а у Зимнего Дворца - об обстоятельствах вступления на престол последнего Государя, его личности и деталях его частной жизни, напрямую повлиявших на финальную развязку.
Мы, конечно же, не обойдем вниманием и жизнь двора и самого Дома Романовых, расколовшегося и неспособного противостоять стихии. Наконец, мы окажемся в эпицентре февральской революции у Таврического дворца и детально восстановим хронику трагедии.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: Исаакиевская площадь, Дворцовая площадь, Таврический дворец(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
🚩 Начало: Лиговский пр. , 10/118, гостиница «Октябрьская»
🏁 Место завершения: гостиница «Октябрьская»
Что входит
  • услуги экскурсовода
  • транспортное обслуживание
Важная информация
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов)
Автобусная экскурсия "Крах монархии: 1917 – как это было?"
Автобусная экскурсия "Крах монархии: 1917 – как это было?"
Время проведения: 28.03.21, 25.04.21, 30.05.21, 27.06.21, 25.07.21, 22.08.21 в 11:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ГК Т.
ГК Т.
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