Автобусная экскурсия ⛳ Легенды и мифы + мистика Петербурга объединена с обзорной экскурсией по Петербургу длительность экскурсии 🧭 3 часа.

В этом году на дневных экскурсиях мы дополнили программу — увеличили время экскурсии и вашему вниманию будет представлена 3-х часовая обзорная экскурсия по историческому центру с посещением Петропавловской крепости и повествованием сочетающим легенды и мифы любимого города.

На обзорной автобусной экскурсии Вы увидите основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга: Неповторимые ансамбли Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской площадей, площади Искусств, стрелки Васильевского острова, Марсова поля. Вас ждут красивые 🤩 невские набережные, величественные дворцы и соборы, уникальные мосты и ограды, исторические памятники императорам и полководцам. Вы узнаете тайны Летнего сада, Фонтанного дома, Инженерного замка, Юсуповского дворца, Кунсткамеры и других зданий, которые были связаны с российскими императорами, со знаменитыми деятелями науки и искусства и литературными героями. Тюрьма «Кресты» и истории 📖 её обитателей, Михайловский замок 🏰, узники Петропавловской крепости, дом пиковой дамы, Смольный и Исаакиевский соборы, Университетская набережная – это лишь малая часть того, чем может удивить город 🏙️