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Автобусная экскурсия Легенды и мифы + мистика Петербурга 3 часа

ЛенбаТур
ЛенбаТур – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия Легенды и мифы + мистика Петербурга 3 часа
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧘На выходные
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 28 человек

  • 700 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия Легенды и мифы + мистика Петербурга 3 часа
Автобусная экскурсия Легенды и мифы + мистика Петербурга 3 часа

Что вы увидите

  • Михайловский замок
  • Кикины палаты
  • Таврический, Меньшиковский, Юсуповский дворцы
  • Смольный собор
  • Кресты
  • тайны Литейного моста
  • памятник Чижик-пыжик
  • Сфинксы
  • Грифоны
Автобусная экскурсия ⛳ Легенды и мифы + мистика Петербурга объединена с обзорной экскурсией по Петербургу длительность экскурсии 🧭 3 часа.
В этом году на дневных экскурсиях мы дополнили программу — увеличили время экскурсии и вашему вниманию будет представлена 3-х часовая обзорная экскурсия по историческому центру с посещением Петропавловской крепости и повествованием сочетающим легенды и мифы любимого города.
На обзорной автобусной экскурсии Вы увидите основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга: Неповторимые ансамбли Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской площадей, площади Искусств, стрелки Васильевского острова, Марсова поля. Вас ждут красивые 🤩 невские набережные, величественные дворцы и соборы, уникальные мосты и ограды, исторические памятники императорам и полководцам. Вы узнаете тайны Летнего сада, Фонтанного дома, Инженерного замка, Юсуповского дворца, Кунсткамеры и других зданий, которые были связаны с российскими императорами, со знаменитыми деятелями науки и искусства и литературными героями. Тюрьма «Кресты» и истории 📖 её обитателей, Михайловский замок 🏰, узники Петропавловской крепости, дом пиковой дамы, Смольный и Исаакиевский соборы, Университетская набережная – это лишь малая часть того, чем может удивить город 🏙️
Что входит
  • услуги гида
  • услуги транспорта и водителя.
Начало и место завершения
🚩 м. Гостиный Двор, ул Думская 2
Автобусная экскурсия Легенды и мифы + мистика Петербурга 3 часа
Автобусная экскурсия Легенды и мифы + мистика Петербурга 3 часа
Автобусная экскурсия Легенды и мифы + мистика Петербурга 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 28 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛенбаТур
ЛенбаТур
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