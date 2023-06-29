Самый яркий праздник для выпускников Санкт-Петербурга – «Алые паруса 2024» – пройдет в ночь с 28 на 29 июня. Мы начнем с обзорной экскурсии по городу. После вы увидите музыкальное шоу с пиротехническими элементами, которое традиционно начнется в десять вечера на Дворцовой площади. А в конце экскурсии вас ждет фейерверк со световыми эффектами!

Описание экскурсии

Самый яркий праздник для выпускников Санкт-Петербурга – «Алые паруса 2021» – пройдет в ночь с 25 на 26 июня. Впечатляющее шоу традиционно начнется в десять вечера на Дворцовой площади. Вас ждет проход по Неве корабля с алыми парусами. Все шоу полностью синхронизируется с музыкой и пиротехническим элементами. Продолжительность обычно составляет около 20 минут. В 2021 году парусник «Россия» подчеркнет торжественность события и веру в талантливых и перспективных ребят, вступающих во взрослую жизнь. На праздник съезжаются школьники со всех областей России, также привлекает он и иностранных гостей. В завершение мультимедийного шоу всех ждет потрясающий фейерверк с невероятными световыми эффектами! Обратите внимание! Места на эту экскурсию быстро заканчиваются. Бронируйте заранее, чтобы попасть на зрелищное шоу.