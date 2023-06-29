Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые паруса

Исаакиевская площадь и Невский проспект: автобусная экскурсия по городу
Самый яркий праздник для выпускников Санкт-Петербурга – «Алые паруса 2024» – пройдет в ночь с 28 на 29 июня. Мы начнем с обзорной экскурсии по городу.

После вы увидите музыкальное шоу с пиротехническими элементами, которое традиционно начнется в десять вечера на Дворцовой площади. А в конце экскурсии вас ждет фейерверк со световыми эффектами!
3.8
32 отзыва
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые паруса
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые паруса
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые паруса
Ближайшие даты:
Время начала: 18:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет2 500 ₽
Льготный билет (Студент и пенсионеры)2 500 ₽
Школьный билет2 500 ₽
Дошкольный билет2 500 ₽
Иностранцы2 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Невский проспект
  • Васильевский остров
  • Исаакиевский собор
  • Дворцовая набережная

Описание экскурсии

Самый яркий праздник для выпускников Санкт-Петербурга – «Алые паруса 2021» – пройдет в ночь с 25 на 26 июня. Впечатляющее шоу традиционно начнется в десять вечера на Дворцовой площади. Вас ждет проход по Неве корабля с алыми парусами. Все шоу полностью синхронизируется с музыкой и пиротехническим элементами. Продолжительность обычно составляет около 20 минут. В 2021 году парусник «Россия» подчеркнет торжественность события и веру в талантливых и перспективных ребят, вступающих во взрослую жизнь. На праздник съезжаются школьники со всех областей России, также привлекает он и иностранных гостей. В завершение мультимедийного шоу всех ждет потрясающий фейерверк с невероятными световыми эффектами! Обратите внимание! Места на эту экскурсию быстро заканчиваются. Бронируйте заранее, чтобы попасть на зрелищное шоу.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Невский проспект
  • Васильевский остров
  • Исаакиевский собор
  • Дворцовая набережная
Что включено
  • Обзорная экскурсия по ночному Петербургу
  • Доставка на автобусе до места проведения праздника и обратно
  • Сопровождение гида на протяжении поездки
  • Просмотр салюта
Что не входит в цену
  • Входной билет на концерт
  • Теплоходная прогулка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 550 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 32 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
29 июня 2023
Отличная экскурсия. Даже и не надеялись, что нас проведут прямо на набережную. Весь центр был перекрыт. Мы специально приехали в Санкт-Петербург, чтобы показать детям праздник Алые паруса и салют. В
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городе такая атмосфера, как была в Москве на чемпионате мира по футболу. Весь город гуляет и развлекается всю ночь. Мы стояли на набережной, хоть и издалека, но все было видно, давки не было. Спасибо за экскурсию

С
29 июня 2023
Н
28 июня 2023
Сама экскурсия неплохая, но при этом на знаковые места экскурсовод не обратил внимание. Расстроило то, что заявленные Алые паруса оказались полным обманом. Если бы честно предупредили, что люди смогут увидеть
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только кусочек салюта, но не кораблик, было бы правильнее. А так все ожидания и надежды были разбиты о суровую реальность. То место, куда нас привезли, было очень далеко от происходившего события и не позволяло насладиться зрелищем. И жаль, выкинутые 2 тысячи! Будьте честны с людьми!

П
28 июня 2023
Салют. Праздник у людей. Предупреждайте, что парусник вообще не заходит в эту зону, так мост императорский не разводят. Добивайтесь горожанами продление маршрута парусника. Люди приходят посмотреть нашего
Н
28 июня 2023
Алых парусов не видели, так же было нельзя людей обманывать.
Н
27 июня 2023
Экскурсия, к сожалению, не оправдала ожиданий. В описании пишут, что сначала должна была быть обзорная экскурсия по вечернему Питеру, но мы всю дорогу получали организационные установки на поездку для просмотра Алых парусов.
Естественно было понятно, что Алые паруса мы увидим издалека. Так и получилось.
Цена, считаю, завышена.
И
27 июня 2023
В предыдущих отзывах читала, что на алые паруса возят на стрелку васильевского острова. Нас привезли и мин 20 мы шли до моста благовещенского. В итоге ничего не увидели: ни разведение мостов, корабль был слишком далеко. Не понравилось, что отвезли в магазин сувениров, а выйти можно только с гидом. Сидели 30 мин, зря потраченное время
Ч
27 июня 2023
Е
26 июня 2023
об*екты экскурсии второстепенные. обещали,что увидим парусник, но этого не было. на набережную можно было пройти самостоятельно, не платя никаких денег. за что платил 1800 руб? мог всё посмотреть бесплатно. думал деньги плачу за лучшие места. . зря повёлся
А
26 июня 2023
Гиду Евгению отдельное огромное Спасибо и респект!!! Один из лучших гидов, которых я встречал! Рассказывает очень интересно, в своей неповторимой манере, слушал бы и слушал, съездил бы с ним на
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какую-нибудь долгую экскурсию, например на полный день. Слушать его одно удовольствие! А вот с Алыми Парусами не задалось. Нас привезли в такое отдалëнное место, откуда не было видно ничего, я даже пожалел, что купил эту эксурсию, лучше бы сам своим ходом с Горьковской бы подошёл, больше бы увидел.

Р
26 июня 2023
Всё очень понравилось! Организация отличная, маршрут не утомляющий, но достаточно интересный чтобы скоротать время ожидания салюта. Гид Евгений молодец: всё рассказал, всё показал, всё организовал. Салют смотрели с Английской набережной. Паруса видели довольно отчетливо, сам парусник не очень, далековато. Но, думаю, ближе подобраться лицам не приглашенным на мероприятие просто невозможно. В общем молодцы, пятерка!
М
26 июня 2023
В
25 июня 2023
Автобус и водитель- плохо! Передняя дверь не открывалась, на обратной дороге ехали- петляли(очень долго), остановился очень далеко от метро! Гид-Светлана- супер!
Т
25 июня 2023
Хорошая экскурсия, благодаря экскурсоводу Трофиму. Провезли по известным и не популярным местам Питера. Вдоль обводного канала, там оказались тоже интересные здания со своей историей.
Далее высадили недалеко от набережной и провели
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на Английскую набережную, куда доступ был не у всех, поэтому мы там свободно гуляли и удалось посмотреть салют с нормального ракурса. Бригантину тоже было видно в далеке.
В целом хорошая экскурсия.
Ближе не подпускали никого, поэтому норм.

Е
25 июня 2023

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