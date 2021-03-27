Автобусная экскурсия "Царский друг - Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Г. Распутина

ГК Т.
ГК Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия "Царский друг - Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Г. Распутина
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1 390 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия "Царский друг - Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Г. Распутина
Автобусная экскурсия "Царский друг - Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Г. Распутина

Что вы увидите 🤩

  • Александро-Невскую Лавру
  • Дворцы Великих Князей
  • Дом, в котором находилась последняя квартира Распутин
  • Юсуповский дворец
  • Большой Петровский мост
  • Дворец Белосельских-Белозерских
Григорий Распутин – один из самых загадочных персонажей российской истории 📖. Многие события его жизни окутаны тайной, а споры о роли Распутина в судьбе России не затихают до сих пор. Одни считают, что он скомпрометировал и погубил российскую монархию, другие, напротив, уверены, что, останься Распутин в живых, – революции не случилось бы. Его боготворили и ненавидели, ему противостояли и поклонялись. «Святой старец», чудотворец и целитель в глазах семьи последнего Государя, он был шарлатаном и «серым кардиналом у подножия романовского трона» для своих врагов.
Кем же был Григорий Ефимович Распутин? Как удалось ему, полуграмотному крестьянину Тобольской губернии, «стать своим» в царском дворце? Насколько он был влиятелен, управлял ли он страной через голову слабовольного императора, как заявляли его противники? Что является правдой, а что чистым вымыслом в рассказах о характере и обычаях царского фаворита? Как раскололся «Дом Романовых» с появлением Распутина и кем были его «палачи»? Как повлияла на судьбу России смерть старца? И как исторической персоне, погибшей от рук заговорщиков в далеком 1916 году, удалось стать популярнейшим мифом массовой культуры XX века?
На эти и многие другие вопросы мы с Вами и постараемся ответить, посетив места, связанные с пребыванием «божьего старца» Григория Распутина в Санкт-Петербурге, а также реконструируем события последнего дня его жизни. Мы побываем у Александро-Невской Лавры, с которой связано появление Распутина в столице, проедем мимо домов, где жил или останавливался «старец», и, наконец, посетим квартиру в д. 64 на Гороховой улице – последнее жилище Распутина. Мы увидим дверь на черную лестницу, через которую наш герой покинул свой дом в роковой декабрьский вечер, и проедем к месту его гибели – ко дворцу князей Юсуповых на набережной реки Мойки. В ходе экскурсии 🧭 мы увидим великолепные дворцы Великих князей Николая Николаевича, Александра Михайловича, представителей Дома Романовых и аристократии, сыгравших значительную роль в судьбе Распутина. Перед нами предстанет также дворец, в котором жил один из главных участников событий декабря 1916-го год Великий князь Дмитрий Павлович. Наконец, нам предстоит посетить Петровский остров 🏝️, где была поставлена последняя точка в истории 📖 той декабрьской ночи.
До встречи на экскурсии!

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

    пл. Александра Невского,
    Певческий мост,
    наб. реки Мойки,
    Петровский остров 🏝️,
    дом на Гороховой улице
    (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
    🚩 Начало: Лиговский пр. , 10/118, гостиница «Октябрьская»
    🏁 Место завершения: квартира Г.Е. Распутина ул. Гороховая, д.64 (у арки)
    Что входит
    • услуги экскурсовода
    • транспортное обслуживание
    • входные билеты с экскурсией по музею-квартире Г. Распутина на Гороховой
    Важная информация
    *Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов)
    Автобусная экскурсия "Царский друг - Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Г. Распутина
    Автобусная экскурсия "Царский друг - Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Г. Распутина
    Автобусная экскурсия "Царский друг - Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Г. Распутина
    Время проведения: 27.03.21, 24.04.21, 29.05.21, 26.06.21, 18.07.21, 15.08.21 в 11:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ГК Т.
    ГК Т.
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