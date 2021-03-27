Григорий Распутин – один из самых загадочных персонажей российской истории 📖. Многие события его жизни окутаны тайной, а споры о роли Распутина в судьбе России не затихают до сих пор. Одни считают, что он скомпрометировал и погубил российскую монархию, другие, напротив, уверены, что, останься Распутин в живых, – революции не случилось бы. Его боготворили и ненавидели, ему противостояли и поклонялись. «Святой старец», чудотворец и целитель в глазах семьи последнего Государя, он был шарлатаном и «серым кардиналом у подножия романовского трона» для своих врагов.

Кем же был Григорий Ефимович Распутин? Как удалось ему, полуграмотному крестьянину Тобольской губернии, «стать своим» в царском дворце? Насколько он был влиятелен, управлял ли он страной через голову слабовольного императора, как заявляли его противники? Что является правдой, а что чистым вымыслом в рассказах о характере и обычаях царского фаворита? Как раскололся «Дом Романовых» с появлением Распутина и кем были его «палачи»? Как повлияла на судьбу России смерть старца? И как исторической персоне, погибшей от рук заговорщиков в далеком 1916 году, удалось стать популярнейшим мифом массовой культуры XX века?

На эти и многие другие вопросы мы с Вами и постараемся ответить, посетив места, связанные с пребыванием «божьего старца» Григория Распутина в Санкт-Петербурге, а также реконструируем события последнего дня его жизни. Мы побываем у Александро-Невской Лавры, с которой связано появление Распутина в столице, проедем мимо домов, где жил или останавливался «старец», и, наконец, посетим квартиру в д. 64 на Гороховой улице – последнее жилище Распутина. Мы увидим дверь на черную лестницу, через которую наш герой покинул свой дом в роковой декабрьский вечер, и проедем к месту его гибели – ко дворцу князей Юсуповых на набережной реки Мойки. В ходе экскурсии 🧭 мы увидим великолепные дворцы Великих князей Николая Николаевича, Александра Михайловича, представителей Дома Романовых и аристократии, сыгравших значительную роль в судьбе Распутина. Перед нами предстанет также дворец, в котором жил один из главных участников событий декабря 1916-го год Великий князь Дмитрий Павлович. Наконец, нам предстоит посетить Петровский остров 🏝️, где была поставлена последняя точка в истории 📖 той декабрьской ночи.

До встречи на экскурсии!

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

пл. Александра Невского,

Певческий мост,

наб. реки Мойки,

Петровский остров 🏝️,

дом на Гороховой улице

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).