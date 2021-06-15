ежедневно в 11:00

Что вас ожидает

Всего за три столетия Петербург сложился как один из красивейших городов мира — вы убедитесь в этом сами, любуясь из окна его помпезными дворцами и площадями. Мы прокатимся по Невскому проспекту и мимо Марсового поля. Увидим Михайловский замок, крейсер Аврора, разглядим шпиль Петропавловского собора и поприветствуем Медного всадника. Кроме того, сделаем несколько остановок и вблизи осмотрим:

Храм Спаса-на-Крови

Исаакиевский собор

Домик Петра Великого

Ансамбль стрелки Васильевского острова

По пути гид расскажет о важнейших вехах в хронике Петербурга и личностях, сыгравших роль в его судьбе. А также поделится любопытными фактами о памятниках, которые встретятся на маршруте.

Организационные детали