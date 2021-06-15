ежедневно в 11:00

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Увидеть главные памятники Северной столицы и познакомиться с ее богатой историей

5
1 отзыв
Групповая
В группе до 40 человек вы проедете по улицам и проспектам Петербурга и впечатлитесь его великолепной архитектурой.

Во время остановок сделаете снимки на фоне соборов и реки Невы.

Мы расскажем, как менялся облик города, раскроем любопытные сюжеты из его прошлого и поделимся интересными деталями о локациях на маршруте.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Всего за три столетия Петербург сложился как один из красивейших городов мира — вы убедитесь в этом сами, любуясь из окна его помпезными дворцами и площадями. Мы прокатимся по Невскому проспекту и мимо Марсового поля. Увидим Михайловский замок, крейсер Аврора, разглядим шпиль Петропавловского собора и поприветствуем Медного всадника. Кроме того, сделаем несколько остановок и вблизи осмотрим:

  • Храм Спаса-на-Крови
  • Исаакиевский собор
  • Домик Петра Великого
  • Ансамбль стрелки Васильевского острова

По пути гид расскажет о важнейших вехах в хронике Петербурга и личностях, сыгравших роль в его судьбе. А также поделится любопытными фактами о памятниках, которые встретятся на маршруте.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с остановками у знаковых мест на 10-15 минут

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Искусств
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 11:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
15 июня 2021
Огромное спасибо. Экскурсия очень понравилась. Мы в Питере в первый раз, так что на месте плохо ориентировались, узнали основные факты. И теперь можно отправляться по таму же маршруту более подробно. Вторая часть экскурсии, водная прогулка(всем советаю). Прекрасные виды, полезная информация от аудиогида.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Частная обзорная экскурсия «По Петербургу с петербуржцем!»
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ПЕШЕХОД
3
19 отзывов
Частная обзорная экскурсия «По Петербургу с петербуржцем!»
Во время нашей обзорной экскурсии вы побываете в самых главных местах, которыми славится Санкт-Петербург
от 4 800 за 1-4 чел.
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль в мини-группе)
3 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Валерий
5
379 отзывов
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль в мини-группе)
Это не просто обзорная экскурсия, это авторский моноспектакль
1 590 за 1 человека
По православным храмам Петербурга
2 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Спутник
3.8
23 отзыва
По православным храмам Петербурга
Санкт-Петербург является не только северной столицей нашей страны с героической историей, множеством памятников
1 000 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ползком
4.7
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
История Северной столицы - это больше, чем набор сухих фактов, чисел и календарных дат
3 500 за 1-6 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.2
239 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Обзорная экскурсию по историческому центру Петербурга на комфортабельном автобусе с остановками
от 1 500 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия по Петербургу и Эрмитажу
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Sputnik
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия по Петербургу и Эрмитажу
Самые знаковые достопримечательности северной столицы и главный музей России
от 8 150 за 1-2 чел.
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
ЛенбаТур
4.8
47 отзывов
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Обзорный тур по самым красивым местам Петербурга
6 200 за 1-7 чел.
Легенды и история Северной столицы
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Excursions.city
Нет отзывов
Легенды и история Северной столицы
По историческим меркам Санкт-Петербург город совсем молодой, но уже успел накопить огромный объем культурной памяти
6 900 за 1-15 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
4 часа
Индивидуальная
Иван
4.8
21 отзыв
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Многим известно, что Санкт-Петербург чудесным образом вырос на болотах по желанию и повелению Петра I
6 300 за 1-4 чел.
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
4 часа
Индивидуальная
Наталья
5
2 отзыва
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
Главная цель нашей экскурсии - Петропавловская крепость
8 000 за 1-3 чел.
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
2 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Невские
4.6
7 отзывов
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
В Петербург приезжают прогуляться по дворцам и узнать больше о временах императоров
1 000 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Ксения
4
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора
Познакомиться с достопримечательностями Северной столицы и посетить храм-символ города
1 150 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ