Ксения проводит ещё 2 экскурсии

Парадные площади и проспекты Петербурга Наш автобусный экскурсионный маршрут пройдет по главным достопримечательностям блистательного Санкт-Петербурга. Перед вами предстанут:
Дворцовая площадь и Зимний дворец
Исаакиевская площадь с величественным собором
Невский проспект
Парадные набережные Невы
Стрелка Васильевского острова
Летний Сад
Марсово поле
Петропавловская крепость
Сенатская площадь с Медным всадником
Красочный храм Спас на Крови
В пути предусмотрено несколько остановок для фотографий и осмотра достопримечательностей 🏛️.
Богатейшая коллекция Русского музея Во второй части экскурсии 🧭 вы посетите Русский музей 🖼 — крупнейшее в мире собрание предметов русского искусства. В залах музея вы рассмотрите иконы из крупнейших художественных центров древней Руси, узнаете о тонкостях работы реставраторов, увидите полотна Айвазовского, Репина, Брюллова и других выдающихся живописцев.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на автобусе 🚌 в группе до 45 человек
Во время обзорной экскурсии предусмотрено несколько остановок и фотопауз: на Стрелке Васильевского острова, Исаакиевской и Дворцовой площадях (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации)
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Посещение Русского музея
Билеты в Русский музей включены в стоимость экскурсии
Обратите внимание: в данный момент в Петербурге действуют ограничения на экскурсии внутри музеев. До их снятия экскурсия ⛳ по Русскому музею с гидом невозможна, поэтому гид сопроводит вас в музей, где вы сможете ознакомиться с экспозицией самостоятельно.
Начало и место завершения
🚩 в гостинице «Октябрьская»
Экскурсия проводится в понедельник в 13:45
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.