Ксения проводит ещё 2 экскурсии

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Автобусная обзорная экскурсия + посещение Русского музея

Увидеть главные символы Петербурга и познакомиться с работами великих русских художников

Ксения
Ксения – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
За один день вы полюбуетесь архитектурными доминантами Санкт-Петербурга и встретитесь с крупнейшей в мире коллекцией русского искусства.

На автобусе 🚌 в группе до 45 человек вы проедете по парадным площадям и проспектам, увидите Дворцовую площадь, Спас на Крови и Медного всадника.

А затем рассмотрите полотна Айвазовского, Репина, Брюллова и других русских мастеров.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Автобусная обзорная экскурсия + посещение Русского музея
Автобусная обзорная экскурсия + посещение Русского музея

Что вас ожидает

Парадные площади и проспекты Петербурга
Наш автобусный экскурсионный маршрут пройдет по главным достопримечательностям блистательного Санкт-Петербурга. Перед вами предстанут:

  • Дворцовая площадь и Зимний дворец
  • Исаакиевская площадь с величественным собором
  • Невский проспект
  • Парадные набережные Невы
  • Стрелка Васильевского острова
  • Летний Сад
  • Марсово поле
  • Петропавловская крепость
  • Сенатская площадь с Медным всадником
  • Красочный храм Спас на Крови

В пути предусмотрено несколько остановок для фотографий и осмотра достопримечательностей 🏛️.

Богатейшая коллекция Русского музея
Во второй части экскурсии 🧭 вы посетите Русский музей 🖼 — крупнейшее в мире собрание предметов русского искусства. В залах музея вы рассмотрите иконы из крупнейших художественных центров древней Руси, узнаете о тонкостях работы реставраторов, увидите полотна Айвазовского, Репина, Брюллова и других выдающихся живописцев.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автобусе 🚌 в группе до 45 человек
  • Во время обзорной экскурсии предусмотрено несколько остановок и фотопауз: на Стрелке Васильевского острова, Исаакиевской и Дворцовой площадях (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Посещение Русского музея

  • Билеты в Русский музей включены в стоимость экскурсии
  • Обратите внимание: в данный момент в Петербурге действуют ограничения на экскурсии внутри музеев. До их снятия экскурсия ⛳ по Русскому музею с гидом невозможна, поэтому гид сопроводит вас в музей, где вы сможете ознакомиться с экспозицией самостоятельно.
Начало и место завершения
🚩 в гостинице «Октябрьская»
Автобусная обзорная экскурсия + посещение Русского музея
Автобусная обзорная экскурсия + посещение Русского музея
Автобусная обзорная экскурсия + посещение Русского музея
Автобусная обзорная экскурсия + посещение Русского музея
Автобусная обзорная экскурсия + посещение Русского музея
Автобусная обзорная экскурсия + посещение Русского музея
Автобусная обзорная экскурсия + посещение Русского музея
Автобусная обзорная экскурсия + посещение Русского музея
Автобусная обзорная экскурсия + посещение Русского музея

Экскурсия проводится в понедельник в 13:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ксения
Ксения
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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