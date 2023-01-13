Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Авторская прогулка по Петербургу «Старость меня дома не застанет»

Узнать побольше о любимом городе через судьбы людей и провести досуг в приятной компании ровесников

Приглашаю всех, кто находится или чувствует себя в золотом возрасте, отправиться на неспешный интеллектуальный променад по Невскому проспекту и Александровскому саду. Я расскажу, как жили люди в Петербурге Романовых. Открою малоизвестные факты о правительницах, знаменитых банкирах и дипломатах. Помогу взглянуть на город как на хранителя судеб. И создам атмосферу для теплого общения.
Авторская прогулка по Петербургу «Старость меня дома не застанет»
Авторская прогулка по Петербургу «Старость меня дома не застанет»
Авторская прогулка по Петербургу «Старость меня дома не застанет»
Авторская прогулка по Петербургу «Старость меня дома не застанет»
Авторская прогулка по Петербургу «Старость меня дома не застанет»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Особенный формат прогулки

В каждом возрасте людей объединяют свои особенности и интересы. Для золотого возраста этими особенностями становятся хорошая содержательная беседа; собеседник, который может понять и услышать точку зрения ровесника; душевное общество и прогулка, вносящая приятные нотки в досуг. Кроме того, в этом возрасте особенно здорово иметь возможность завести новые знакомства, начать приятельствовать, дружить или даже найти партнера. Для всего этого создаются возможности на моих экскурсиях.

Комфортный маршрут

Большая часть встречи проходит в неспешной прогулке по Александровскому саду. Это позволяет комфортно говорить и общаться, не перекрикивая шум Невского проспекта. Ближе к завершению прогулки мы пройдем по местам, которые упоминались и обсуждались, чтобы рассмотреть дома и представить себе их владельцев из прошлых столетий. Общая протяженность маршрута составит не более 3 км.

Жители Старого Петербурга: взгляд в прошлое

Я расскажу, как жили люди в Петербурге на Невском проспекте и вблизи него. Вы узнаете, кто здесь селился. Были знаменитые и богатые, неизвестные и бедные. У каждого из них своя судьба. Поговорим о том, что волновало, тревожило и радовало людей, что служило мотивом их поступков. О том, как они воспринимали окружающий мир, с чем приходилось им сталкиваться, какие проблемы и как они решали. Наша прогулка будет не столько взглядом на жилые дома и другие сооружения, сколько взглядом в прошлое, на детали и факты, без которых трудно представить и Петра I, и Державина, и Екатерину Великую, и многих других интересных людей.

Хранитель судеб и удивительных историй

Вы узнаете, как банальные драки привели к развитию торговли в городе, и услышите историю Мытного рынка. Откроете малоизвестные сюжеты из жизни дома полицеймейстера на Невском, 15. Выясните, кто из богатейших жителей города считал, что двери всегда должны открываться на себя, и почему. Поговорим о том, как сочетались предельная жестокость и большая любовь в одном человеке, который несколько веков назад ходил теми же тропами, которыми пройдем и мы. А также вы послушаете рассказ о быте во временном дворце Елизаветы Петровны.

Кому подойдет прогулка

Присоединиться к прогулкам будет интересно тем, кому близки активная жизненная позиция; любовь к городу на Неве, его истории и людям, ее создававшим; желание получать новый опыт в любом возрасте; тяга к интеллектуальному досугу; интерес к людям и готовность расширить круг знакомых и приятелей. На мои экскурсии приходят люди от 55 лет, а также те, кто себя чувствует в этом возрасте и состоянии души.

Организационные детали

  • Учитывайте погодные условия, одевайтесь соответственно
  • Иногда мы выбираем местечко, чтобы выпить чаю после прогулки. Это дополнительные расходы.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️НеобычныеНевский проспект🗽Популярные места🧐Авторские

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
2.5 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
4 отзыва
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Эта авторская прогулка - ваш билет в блистательный Петербург начала 20 века
Арка Главного Штаба
900 за 1 человека
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга с психологом
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга с психологом
Увидеть, как дом определяет личность, и понять, какими людьми были российские императоры
Сегодня
Завтра
15 янв
16 янв
6 500 за всё до 4 чел.
Люди и судьбы на Пяти Углах
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.3
13 отзывов
Люди и судьбы на Пяти Углах
Прогулка по одному из самых известных районов Санкт-Петербурга - Пяти Углов
СТ.М. Владимирская, около памятника Ф. Достоевском...
15 янв
16 янв
17 янв
18 янв
500 за 1 человека
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов
на набережной реки Фонтанки
Сегодня
Завтра
15 янв
16 янв
1 500 за 1 человека
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
72 отзыва
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Погрузиться в гастро-культуру города и оценить блюда от шеф-поваров лучших ресторанов
у метро Чернышевская
Завтра
15 янв
16 янв
17 янв
от 2 900 за 1 человека
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
4.9
8 отзывов
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Острые углы, пикантные сюжеты и секреты за ширмой на авторской экскурсии по центру города
15 янв
16 янв
17 янв
18 янв
70005 950 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Петербургу
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Tripster
Tripster
4.9
175 отзывов
Ежедневная прогулка по Петербургу
Узнать и полюбить город за 2 часа
в районе метро «Адмиралтейская»
Завтра
15 янв
16 янв
17 янв
1 000 за 1 человека
Прогулка по городу романтиков и интеллигенции
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Excursions.city
Excursions.city
Нет отзывов
Прогулка по городу романтиков и интеллигенции
Многоликий, разноплановый Санкт-Петербург во всей красе предстанет
У входа в Исаакиевский собор от улицы Малая Морска
6 900 за всё до 15 чел.
Жизнь простых людей в Петербурге
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
8 отзывов
Жизнь простых людей в Петербурге
Вы познакомитесь с обратной стороной Петербурга
метро «Спортивная», ул. Блохина, 33 / 1
3 500 за всё до 4 чел.
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
5
3 отзыва
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Увидеть ускользающую красоту архитектуры 19 века и открыть важную главу в жизни города
между СТ.М. Чкаловская и СТ.М. Петроградская
16 янв
17 янв
20 янв
23 янв
от 44003 960 за всё до 3 чел.
Петербург в лицах, характерах и судьбах
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Валентина
Валентина
Нет отзывов
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Вас ждёт прогулка по следам имён города: от Петра I до Николая I или от Николая II до Владимира Путина
м. Технологический институт
2 300 за всё до 3 чел.
Прогулка по городским садам Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
1 отзыв
Прогулка по городским садам Петербурга
Приглашаю вас на спокойную, медитативную прогулку по городским садам Петербурга
Екатерининский сад, рядом с домом Невский пр. 37
1 100 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ