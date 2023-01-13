Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Приглашаю всех, кто находится или чувствует себя в золотом возрасте, отправиться на неспешный интеллектуальный променад по Невскому проспекту и Александровскому саду. Я расскажу, как жили люди в Петербурге Романовых. Открою малоизвестные факты о правительницах, знаменитых банкирах и дипломатах. Помогу взглянуть на город как на хранителя судеб. И создам атмосферу для теплого общения.

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Описание

Что вас ожидает

Особенный формат прогулки

В каждом возрасте людей объединяют свои особенности и интересы. Для золотого возраста этими особенностями становятся хорошая содержательная беседа; собеседник, который может понять и услышать точку зрения ровесника; душевное общество и прогулка, вносящая приятные нотки в досуг. Кроме того, в этом возрасте особенно здорово иметь возможность завести новые знакомства, начать приятельствовать, дружить или даже найти партнера. Для всего этого создаются возможности на моих экскурсиях.

Комфортный маршрут

Большая часть встречи проходит в неспешной прогулке по Александровскому саду. Это позволяет комфортно говорить и общаться, не перекрикивая шум Невского проспекта. Ближе к завершению прогулки мы пройдем по местам, которые упоминались и обсуждались, чтобы рассмотреть дома и представить себе их владельцев из прошлых столетий. Общая протяженность маршрута составит не более 3 км.

Жители Старого Петербурга: взгляд в прошлое

Я расскажу, как жили люди в Петербурге на Невском проспекте и вблизи него. Вы узнаете, кто здесь селился. Были знаменитые и богатые, неизвестные и бедные. У каждого из них своя судьба. Поговорим о том, что волновало, тревожило и радовало людей, что служило мотивом их поступков. О том, как они воспринимали окружающий мир, с чем приходилось им сталкиваться, какие проблемы и как они решали. Наша прогулка будет не столько взглядом на жилые дома и другие сооружения, сколько взглядом в прошлое, на детали и факты, без которых трудно представить и Петра I, и Державина, и Екатерину Великую, и многих других интересных людей.

Хранитель судеб и удивительных историй

Вы узнаете, как банальные драки привели к развитию торговли в городе, и услышите историю Мытного рынка. Откроете малоизвестные сюжеты из жизни дома полицеймейстера на Невском, 15. Выясните, кто из богатейших жителей города считал, что двери всегда должны открываться на себя, и почему. Поговорим о том, как сочетались предельная жестокость и большая любовь в одном человеке, который несколько веков назад ходил теми же тропами, которыми пройдем и мы. А также вы послушаете рассказ о быте во временном дворце Елизаветы Петровны.

Кому подойдет прогулка

Присоединиться к прогулкам будет интересно тем, кому близки активная жизненная позиция; любовь к городу на Неве, его истории и людям, ее создававшим; желание получать новый опыт в любом возрасте; тяга к интеллектуальному досугу; интерес к людям и готовность расширить круг знакомых и приятелей. На мои экскурсии приходят люди от 55 лет, а также те, кто себя чувствует в этом возрасте и состоянии души.

Организационные детали