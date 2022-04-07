Почему в Чубаровском саду началась история показательного права в Советском Союзе? Где на Лиговке, воспетой Александром Розенбаумом, самый тревожный дом? Почему ленинградские воры не брали денег с цеховиков и женщин с низкой социальной ответственностью? Ленинград — уникальный город, в котором организованная преступность выросла не из блатной темы, а из спорта: с матов, рингов, татами.



Это путешествие рассказывает о том, как сложился нынешний список самых влиятельных и обаятельных жителей Петербурга.