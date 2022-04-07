Бюро «Тихий Ход» приглашает жителей и гостей Санкт-Петербурга на экскурсию «Бандитский Петербург».
Почему в Чубаровском саду началась история показательного права в Советском Союзе? Где на Лиговке, воспетой Александром Розенбаумом, самый тревожный дом? Почему ленинградские воры не брали денег с цеховиков и женщин с низкой социальной ответственностью? Ленинград — уникальный город, в котором организованная преступность выросла не из блатной темы, а из спорта: с матов, рингов, татами. Это путешествие рассказывает о том, как сложился нынешний список самых влиятельных и обаятельных жителей Петербурга.
Экскурсию, ставшую уже культовой, проводит журналист, комментатор, совладелец бюро авторских прогулок и гид-самоучка — Фёдор Погорелов.
Важная информация
Дети до 7 лет посещают наши экскурсии бесплатно. От 7 до 14 — скидка 50%.
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На экскурсии будет соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра, наличие защитной маски обязательно. Тем, кто купит билет на экскурсию в июне, мы подарим эксклюзивную защитную маску с логотипом «Тихого Хода».
Ответы на вопросы
Что входит
В подарок к билету — защитная маска с логотипом «Тихого Хода»
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский просп. , 60-62 (у Сангалльского сада)
Завершение: Владимирский просп. , 15
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Дети до 7 лет посещают наши экскурсии бесплатно. От 7 до 14 — скидка 50%.
На экскурсии будет соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра, наличие защитной маски обязательно. Тем, кто купит билет на экскурсию в июне, мы подарим эксклюзивную защитную маску с логотипом «Тихого Хода»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Фёдор — ваш гид в Санкт-Петербурге
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