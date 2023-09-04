Накрутить 5 км по историческим местам Санкт-Петербурга и сделать передышку возле самых главных
Вы знакомы с проектом «Бегущий экскурсовод»? Я — его автор, любитель бега и профессиональный гид. С радостью приглашаю вас на экскурсию по центру Петербурга — разумеется, на бегу.
Вместе со мной вы осилите 5 км по тем улицам, которые включаются в маршруты городских забегов, и узнаете много нового о Питере!
Вместе со мной вы осилите 5 км по тем улицам, которые включаются в маршруты городских забегов, и узнаете много нового о Питере!
Ближайшие даты:
14
окт
окт
28
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
У вас должна быть необходимая физическая подготовка, которая позволит преодолеть 5 км бегом с небольшими остановками для исторического экскурса. На них вы узнаете:
- Почему на Васильевском острове есть не только улицы, но и линии.
- Какой мост петербуржцы прозвали сыном лейтенанта Шмидта, как когда-то назвал себя Остап Бендер.
- Почему прямо перед официальным открытием Дворцового моста отменили все торжества и мост был открыт без фейерверков.
- И многие другие неожиданные факты о городе!
Наши остановки:
— у Дворцового моста
— у здания 12 коллегий
— у Меншиковского дворца
— у здания Академии художеств
— около Благовещенского моста
— у памятника Петру I
— у Исаакиевского собора
— у бывшей кондитерской Вольфа и Беранже на пересечении Невского проспекта и Мойки
Организационные детали
- 18:00 — начало забега, 19:30 — ориентировочное время окончания
- Места для остановок могут быть незначительно скорректированы
- В организации экскурсии не предусмотрено помещение для переодевания и хранения вещей. Прошу вас заранее позаботиться о том, где оставить вещи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Александровской колонны на Дворцовой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет! Я профессиональный экскурсовод и автор многих туристических проектов. Один из них — «Бегущий экскурсовод», к которому я и приглашаю вас присоединиться.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
4 сен 2023
Огромное спасибо Андрею за классно проведенный вечер! Я бегаю не часто, но такой формат — хороший повод это изменить)) Очень крутое и необычное сочетание физической активности с интереснейшей экскурсией от знатока Петербурга. Андрей рассказывал об окружающих нас достопримечательностях, об истории города, и надо признаться, что многое из этого оказалось в новинку для меня (хотя я родилась и выросла в Петербурге). А харизма, профессиональная грамотная речь и артистизм гида только укрепили положительные впечатления))
Что касается беговой составляющей. Пробежка длиной около 5 км оказалась очень комфортной: и по темпу, и по количеству остановок. Мы не успевали устать, к тому же отвлекали потрясающие виды вокруг. Нам еще повезло застать восхитительный закат над Невой. Думаю, такая пробежка подойдет всем, кто способен пробежать без остановки 1 километр. Но и опытным бегунам, уверена, будет интересно)
Маршрут пролегал в основном по набережным, где не слишком людно и потому бежать приятно.
В общем, я очень довольна и всем рекомендую беговые экскурсии с Андреем!
Что касается беговой составляющей. Пробежка длиной около 5 км оказалась очень комфортной: и по темпу, и по количеству остановок. Мы не успевали устать, к тому же отвлекали потрясающие виды вокруг. Нам еще повезло застать восхитительный закат над Невой. Думаю, такая пробежка подойдет всем, кто способен пробежать без остановки 1 километр. Но и опытным бегунам, уверена, будет интересно)
Маршрут пролегал в основном по набережным, где не слишком людно и потому бежать приятно.
В общем, я очень довольна и всем рекомендую беговые экскурсии с Андреем!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании