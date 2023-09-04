Вы знакомы с проектом «Бегущий экскурсовод»? Я — его автор, любитель бега и профессиональный гид. С радостью приглашаю вас на экскурсию по центру Петербурга — разумеется, на бегу. Вместе со мной вы осилите 5 км по тем улицам, которые включаются в маршруты городских забегов, и узнаете много нового о Питере!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

У вас должна быть необходимая физическая подготовка, которая позволит преодолеть 5 км бегом с небольшими остановками для исторического экскурса. На них вы узнаете:

Почему на Васильевском острове есть не только улицы, но и линии.

Какой мост петербуржцы прозвали сыном лейтенанта Шмидта, как когда-то назвал себя Остап Бендер.

Почему прямо перед официальным открытием Дворцового моста отменили все торжества и мост был открыт без фейерверков.

И многие другие неожиданные факты о городе!

Наши остановки:

— у Дворцового моста

— у здания 12 коллегий

— у Меншиковского дворца

— у здания Академии художеств

— около Благовещенского моста

— у памятника Петру I

— у Исаакиевского собора

— у бывшей кондитерской Вольфа и Беранже на пересечении Невского проспекта и Мойки

Организационные детали