Алексей П. проводит ещё 6 экскурсий

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Бесплатная экскурсия: фешенебельная Петроградская сторона

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Петроградская сторона - один из самых необычных районов Петербурга, который хранит в себе тайны лабиринтов проходных дворов и сочетает в себе контрасты самых разнообразных архитектурных стилей дореволюционной эпохи.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.25 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек
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Бесплатная экскурсия: фешенебельная Петроградская сторона
Бесплатная экскурсия: фешенебельная Петроградская сторона
На экскурсии 🧭 вы узнаете почему Петроградская сторона стала одним из самых фешенебельных районов города, увидите уникальные парадные лестницы и замысловатые дворы колодцы.
И, конечно, мы побываем в знаменитом доходном доме Эмира Бухарского, который не оставит вас равнодушными к его истории 📖 и неповторимой архитектуре.
Важно знать:Обратите внимание, посетить экскурсию ⛳ можно только в средствах индивидуальной защиты (маске и перчатках). Если у вас температура или симптомами ОРВИ, пожалуйста, воздержитесь от участия. Эта экскурсия проходит на бесплатной основе. Организаторы с удовольствием познакомят вас с Петербургом. Чтобы гиды и дальше смогли радовать вас, они будут рады денежным пожертвованиям. Вы сами определяете какой суммой вознаградить гида. Ваши донаты помогают организаторам понять, что они занимаются полезным и нужным делом.
Начало
🚩 На выходе из метро Петроградская
Место завершения
🏁 Каменноостровский пр.4 Б
Бесплатная экскурсия: фешенебельная Петроградская сторона
Бесплатная экскурсия: фешенебельная Петроградская сторона
Бесплатная экскурсия: фешенебельная Петроградская сторона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей П.
Алексей П.
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