Алексей П. проводит ещё 6 экскурсий

На экскурсии 🧭 вы узнаете почему Петроградская сторона стала одним из самых фешенебельных районов города, увидите уникальные парадные лестницы и замысловатые дворы колодцы.

И, конечно, мы побываем в знаменитом доходном доме Эмира Бухарского, который не оставит вас равнодушными к его истории 📖 и неповторимой архитектуре.

Важно знать:Обратите внимание, посетить экскурсию ⛳ можно только в средствах индивидуальной защиты (маске и перчатках). Если у вас температура или симптомами ОРВИ, пожалуйста, воздержитесь от участия. Эта экскурсия проходит на бесплатной основе. Организаторы с удовольствием познакомят вас с Петербургом. Чтобы гиды и дальше смогли радовать вас, они будут рады денежным пожертвованиям. Вы сами определяете какой суммой вознаградить гида. Ваши донаты помогают организаторам понять, что они занимаются полезным и нужным делом.