Георгий Р. – Гид из Санкт-Петербурга

Масоны – это тайное общество, существующее уже тысячи лет.



По всему миру расположены сотни зданий и символов, которые имеют отношение к этому движению.



В Санкт-Петербурге они тоже есть.



Мы пройдём по центру города и заметим скрытые послания в: Михайловском замке, Казанском соборе, Мраморном дворце и других местах.