Масоны - тайное общество, существующее тысячи лет. Научиться читать масонские символы, раскрыть мудрость масонов вы сможете на одной из самых "петербургских" экскурсий "Масонский Петербург"
В ходе экскурсии 🧭 мы узнаем:
•Какие тайны скрывает Казанский собор
•Был ли Пушкин масоном и как это повлияло на его смерть?
•Что общего между масонством и коммунизмом?
•Зачем Павел Первый пригласил в Россию Мальтийский орден?
•Какую породу собак предпочитают истинные масоны?
В ходе экскурсии вы увидите рисунки, таинственные знаки на зданиях, сможете понять основные идеи масонов. В экскурсии также предусмотрены элементы квеста.
Мы посетим:
•Казанский собор
•Конюшенную церковь
•Мраморный дворец и Всадника Апокалипсиса
•Марсово поле и могилы масонов - большевиков
•Михайловский замок
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