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Бесплатная экскурсия Немецкие корни российского праздника

Никита Е.
Никита Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Как праздновали на Руси Новый год до Петра? Многие затруднятся с ответом.

И это неудивительно: историки хором говорят про изобретение традиций.

А как много людей и не подозревают, насколько же наши традиции заимствованы=)
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Бесплатная экскурсия Немецкие корни российского праздника
Бесплатная экскурсия Немецкие корни российского праздника

Что вы увидите

  • Бывший голландский реформатский храм Святого Павла
  • действующий ключевой лютеранский храм Святого Петра
  • панорамы Мойки и Невской перспективы

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

    Напишите о деталях
    • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
    • Что вы будете делать на экскурсии?

    Сделайте описание привлекательным:

    • Почему ваша экскурсия ⛳ интересна?
    • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
    • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
    Что входит
    • Посещение бывших реформатского и лютеранского храма
    • принадлежащих голландцам и немцам
    • по Невскому проспекту
    Что не входит
    • Подъемы на колокольню Петрикирхе - об этом писать отдельно
    • необходимо бронировать (300 р. ).
    Начало
    🚩 Метро Адмиралтейская
    Место завершения
    🏁 Катакомбы Петрикирхе: Невский пр., 22 - 24
    Бесплатная экскурсия Немецкие корни российского праздника
    Бесплатная экскурсия Немецкие корни российского праздника
    Бесплатная экскурсия Немецкие корни российского праздника

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Никита Е.
    Никита Е.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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