Никита Е. – Гид из Санкт-Петербурга

Как праздновали на Руси Новый год до Петра? Многие затруднятся с ответом.



И это неудивительно: историки хором говорят про изобретение традиций.



А как много людей и не подозревают, насколько же наши традиции заимствованы=)