Прогулка с новогодним настроением по укромным уголкам Невского проспекта на контрасте с парадными фасадами.

Вы, конечно, не раз гуляли 👣 по Невскому проспекту. И все же... Часто бывает некогда, или все время на машине, а проспект манит своими огнями, зовет на прогулку.. Хотите пройтись еще раз со мной, заглядывая в его потаенные уголки и узнавая интересные истории 📖, которые хранят такие всем знакомые здания? Будем создавать себе новогоднее настроение! Прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья, а радостные эмоции, повышающие иммунитет, я вам обещаю. Начнем от площади Восстания, и почти сразу же нырнем в загадочные проходные дворы Невского. Периодически будем выходить на проспект и любоваться фасадами прекрасных домов, слушая о них что-то новое. Вспомним историю доходных домов, как формировались такие странные по очертаниям петербургские дворы, а также поговорим про эволюцию квартир от дореволюционных до современных. Не ограничимся только дворами, посмотрим и обсудим два дворца и их бывших жителей – Белосельских-Белозерских и Аничков, перейдем через Аничков мост, зайдем в магазин купцов Елисеевых, где окунемся в праздничную волшебную новогоднюю атмосферу. Закончим прогулку на Малой Садовой, где царит веселье Рождественской Ярмарки. По пути будем делать новогодние фотографии 📸, общаться, делиться знаниями 🎓 о любимом городе, отгадывать загадки и искать ответы на каверзные вопросы) Скучно не будет даже петербуржцам в третьем и более поколении! Провожу эту экскурсию ⛳ только два раза из любви к искусству, если вам все понравится, вы можете отблагодарить гида лично в конце экскурсии 🧭 (донейшн).