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Бесплатная экскурсия «Огни Новогоднего Невского»

Ольга К.
Ольга К. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы, конечно, не раз гуляли 👣 по Невскому проспекту.

И все же...

Часто бывает некогда, или все время на машине, а проспект манит своими огнями, зовет на прогулку...

Приглашаю вас пройтись, с новогодним настроением, по укромным уголкам Невского проспекта.

Ощутить контраст между парадными фасадами и двориками.

По пути будем делать новогодние фотографии 📸, общаться, делиться знаниями 🎓 о любимом городе, отгадывать загадки и искать ответы на каверзные вопросы.

Скучно не будет даже петербуржцам в третьем и более поколении!
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Бесплатная экскурсия «Огни Новогоднего Невского»
Бесплатная экскурсия «Огни Новогоднего Невского»

Что вы увидите

  • Площадь Восстания
  • Московский вокзал
  • проходные дворы Невского проспекта от площади Восстания до Литейного
  • дворец Белосельских-Белозерских
  • Аничков мост
  • Аничков дворец
  • Екатерининский сквер
  • магазин купцов Елисеевых
  • волшебные места Малой Садовой.
Прогулка с новогодним настроением по укромным уголкам Невского проспекта на контрасте с парадными фасадами.
Вы, конечно, не раз гуляли 👣 по Невскому проспекту. И все же... Часто бывает некогда, или все время на машине, а проспект манит своими огнями, зовет на прогулку.. Хотите пройтись еще раз со мной, заглядывая в его потаенные уголки и узнавая интересные истории 📖, которые хранят такие всем знакомые здания? Будем создавать себе новогоднее настроение! Прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья, а радостные эмоции, повышающие иммунитет, я вам обещаю. Начнем от площади Восстания, и почти сразу же нырнем в загадочные проходные дворы Невского. Периодически будем выходить на проспект и любоваться фасадами прекрасных домов, слушая о них что-то новое. Вспомним историю доходных домов, как формировались такие странные по очертаниям петербургские дворы, а также поговорим про эволюцию квартир от дореволюционных до современных. Не ограничимся только дворами, посмотрим и обсудим два дворца и их бывших жителей – Белосельских-Белозерских и Аничков, перейдем через Аничков мост, зайдем в магазин купцов Елисеевых, где окунемся в праздничную волшебную новогоднюю атмосферу. Закончим прогулку на Малой Садовой, где царит веселье Рождественской Ярмарки. По пути будем делать новогодние фотографии 📸, общаться, делиться знаниями 🎓 о любимом городе, отгадывать загадки и искать ответы на каверзные вопросы) Скучно не будет даже петербуржцам в третьем и более поколении! Провожу эту экскурсию ⛳ только два раза из любви к искусству, если вам все понравится, вы можете отблагодарить гида лично в конце экскурсии 🧭 (донейшн).
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 Павильон метро "Площадь Восстания"
    Место завершения
    🏁 улица Малая Садовая
    Бесплатная экскурсия «Огни Новогоднего Невского»
    Бесплатная экскурсия «Огни Новогоднего Невского»
    Бесплатная экскурсия «Огни Новогоднего Невского»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Ольга К.
    Ольга К.
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