Петербург — это не только дворцы и соборы, набережные и памятники. Это еще и дворы. Проходные дворы — питерское явление. Вы можете пройти через несколько дворов и оказать совершенно в другой реальности. По лабиринтам дворовМы будем гулять 👣 в центре, всего в паре десятков метров от главных достопримечательностей 🏛️. Удивительно, но сюда на ходят туристические группы. Для меня это загадка. Почему?Питерские дворы — это особая атмосфера. С одной стороны, они кажутся темными и неприветривливыми. Но… в них столько тайн и легенд. Они могут рассказать больше, чем «классические» маршруты по Северной столице. Мы начнем наше путешествие от Летнего сада и закончим на набережной Фонтанки напротив Инженерного замка. За 2 часа вы узнаете:где находится одна из самых старых церквей Петербургагде еще кроме Москвы находится район Хамовникикак фамилия Золотарев связана с золотомчем парадная отличается от подъездакак жили Чижик и ПыжикВажно знать:Одевайтесь по погоде и выбирайте обувь на плоском ходу: экскурсия ⛳ пройдет на открытом воздухеПригодятся бутылка воды и дождевик