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Бесплатная экскурсия «Проходные дворы Моховой»

Илья П.
Илья П. – Гид из Санкт-Петербурга
Петербургские дворы — это особая атмосфера.

С одной стороны, они кажутся темными и неприветривливыми.

Но… в них столько тайн и легенд.

Они могут рассказать больше, чем «классические» маршруты по Петербургу.

Именно здесь вы почувствуете разницу между пышностью и великолепием и ветхостью и покинутостью.

Мы начнем наше путешествие от Летнего сада и отправимся в удивительное путешествие по обратной стороне имперской столицы ⭐️.
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Бесплатная экскурсия «Проходные дворы Моховой»
Бесплатная экскурсия «Проходные дворы Моховой»

Что вы увидите

  • проходные дворы и дворы-колодцы
  • район Хамовники
  • Стрит Арт
  • двор "Утюг"
  • Чижик-Пыжик
  • Особняк бывшего министра народного просвещения
  • многое другое
Петербург — это не только дворцы и соборы, набережные и памятники. Это еще и дворы. Проходные дворы — питерское явление. Вы можете пройти через несколько дворов и оказать совершенно в другой реальности. По лабиринтам дворовМы будем гулять 👣 в центре, всего в паре десятков метров от главных достопримечательностей 🏛️. Удивительно, но сюда на ходят туристические группы. Для меня это загадка. Почему?Питерские дворы — это особая атмосфера. С одной стороны, они кажутся темными и неприветривливыми. Но… в них столько тайн и легенд. Они могут рассказать больше, чем «классические» маршруты по Северной столице. Мы начнем наше путешествие от Летнего сада и закончим на набережной Фонтанки напротив Инженерного замка. За 2 часа вы узнаете:где находится одна из самых старых церквей Петербургагде еще кроме Москвы находится район Хамовникикак фамилия Золотарев связана с золотомчем парадная отличается от подъездакак жили Чижик и ПыжикВажно знать:Одевайтесь по погоде и выбирайте обувь на плоском ходу: экскурсия ⛳ пройдет на открытом воздухеПригодятся бутылка воды и дождевик
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 ул. Белинского
    Место завершения
    🏁 наб. Фонтанки 24
    Бесплатная экскурсия «Проходные дворы Моховой»
    Бесплатная экскурсия «Проходные дворы Моховой»
    Бесплатная экскурсия «Проходные дворы Моховой»
    Бесплатная экскурсия «Проходные дворы Моховой»
    Бесплатная экскурсия «Проходные дворы Моховой»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Илья П.
    Илья П.
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