Алексей П. проводит ещё 6 экскурсий

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Бесплатная экскурсия: Васильевский остров

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Бесплатная экскурсия: Васильевский остров
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  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 5 человек
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Бесплатная экскурсия: Васильевский остров
Бесплатная экскурсия: Васильевский остров
Васильевский остров 🏝️ является самым старым районом Петербурга, который Петр 1 задумывал сделать центром столицы ⭐️, каким городом Европы он был вдохновлен, создавая проект Васильевского острова и, почему задумка Петра так и не была воплощена в жизнь.
В этом районе скрываются самые протяженные проходные дворы, узкие черные лестницы и загадочные дворовые постройки. Гид расскажет вам о самых интересных и примечательных фактах застройки района, обратит ваше внимание на предметы быта дореволюционного времени, которые самостоятельно было бы сложно разглядеть.
На прогулке 👣 вы увидите несколько парадных доходных домов, которым удалось донести свое величие до наших дней и парадные, пережившие смену эпох.
Начало
🚩 м. Василеостровская
Место завершения
🏁 2-я линия В.О. 15/7
Бесплатная экскурсия: Васильевский остров
Бесплатная экскурсия: Васильевский остров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей П.
Алексей П.
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