Алексей П. проводит ещё 6 экскурсий

Васильевский остров 🏝️ является самым старым районом Петербурга, который Петр 1 задумывал сделать центром столицы ⭐️, каким городом Европы он был вдохновлен, создавая проект Васильевского острова и, почему задумка Петра так и не была воплощена в жизнь.

В этом районе скрываются самые протяженные проходные дворы, узкие черные лестницы и загадочные дворовые постройки. Гид расскажет вам о самых интересных и примечательных фактах застройки района, обратит ваше внимание на предметы быта дореволюционного времени, которые самостоятельно было бы сложно разглядеть.

На прогулке 👣 вы увидите несколько парадных доходных домов, которым удалось донести свое величие до наших дней и парадные, пережившие смену эпох.