Русский музей 🖼 — первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Сейчас здесь находится крупнейшее в мире собрание русского искусства от древнерусского искусства до современного. Музейный комплекс включает в себя пять зданий:Михайловский дворецВ Михайловском дворце расположена главная экспозиция музея. Здесь вы увидите коллекцию древнерусского искусства и шедевры русских художников XVIII-XIX веков. Именно тут находятся: знаменитая икона «Ангел Златые Власы», «Девятый вал‎» И. Айвазовского, «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Бурлаки на Волге» И. Репина, «Переход Суворова через Альпы» В. Сурикова и другие шедевры русских художников. Сюда стоит идти тем, кто хочет получить представление об истории 📖 и развитии русского искусства. Корпус БенуаКорпус Бенуа подойдет тем, кто хочет больше узнать о русском искусстве XX века. Здесь вы найдете произведения крупнейших мастеров объединения «Бубновый валет», основоположников русского авангарда В. Кандинского, К. Малевича и других знаменитых мастеров XX столетия. Михайловский замокМихайловский или Инженерный замок 🏰 известен тем, что здесь когда-то был убит император Павел. Сейчас же тут находится один из корпусов русского музея. Тут вы найдете: Экспозицию «Лица России», коллекцию портретов русских художников, на которой сможете проследить эволюцию этого жанра в русском искусстве. Экспозицию «Петербургское общество эпохи Романовых», где представлены произведения отечественного искусства первой половины XIX века. Мраморный дворецВ Мраморном дворце тоже представлено искусство конца XIX-начала XX веков. Здесь три постоянные экспозиции:Музей Людвига в Русском музее. Мировое искусство ХХ века: идеи и направления, на которой представлены произведения искусства второй половины XX века из коллекции известных немецких коллекционеров Петера и Ирене Людвиг. Коллекция петербургских собирателей братьев Якова Александровича и Иосифа Александровича Ржевских: уникальное собрание живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства конца XIX-начала XX веков. Константин Романов — поэт Серебряного века: здесь вы узнаете о жизни и творчестве великого князя Константина, последнего владельца Мраморного дворца. Строгановский дворецВ Строгановском дворце вы найдете две экспозиции:«Русский ампир»: коллекция декоративно-прикладного искусства эпохи Александра I. «Минералогический кабинет»: коллекция минералов графа Строганова. Важно знатьВходной билет 🎫 действителен для однократного прохода в обозначенный комплекс на выбранный сеанс и маршрут, указанные на билете, только в день посещения. Рекомендуется прибыть к входу в музей за 15 минут до начала сеанса. Ваучер со штрих-кодом высылается на ваш e–mail в формате PDF после оплаты заказа;Ваучер оформляется на фактического посетителя — в случае, если Вы приобретаете билет для другого человека;Электронный билет необходимо распечатать и предъявить в день посещения. Если вы не можете распечатать электронный билет, вы получите его в кассе Музея в день посещения.