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Билет «Экспресс-проход» в музей Эрарта

Музей Э.
Музей Э. – Гид из Санкт-Петербурга
За один визит в Эрарту невозможно увидеть всё.

Мы не просто крупнейший частный музей 🖼 современного искусства в России, но ещё и самый динамичный! Ежегодно мы проводим 40 временных выставок: возвращаясь каждые три месяца, вы будете знакомиться с новыми проектами.

Поэтому всем посетителям, приобретающим Билет 🎫, мы дарим возможность целый год посещать музей бесплатно и получать яркие впечатления!
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🖼Музеи

  • 1 000 ₽ за человека

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Билет «Экспресс-проход» в музей Эрарта
Билет «Экспресс-проход» в музей Эрарта

Что вы увидите

  • музей Эрарта
Музей ЭрартаВ собрание музея входят произведения, созданные российскими художниками во второй половине XX — начале XXI веков. Собрание насчитывает 2800 единиц хранения — живопись, графика, скульптура, объекты, инсталляции. Музей 🖼 периодически пополняет свою коллекцию, сотрудничая с художниками, работающими в разных регионах России и представляющими разные поколения и направления в изобразительном искусстве.
Музей адресует свою деятельность самой широкой аудитории и стремится сделать современное искусство частью жизни как можно большего числа людей. Важнейшими характеристиками музея Эрарта являются постоянное развитие и ориентированность на зрителя, дающая возможность заинтересоваться современным искусством даже неподготовленной публике. Проходите в музей без очереди и посетите 40 выставок в год• удобная система онлайн-покупки;
  • активация в течение 30 дней с момента оплаты;
  • услуга «Экспресс-проход»: отдельные турникеты для прохода в музей без очереди;
  • возможность бесплатно возвращаться в музей в течение 365 дней с момента первого визита и доступ к аудиогидам активируются при регистрации в кассах 9 и 10.
  • Мы надеемся, что Эрарта станет для вас местом, где будет активизироваться ваш внутренний потенциал, где смелость авторов в открытом выражении своего видения мира поможет и вам не бояться быть самим собой, забыть о суете и условностях и признать важным только ваше внутреннее богатство. В каждом из нас живет художник, и он непременно проявится в любом, кто этого захочет.
Желаем вам счастливых открытий самих себя!
Что входит
  • Услуга «Экспресс-проход»: отдельные турникеты для прохода в музей без очереди
  • Возможность бесплатно возвращаться в музей в течение 365 дней с момента первого визита и доступ к аудиогидам (активируются при регистрации в кассах 9 и 10 при первом посещении).
Что не входит
  • Экскурсии
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало и место завершения
🚩 Васильевский остров, 29-я линия, дом 2
Билет «Экспресс-проход» в музей Эрарта
Билет «Экспресс-проход» в музей Эрарта
Билет «Экспресс-проход» в музей Эрарта
Билет «Экспресс-проход» в музей Эрарта

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей Э.
Музей Э.
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