Музей ЭрартаВ собрание музея входят произведения, созданные российскими художниками во второй половине XX — начале XXI веков. Собрание насчитывает 2800 единиц хранения — живопись, графика, скульптура, объекты, инсталляции. Музей 🖼 периодически пополняет свою коллекцию, сотрудничая с художниками, работающими в разных регионах России и представляющими разные поколения и направления в изобразительном искусстве.

Музей адресует свою деятельность самой широкой аудитории и стремится сделать современное искусство частью жизни как можно большего числа людей. Важнейшими характеристиками музея Эрарта являются постоянное развитие и ориентированность на зрителя, дающая возможность заинтересоваться современным искусством даже неподготовленной публике. Проходите в музей без очереди и посетите 40 выставок в год• удобная система онлайн-покупки;

активация в течение 30 дней с момента оплаты;

услуга «Экспресс-проход»: отдельные турникеты для прохода в музей без очереди;

возможность бесплатно возвращаться в музей в течение 365 дней с момента первого визита и доступ к аудиогидам активируются при регистрации в кассах 9 и 10.

Мы надеемся, что Эрарта станет для вас местом, где будет активизироваться ваш внутренний потенциал, где смелость авторов в открытом выражении своего видения мира поможет и вам не бояться быть самим собой, забыть о суете и условностях и признать важным только ваше внутреннее богатство. В каждом из нас живет художник, и он непременно проявится в любом, кто этого захочет.

Желаем вам счастливых открытий самих себя!