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Билет на метеор в Петергоф + билеты в парк

3.9
77 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Электронный билет 🎫 позволяет вам гарантированно занять место на быстроходном судне Метеор.

Вам не понадобится приходить на пристань за час до отправления, стоять в очереди в кассу, и места не закончатся у вас на глазах.

Это возможность спланировать наиболее комфортный путь в Петергоф и обратно заранее.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная

  • 1 400 ₽ за человека

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Билет на метеор в Петергоф + билеты в парк

Что вы увидите

  • Нева
  • Финский залив
Билет на быстроходное судно "Метеор" с сообщением Санкт-Петербург - Петергоф. Вы можете выбрать как билет 🎫 в одну сторону, так и в обе стороны.
Трансфер на метеоре - самый быстрый способ добраться до Петергофа - в обход всех автомобильных пробок и городской суеты. В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива!
В носовой части наших теплоходов расположены комфортабельные панорамные салоны бизнес-класса. На борту судна есть буфет. Действует свободная рассадка. Все места расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.
Время в пути в одну сторону составляет 45 минут.
Вы можете выбрать удобное время рейсов в обе стороны, чтобы успеть насладиться посещением музея-заповедника "Петергоф" или иных мест.
Важно: После оплаты заказа заполните всплывающее окно обязательной информации. При бронировании билетов туда-обратно, укажите желаемое время обратного отправления в пункте "Время отъезда".
Важно: Если вы не указали причал отправления в комментарии к заказу (строка "задать дополнительный вопрос"), заказ будет автоматически оформлен с отправлением СПб-Петергоф.
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак).
Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.
Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
Билет на метеор не включает экскурсию ⛳ или билеты в музеи 🖼 и парки 🌳. Попасть в парк и дворцы Петергофа вы можете самостоятельно, купив билеты на причале.
Важно: этот билет можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне - забронируйте его у нас на сайте и придите на причал в стеклянный офис за 1 час до отправления метеора!
Что входит
  • билет на "Метеор" по выбранному маршруту.
Что не входит
  • личные расходы
  • обращаем ваше внимание, что на территории Нижнего парка Петергофа могут не приниматься к оплате банковские карты
  • услуги гида.
Начало
🚩 Адмиралтейская наб., д. 2
Место завершения
🏁 причал Нижнего Парка

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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77 отзывов оставили туристы

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