Билет на быстроходное судно "Метеор" с сообщением Санкт-Петербург - Петергоф. Вы можете выбрать как билет 🎫 в одну сторону, так и в обе стороны.

Трансфер на метеоре - самый быстрый способ добраться до Петергофа - в обход всех автомобильных пробок и городской суеты. В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива!

В носовой части наших теплоходов расположены комфортабельные панорамные салоны бизнес-класса. На борту судна есть буфет. Действует свободная рассадка. Все места расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.

Время в пути в одну сторону составляет 45 минут.

Вы можете выбрать удобное время рейсов в обе стороны, чтобы успеть насладиться посещением музея-заповедника "Петергоф" или иных мест.

Важно: После оплаты заказа заполните всплывающее окно обязательной информации. При бронировании билетов туда-обратно, укажите желаемое время обратного отправления в пункте "Время отъезда".

Важно: Если вы не указали причал отправления в комментарии к заказу (строка "задать дополнительный вопрос"), заказ будет автоматически оформлен с отправлением СПб-Петергоф.

Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)

Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).

Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.

Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.

Билет на метеор не включает экскурсию ⛳ или билеты в музеи 🖼 и парки 🌳. Попасть в парк и дворцы Петергофа вы можете самостоятельно, купив билеты на причале.

Важно: этот билет можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне - забронируйте его у нас на сайте и придите на причал в стеклянный офис за 1 час до отправления метеора!