  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Билет на метеор в Петергоф туда и обратно

4.3
602 отзыва
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Электронный билет 🎫 позволяет вам гарантированно занять место на быстроходном судне Метеор.

Вам не понадобится приходить на пристань за час до отправления, стоять в очереди в кассу, и места не закончатся у вас на глазах.

Это возможность спланировать наиболее комфортный путь в Петергоф и обратно заранее.

Места на судно быстро заканчиваются.

Только оплата на сайте гарантирует наличие места.

Введите при оплате на сайте код Neva15 и получите скидку 15% на вашу поездку!
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная

  • 1 600 ₽ за человека

    Купить билеты
Билет на метеор в Петергоф туда и обратно
Билет на метеор в Петергоф туда и обратно

Что вы увидите

  • Нева
  • Финский залив
  • Петергоф
Билет на быстроходное судно "Метеор" с сообщением Санкт-Петербург - Петергоф. Вы можете выбрать как билет 🎫 в одну сторону, так и в обе стороны.
Трансфер на метеоре - самый быстрый способ добраться до Петергофа - в обход всех автомобильных пробок и городской суеты. В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива!
В носовой части наших теплоходов расположены комфортабельные панорамные салоны бизнес-класса. На борту судна есть буфет. Действует свободная рассадка. Все места расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.
Время в пути в одну сторону составляет 45 минут.
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
Вы можете выбрать удобное время рейсов в обе стороны, чтобы успеть насладиться посещением музея-заповедника "Петергоф" или иных мест.
Важно: После оплаты заказа заполните всплывающее окно обязательной информации. При бронировании билетов туда-обратно, укажите желаемое время обратного отправления в пункте "Время отъезда".
Важно: Если вы не указали причал отправления в комментарии к заказу (строка "задать дополнительный вопрос"), заказ будет автоматически оформлен с отправлением СПб-Петергоф.
Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.
Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
Билет на метеор не включает экскурсию ⛳ или билеты в музеи 🖼 и парки 🌳. Попасть в парк и дворцы Петергофа вы можете самостоятельно, купив билеты на причале.
Важно: этот билет можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне - забронируйте его у нас на сайте и придите на причал в стеклянный офис за 1 час до отправления метеора!
Что входит
  • Возможность добраться до Петергофа быстро и с комфортом
  • Билет на "Метеор" по выбранному маршруту
  • Уютная и дружеская атмосфера на борту
Что не входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
  • Услуги гида
  • Входной билет в парк
Начало
🚩 Адмиралтейская наб., д. 2 /причал Нижнего Парка
Место завершения
🏁 Адмиралтейская наб. д.2 /причал Нижнего Парка
Билет на метеор в Петергоф туда и обратно
Билет на метеор в Петергоф туда и обратно
Билет на метеор в Петергоф туда и обратно
Билет на метеор в Петергоф туда и обратно

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник П.
Спутник П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

602 отзыва оставили туристы

Спутник П. проводит ещё 5 экскурсий

Джаз под разводными мостами (Астра)
1 300
2.75 часа
Джаз под разводными мостами (Астра)
584 отзыва
Дневной круиз по Неве «Парадный Петербург» с выходом в Финский залив
850
1.75 часа
Дневной круиз по Неве «Парадный Петербург» с выходом в Финский залив
296 отзывов
В Кронштадт на Метеоре с осмотром Фортов и пешеходной экскурсией
2 800
5 часов
В Кронштадт на Метеоре с осмотром Фортов и пешеходной экскурсией
270 отзывов
Билет на метеор в Петергоф
800
0.75 час
Билет на метеор в Петергоф
269 отзывов
Музыкальный круиз по Парадной Неве
900
2 часа
Музыкальный круиз по Парадной Неве
240 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва