Билет на быстроходное судно "Метеор" с сообщением Санкт-Петербург - Петергоф. Вы можете выбрать как билет 🎫 в одну сторону, так и в обе стороны.

Трансфер на метеоре - самый быстрый способ добраться до Петергофа - в обход всех автомобильных пробок и городской суеты. В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива!

В носовой части наших теплоходов расположены комфортабельные панорамные салоны бизнес-класса. На борту судна есть буфет. Действует свободная рассадка. Все места расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.

Время в пути в одну сторону составляет 45 минут.

Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)

Вы можете выбрать удобное время рейсов в обе стороны, чтобы успеть насладиться посещением музея-заповедника "Петергоф" или иных мест.

Важно: После оплаты заказа заполните всплывающее окно обязательной информации. При бронировании билетов туда-обратно, укажите желаемое время обратного отправления в пункте "Время отъезда".

Важно: Если вы не указали причал отправления в комментарии к заказу (строка "задать дополнительный вопрос"), заказ будет автоматически оформлен с отправлением СПб-Петергоф.

Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).

Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.

Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.

Билет на метеор не включает экскурсию ⛳ или билеты в музеи 🖼 и парки 🌳. Попасть в парк и дворцы Петергофа вы можете самостоятельно, купив билеты на причале.

Важно: этот билет можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне - забронируйте его у нас на сайте и придите на причал в стеклянный офис за 1 час до отправления метеора!