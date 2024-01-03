Посетить необычный музей с медицинскими инструментами и аптечными приборами ушедших столетий
Приглашаем в уютный тематический музей, посвящённый медицине и фармацевтике.
Вы в свободном режиме посмотрите экспозицию, включающую экспонаты 17-20 веков из Европы, Южной и Северной Америки, Востока и Российской империи.
А также по желанию самостоятельно пройдёте квест или квиз — мы выдадим для них все необходимое и в конце подарим небольшие подарки.
Вы в свободном режиме посмотрите экспозицию, включающую экспонаты 17-20 веков из Европы, Южной и Северной Америки, Востока и Российской империи.
А также по желанию самостоятельно пройдёте квест или квиз — мы выдадим для них все необходимое и в конце подарим небольшие подарки.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
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9
янв
янв
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
|Дети до 14 лет
|300 ₽
|Студенты, пенсионеры, многодетные семьи
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вы получите
Возможность посетить экспозицию музея и самостоятельно пройти медицинский квест или квиз. Мы предложим вам несколько вариантов на выбор.
Как воспользоваться билетом
- В указанный день прийти в любое время в музей и показать сотруднику билет на экране смартфона
- Музей работает ежедневно с 11:00 до 19:00
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Маяковская
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронированииБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Санкт-Петербурге
Музей истории медицины и фармации в Петербурге является хранителем подлинных медицинских инструментов, аппаратов и аптечных приборов ушедших столетий. Он поможет вам узнать, как и чем лечили людей в прошлом.
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