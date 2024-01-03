Билет в Музей истории медицины и фармации в Петербурге
Билеты в Санкт-Петербурге

Посетить необычный музей с медицинскими инструментами и аптечными приборами ушедших столетий

Приглашаем в уютный тематический музей, посвящённый медицине и фармацевтике.

Вы в свободном режиме посмотрите экспозицию, включающую экспонаты 17-20 веков из Европы, Южной и Северной Америки, Востока и Российской империи.

А также по желанию самостоятельно пройдёте квест или квиз — мы выдадим для них все необходимое и в конце подарим небольшие подарки.
Билет в Музей истории медицины и фармации в Петербурге
Билет в Музей истории медицины и фармации в Петербурге
Билет в Музей истории медицины и фармации в Петербурге
Билет в Музей истории медицины и фармации в Петербурге
Билет в Музей истории медицины и фармации в Петербурге
Билет в Музей истории медицины и фармации в Петербурге
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Дети до 14 лет300 ₽
Студенты, пенсионеры, многодетные семьи400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вы получите

Возможность посетить экспозицию музея и самостоятельно пройти медицинский квест или квиз. Мы предложим вам несколько вариантов на выбор.

Как воспользоваться билетом

  1. В указанный день прийти в любое время в музей и показать сотруднику билет на экране смартфона
  2. Музей работает ежедневно с 11:00 до 19:00

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Маяковская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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