Нижний п. проводит ещё 2 экскурсии

Царство фонтанов

Вы попадете в знаменитый парк 🌳 Петергофа, прогуляетесь 👣 среди фонтанов и дворцов. В парке около 150 фонтанов и 4 каскада. Для строительства парка были привлечены лучшие архитекторы и инженеры. У вас будет возможность изучить весь парк в своем ритме, без долгого ожидания у касс

Большой Петергофский дворец

Величественный Большой дворец является центром ансамбля Петергофа. Это «коронная» резиденция российских императоров. Он состоит из 30 залов, которые расположены на 3 этажах. Во время войны Дворец был почти полностью разрушен, а позже – восстановлен. Важно знать:• Посещение дворца – после посещения парка.