Нижний п. проводит ещё 2 экскурсии

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Билет в Нижний парк и Большой Петергофский дворец

Нижний п.
Нижний п. – Гид из Санкт-Петербурга
Попадите в Петергоф к знаменитым фонтанам и в Большой Петергофский дворец без очередей и ожидания у билетных касс.
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Билет в Нижний парк и Большой Петергофский дворец
Билет в Нижний парк и Большой Петергофский дворец
Царство фонтанов
Вы попадете в знаменитый парк 🌳 Петергофа, прогуляетесь 👣 среди фонтанов и дворцов. В парке около 150 фонтанов и 4 каскада. Для строительства парка были привлечены лучшие архитекторы и инженеры. У вас будет возможность изучить весь парк в своем ритме, без долгого ожидания у касс
Большой Петергофский дворец
Величественный Большой дворец является центром ансамбля Петергофа. Это «коронная» резиденция российских императоров. Он состоит из 30 залов, которые расположены на 3 этажах. Во время войны Дворец был почти полностью разрушен, а позже – восстановлен. Важно знать:• Посещение дворца – после посещения парка.
  • В Большом Петергофском двореце понедельник – выходной.
  • Билет можно использовать в течение двух часов после забронированного времени
  • Не забудьте взять с собой паспорт и документы, подтверждающие льготу. При отсутствии документа Вам будет отказано в посещении. Возврат денежных средств за льготный билет 🎫, в данном случае, не производится.
  • Заказ, состоящий только из бесплатных Билетов, не может быть сформирован. Льготные билеты можно оформить в дежурной кассе ГМЗ «Петергоф» в день посещения при предъявлении документов, подтверждающих льготу.
  • В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) количество посетителей музейных объектов ГМЗ «Петергоф» ограничено
  • Вход на территорию музейного объекта предоставляется индивидуальным посетителям в масках!
  • Обратите внимание, что стоимость входного ваучера в парк у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров. Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди. Мы не выкупаем билеты заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
  • Билет в парк
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 Разводная ул., 2
Билет в Нижний парк и Большой Петергофский дворец
Билет в Нижний парк и Большой Петергофский дворец
Билет в Нижний парк и Большой Петергофский дворец

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Нижний п.
Нижний п.
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