История Михайловского дворца начинается в 1798 года. В этом году родился князь Михаил — сын императора Павла I. Именно для него и было построено это величественное здание. Архитектором стал Карл Росси.
А сейчас здесь находится главный корпус Русского музея. Сейчас здесь размещена коллекция русского искусства — от Древней Руси до конца XIX века. Искусство XX века можно увидеть в Корпусе Бенуа.
Искусство Древней Руси
Собрание древнерусского искусства в Русском музее — одно из самых крупных в мире. Она размещена в первых четырех залах дворца. Тут вы найдете наиболее ценные произведения XII–XVII веков. Гордость собрания — икона «Архангел Гавриил» («Ангел Златые Власы»).
Русское искусство XVIII - XIX веков
На этой экспозиции вы познакомитесь с шедеврами русской живописи, познакомитесь с этапами и тенденциями развития искусства этой эпохи. Вы увидите К. П. Брюллова, В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. В. Верещагина, А. К. Саврасова, И. К. Айвазовский и многих других. В том числе — знаменитые шедевры: «Переход Суворова через Альпы», «Бурлаки на Волге», «Девятый Вал», «Последний день Помпеи».
Организационные детали
- Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди.
- Билеты в музей по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
- Мы не выкупаем билеты заранее, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
- Ваучер придет вам на электронную почту ближе к дате посещения.
- Обратите внимание! Билеты обмену и возврату не подлежат!
- Обратите внимание! Билеты именные. Укажите, пожалуйста, реальные данные при бронировании билета. Если вы указываете свои имя или фамилию неверно, Спутник не несет ответственности за то, что вас не пропустят в музей.
Время работы музея:
- Каждый вторник, 1 января и 9 мая — выходные дни.
- В период майских и новогодних праздников мы не можем гарантировать отсутствие очередей на входе для посетителей с интернет-билетами. Просим Вас заранее планировать посещение музея.
• График работы музея:
Понедельник: 10:00 — 20:00
Среда, пятница, суббота, воскресение: 10:00 — 18:00
Четверг: 13:00 — 21:00