История Михайловского дворца начинается в 1798 года. В этом году родился князь Михаил — сын императора Павла I. Именно для него и было построено это величественное здание. Архитектором стал Карл Росси.

А сейчас здесь находится главный корпус Русского музея. Сейчас здесь размещена коллекция русского искусства — от Древней Руси до конца XIX века. Искусство XX века можно увидеть в Корпусе Бенуа.

Искусство Древней Руси

Собрание древнерусского искусства в Русском музее — одно из самых крупных в мире. Она размещена в первых четырех залах дворца. Тут вы найдете наиболее ценные произведения XII–XVII веков. Гордость собрания — икона «Архангел Гавриил» («Ангел Златые Власы»).

Русское искусство XVIII - XIX веков

На этой экспозиции вы познакомитесь с шедеврами русской живописи, познакомитесь с этапами и тенденциями развития искусства этой эпохи. Вы увидите К. П. Брюллова, В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. В. Верещагина, А. К. Саврасова, И. К. Айвазовский и многих других. В том числе — знаменитые шедевры: «Переход Суворова через Альпы», «Бурлаки на Волге», «Девятый Вал», «Последний день Помпеи».

Организационные детали

Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди.

Билеты в музей по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.

Мы не выкупаем билеты заранее, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.

Ваучер придет вам на электронную почту ближе к дате посещения.

Обратите внимание! Билеты обмену и возврату не подлежат!

Обратите внимание! Билеты именные. Укажите, пожалуйста, реальные данные при бронировании билета. Если вы указываете свои имя или фамилию неверно, Спутник не несет ответственности за то, что вас не пропустят в музей.

Время работы музея:

Каждый вторник, 1 января и 9 мая — выходные дни.

В период майских и новогодних праздников мы не можем гарантировать отсутствие очередей на входе для посетителей с интернет-билетами. Просим Вас заранее планировать посещение музея.

• График работы музея:

Понедельник: 10:00 — 20:00

Среда, пятница, суббота, воскресение: 10:00 — 18:00

Четверг: 13:00 — 21:00