Билет в Русский музей, Михайловский Дворец

4.2
39 отзывов
В Михайловском дворце расположена главная экспозиция музея Русского музея.

Здесь вы увидите коллекцию древнерусского искусства и шедевры русских художников XVIII-XIX веков.

Именно тут находятся: знаменитая икона «Ангел Златые Власы», «Девятый вал‎» И.

Айвазовского, «Последний день Помпеи» К.

Брюллова, «Бурлаки на Волге» И.

Репина, «Переход Суворова через Альпы» В.

Сурикова и другие шедевры русских художников.

Сюда стоит идти тем, кто хочет получить представление об истории и развитии русского искусства.
Билет в Русский музей, Михайловский Дворец
Билет в Русский музей, Михайловский Дворец
Билет в Русский музей, Михайловский Дворец
Билет в Русский музей, Михайловский Дворец
Билет в Русский музей, Михайловский Дворец
Билет в Русский музей, Михайловский Дворец
История Михайловского дворца начинается в 1798 года. В этом году родился князь Михаил — сын императора Павла I. Именно для него и было построено это величественное здание. Архитектором стал Карл Росси.
А сейчас здесь находится главный корпус Русского музея. Сейчас здесь размещена коллекция русского искусства — от Древней Руси до конца XIX века. Искусство XX века можно увидеть в Корпусе Бенуа.
Искусство Древней Руси
Собрание древнерусского искусства в Русском музее — одно из самых крупных в мире. Она размещена в первых четырех залах дворца. Тут вы найдете наиболее ценные произведения XII–XVII веков. Гордость собрания — икона «Архангел Гавриил» («Ангел Златые Власы»).
Русское искусство XVIII - XIX веков
На этой экспозиции вы познакомитесь с шедеврами русской живописи, познакомитесь с этапами и тенденциями развития искусства этой эпохи. Вы увидите К. П. Брюллова, В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. В. Верещагина, А. К. Саврасова, И. К. Айвазовский и многих других. В том числе — знаменитые шедевры: «Переход Суворова через Альпы», «Бурлаки на Волге», «Девятый Вал», «Последний день Помпеи».
Организационные детали
  • Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди.
  • Билеты в музей по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
  • Мы не выкупаем билеты заранее, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
  • Ваучер придет вам на электронную почту ближе к дате посещения.
  • Обратите внимание! Билеты обмену и возврату не подлежат!
  • Обратите внимание! Билеты именные. Укажите, пожалуйста, реальные данные при бронировании билета. Если вы указываете свои имя или фамилию неверно, Спутник не несет ответственности за то, что вас не пропустят в музей.

Время работы музея:

  • Каждый вторник, 1 января и 9 мая — выходные дни.
  • В период майских и новогодних праздников мы не можем гарантировать отсутствие очередей на входе для посетителей с интернет-билетами. Просим Вас заранее планировать посещение музея.

• График работы музея:

    Понедельник: 10:00 — 20:00
    Среда, пятница, суббота, воскресение: 10:00 — 18:00
    Четверг: 13:00 — 21:00
    🚩 Начало и место завершения: Инженерная ул. , 4
     Что входит
    • Входной ваучер в музей (без очереди) Действителен только на день и сеанс, указанный на ваучере.
     Что не входит
    • Экскурсионное обслуживание
    • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
    Важная информация
    • Обратите внимание, что данное письмо НЕ ЯВЛЯЕТСЯ билетом для посещения музея! Вы найдете электронный ваучер со штрих-кодом в приложении к письму.
    • Приносим извинения за возможные неудобства.
    Время проведения: Согласно календарю
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Спутник С.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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