Родовое гнездо знаменитых Строгановых
В самом центре, на Невском проспекте, у Мойки стоит дворец Строгановых. Он был построен Б. Растрелли в середине XVIII-го века и принадлежал богатейшей династии Строгановых. Семь поколений Строгановых сменились в этом прекрасном дворце. Выходцы из крестьян Вологодской области, купцы и промышленники Строгановы славились сказочным богатством. Они владели заводами, землями, тысячами крепостных, занимались пушным и рыбным промыслом, горнорудной добычей.
Сейчас во дворце находится один из филиалов Русского музея. Здесь представлены две экспозиции:
Русский ампир. Декоративно-прикладное искусство времени царствования императора Александра
Здесь представлена коллекция предметов декоративно-прикладного искусства, продукция Императорских фарфорового и стекольного заводов. Причудливые формы, позолота, алмазная грань — рассмотрите ампир во всех его подробностях.
Минералогический кабинет
Уже сам зал, в котором размещена эта экспозиция представляет особый интерес. Он выполнен архитектором Воронихиным и считается одним из шедевров русской архитектуры XVIII века. Здесь размещено богатейшее книжное собрание графа А. С. Строганова и его коллекция минералов. Часть образцов минералов, для современной экспозиции, была предоставлена Горным ⛰️ музеем Санкт-Петербурга.
Важно знать
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