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Билет в Строгановский дворец

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Санкт-Петербурга
Отправляйтесь наслаждаться интерьерами Строгановского дворца.

Прогуляйтесь по старинным залам, рассмотрите невороятное оформление стен и потолков, лепнину, позолоченные люстры и росписи и статуи.

Также здесь вы найдете две экспозиции: «Русский ампир», посвященную декоративно-прикладному искусству первой половины XIX века, и «Минералогический кабинет», где представлена коллекция минералов.
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Билет в Строгановский дворец
Билет в Строгановский дворец

Что вы увидите

  • Строгановский дворец
Родовое гнездо знаменитых Строгановых
В самом центре, на Невском проспекте, у Мойки стоит дворец Строгановых. Он был построен Б. Растрелли в середине XVIII-го века и принадлежал богатейшей династии Строгановых. Семь поколений Строгановых сменились в этом прекрасном дворце. Выходцы из крестьян Вологодской области, купцы и промышленники Строгановы славились сказочным богатством. Они владели заводами, землями, тысячами крепостных, занимались пушным и рыбным промыслом, горнорудной добычей.

Сейчас во дворце находится один из филиалов Русского музея. Здесь представлены две экспозиции:

    Русский ампир. Декоративно-прикладное искусство времени царствования императора Александра
    Здесь представлена коллекция предметов декоративно-прикладного искусства, продукция Императорских фарфорового и стекольного заводов. Причудливые формы, позолота, алмазная грань — рассмотрите ампир во всех его подробностях.
    Минералогический кабинет
    Уже сам зал, в котором размещена эта экспозиция представляет особый интерес. Он выполнен архитектором Воронихиным и считается одним из шедевров русской архитектуры XVIII века. Здесь размещено богатейшее книжное собрание графа А. С. Строганова и его коллекция минералов. Часть образцов минералов, для современной экспозиции, была предоставлена Горным ⛰️ музеем Санкт-Петербурга.
    Важно знать
    • Входной билет 🎫 действителен для однократного прохода в обозначенный комплекс на выбранный сеанс и маршрут, указанные на билете, только в день посещения. Рекомендуется прибыть к входу в музей 🖼 за 15 минут до начала сеанса.
    • Ваучер со штрих-кодом высылается на ваш e–mail в формате PDF после оплаты заказа;
    • Ваучер оформляется на фактического посетителя — в случае, если Вы приобретаете билет для другого человека;
    • Электронный билет необходимо распечатать и предъявить в день посещения. Если вы не можете распечатать электронный билет, вы получите его в кассе Музея в день посещения.
    • Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди.
    • Билеты в музей по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
    • Мы не выкупаем билеты заранее, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
    Что входит
    • Входной ваучер в музей (без очереди) Действителен только на день и сеанс, указанный на ваучере.
    Что не входит
    • Экскурсионное обслуживание
    • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
    Начало и место завершения
    🚩 Невский пр., 17
    Билет в Строгановский дворец
    Билет в Строгановский дворец
    Билет в Строгановский дворец
    Билет в Строгановский дворец

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    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Спутник С.
    Спутник С.
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