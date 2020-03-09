19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Янтарная комната, роскошный парк и другие сокровища Царского села

Ирина
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Ирина – экскурсионное агентство
Добро пожаловать в главную резиденцию русских императоров! Екатерининский дворец поражает не только в наше время — даже европейские монархи приходили в восторг от парадных интерьеров монаршего дома и великолепного парка вокруг.

Вы узнаете, как удалось восстановить всю эту красоту после бомбёжек во время войны, прогуляетесь по анфиладе залов, вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу и полюбуетесь исконно русскими пейзажами из окон дворца и снаружи.
1650 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 5.5 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у Гостиного Двора
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У этой экскурсии19 отзывов
4.63
Блестящий Екатерининский дворец
Блестящий Екатерининский дворец

Что вас ожидает

Неповторимые интерьеры дворца
Екатерининский дворец — шедевр русского барокко, над которым трудились выдающиеся архитекторы. Вы узнаете, кем и сколько раз перестраивался ансамбль и черты каких стилей можно рассмотреть в его интерьере и экстерьере. Услышите рассказ о печальных событиях военного времени, после которых от дворца остались практически обугленные руины, и ходе восстановительных работ, благодаря которым сегодня мы снова можем любоваться главной царской резиденцией. Вам откроется роскошь парадной анфилады, Большого и Картинного залов, Антикамер и Зеленой столовой, а также той самой Янтарной комнаты, известной на весь мир.

Природа Царского села
Царскосельская дорога, по которой лежит путь к резиденции, откроет вам прекрасные русские пейзажи, а великолепный Екатерининский парк — изящество русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. Вы посетите самую красивую часть парка, которую называют Старым садом, увидите «Висячий сад», грот и Эрмитаж, Китайскую беседку, Камеронову галерею и Холодную баню с Агатовыми комнатами. Мы обязательно расскажем, какие функции выполняло каждое из архитектурных «украшений», а вы просто насладитесь прогулкой по парку, достойному императоров.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • В стоимость включены входные билеты в Екатерининский дворец, парк, Янтарную комнату

Обратите внимание

  • Экскурсия не проводится в последний понедельник каждого месяца
  • Экскурсия по парку проводится с 1 мая по 20 октября, в другое время экскурсия проходит только по придворцовой части парка
  • Для групп от 10 чел перед бронированием необходимо подтверждение гида
Блестящий Екатерининский дворец
Блестящий Екатерининский дворец
Блестящий Екатерининский дворец
Блестящий Екатерининский дворец
Блестящий Екатерининский дворец

Экскурсия проводится в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Навязчивые продавцы билетов в Мариинский театр и прочего в ожидание отправления автобуса. Неприятно.
24 октября 2019
В целом, неплохая экскурсия, особенно для тех, кто не хочет "заморачиваться" с транспортом до Царского села и стоять в очередях за билетами во дворец. Автобус комфортабельный, но, по организации есть вопросы: была задержка с отправкой автобуса по причине того, что вся группа обязана была прослушать 30-минутное выступление сотрудников, рекламирующих сувенирную продукцию о городе (книги, DVD-диски и т.п.) и предлагающих свою помощь в приобретении билетов в Мариинский театр.
По самому зданию дворца экскурсию проводит не сопровождающий группу гид, а музейный работник дворца- экскурсия понравилась: интересно и содержательно.
18 октября 2019
Очень понравилась экскурсия,спасибо Леониду за его захватывающие рассказы.Даже осенью очень красиво в саду дворца.
18 октября 2019
Во дворце есть 2 маршрута, Нам предложили маршрут 2 в безальтернативном порядке. А что входит в маршрут 1 - неизвестно.
Экскурсию по парку можно было бы сделать более детальной - а так - привели к гроту, на одном пятачке все рассказали и все. Анонсируется, как экскурсия по парку и дворцу, а на самом деле по парку экскурсии не было, если не считать этот выход к гроту.
6 октября 2019
Это групповая экскурсия. Сбор около гостиного двора, в автобусе предложили купить книги и DVD продукцию о городе и экскурсиях. Дорога- час экскурсовод интересно рассказал о царской дороге на Москву. В Царском селе погуляли по парку дворца около часа, потом сам дворец- экскурсия 1 час. Мы шли по второму маршруту, он более короткий зато в него входит янтарная комната. Вышли из дворца в 2 часа. И дальше свободное время до 15.20. Можно было сходить на экскурсию в Лицей или погулять по парку. Вернулись в Петербург в 17.30.
25 сентября 2019
Экскурсия была супер все понравилось. Единственное пришлось стоять в очереди примерно два часа.
17 июля 2019
Всё очень хорошо организовано. Гид Леонид интересно рассказывал. Везде прошли без очередей. Жалко не хватило времени: пришлось выбирать между посещением лицея и дополнительной прогулкой по парку. Немного испортило впечатление то , что за приобретённые по льготе билеты пришлось доплачивать. На этот маршрут льготы нет.
5 июля 2019
Роман отличный гид с глубокими знаниями, очень интересно рассказывал ,не заметили как доехали до дворца.было интересно так же пройти с ним по парку.. Спасибо вам
2 июля 2019
Отличная экскурсия, одназначно рекомендую посетить. КРАСОТА во всем своем великолепии!!!
2 июля 2019
Экскурсия замечательная. Очень понравилось ВСЁ: и содержание, и организация, и то, что, мы не стояли в просто огромных очередях. Гид Леонид подробно рассказывал,все четко разъяснял по организационным вопросам, быстро реагировал и предоставил достаточно времени на самостоятельное знакомство с садом. Спасибо!
Ещё 9 отзывов

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