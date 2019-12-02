27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История, имена и архитектура Петербурга в автобусном путешествии по всему центру

Филипп
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Филипп – экскурсионное агентство
За 5 часов прошлое города и его облик сложатся для вас в понятную картину.

На фоне Невского проспекта, Исаакиевского и Смольного соборов, Дворцовой площади и крейсера «Аврора» вы узнаете о непростом пути Петербурга, услышите легенды и вспомните великие имена.

А на прогулке по Петропавловской крепости представите времена основания Северной столицы.
2100 ₽
1050 за человека
скидка50%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 5 часов
До 45 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Невский проспект/Гостиный двор
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У этой экскурсии27 отзывов
4.3
Большая обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Большая обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости

Что вас ожидает

Главное в Петербурге и о нем
Наш маршрут охватит все главные, парадные и исторические места Северной столицы. Путешествие по ней наполнят рассказы — об истории города со дня основания, о наших реках и каналах, об архитектурных шедеврах Растрелли, Монферрана и Трезини, о прошлом каждого знакового места. Отдельно вспомним имена Петербурга: вы услышите о жизни императоров, писателей и других людей, повлиявших на судьбу и облик города. Мы сделаем три остановки: у Смольного и Исаакиевского соборов, у Египетских сфинксов и на Дворцовой площади. А по дороге вы увидите:

  • Достопримечательности Невского проспекта: Казанский собор с величественной колоннадой, Дом Зингера, красочный храм Спаса на Крови, площадь Восстания, Аничков дворец и одноименный мост;
  • Марсово поле, Летний сад с изящной решеткой, Михайловский замок, окутанный тайнами, и крошечного Чижика-пыжика;
  • «Медного всадника», памятник Петру I и его домик, а также Египетских сфинксов и крейсер «Аврора» — на четырех набережных;
  • Смольный собор — шедевр барокко, памятник Екатерине Великой, Александринский театр и многое другое.

Место рождения Санкт-Петербурга
Во второй части экскурсии вам предстоит вернуться к истокам города. В его сердце, Петропавловской крепости, вы услышите историю строительства этого сооружения, оцените толщину стен и увидите самый необычный памятник основателю Петербурга. А у высокого и стройного Петропавловского собора поговорим о покоящихся здесь императорах и петербургских наводнениях.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Указанные остановки могут быть изменены из-за дорожной ситуации
Большая обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Большая обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Большая обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Большая обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Большая обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Большая обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Большая обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Большая обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Большая обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Невский проспект/Гостиный двор.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Филипп
Филипп
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже 3 года проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 декабря 2019
Хорошая экскурсия, много всего увидели и объяли, с учётом плохой погоды наличие автобуса просто спасало. Для первого знакомства с городом просто замечательно, мы с братом в восторге.
17 ноября 2019
В целом понравилось. Хороший маршрут, гид (Анна) дала много исторической информации, ответила на все возникшие вопросы. Минусы - оказалось, что экскурсия не на большом автобусе, а на маленьком микроавтобусе, он современный (Мерс) и комфортный, но для Экскурсии удобнее конечно высокая посадка. Здесь плохо было видно тем, кто сидел не у окна. И, конечно, пожелание, о котором уже писали в отзывах - говорить о приближении памятника не в тот момент, когда мы его проезжаем, а чуть заранее)
11 ноября 2019
Экскурсия просто супер!!! Прекрасный автобус Мерседес, в котором удобно и, самое пожалуй главное для такой достаточно прохладной и сырой погоды, тепло, т,к, за те выходы на улицу для более близкого знакомства с достопримечательностями, успевали замерзнуть. Гидом нашей экскурсии была Анна. Экскурсовод замечательный! Очень грамотная чистая речь хорошо поставленным не тихим голосом, прекрасное владение информацией, которая проникнута большой любовью к тому, о чем она повествует. В нашей группе был 9-летний мальчик, который громче всех искренне, не по приколу, кричал "Спасибо" за такую интересную, насыщенную экскурсию. Всем рекомендую начать знакомство с Питером именно с этой экскурсии, а там уже сориентируетесь, с чем познакомиться поближе.
3 ноября 2019
Экскурсовод Светлана Генриховна рассказывала интересно, в автобусе было хорошо, но как только группа выходит на улицу: слышно только первому ряду, дальше слышно очень плохо или не слышно совсем из-за шума машин, ветра, групп идущих мимо и т.д.
В общем, несмотря на морозную погоду и начавшийся в конце экскурссии дождь, экскурсия нам понравилась, но хотелось бы чтобы организаторы нашли возможность снарядить экскурсовода громкоговорителем.
17 сентября 2019
Экскурсия понравилась, очень много интересного рассказывала гид Анна. Старший ребенок не был в Питере, для общего представления эта экскурсия очень хороша. Посещаются основные знаковые места, конечно, их несоизмеримо больше, но за такое короткое время (5 часов) нельзя объять необъятное. Комфортный автобус, не тяжело ездить, много выходили, была возможность сделать фото. Эту поездку легко осилил ребенок 2,5 лет. Еще и с погодой повезло, так что вообще все было супер!
16 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась, материал подавался легко, доходчиво. Экскурсовод материалом владеет хорошо. Единственное замечание, объекты по которым ведется рассказ в движении желательно описывать до того как они оказываются за спиной. Было несколько моментов когда гид рассказывает о чем-то и приходится оборачиваться и искать глазами этот объект, а речь уже идет о другом. В остальном - организация, информирование без замечаний, отлично.
31 августа 2019
Наш гид была Тамара. В автобусе её было сложно слушать, потому что она сбивалась с темы или с мысли, начинала рассказывать что-то другое, потом возвращалась опять к старой мысли без пауз, на той же интонации. А так же тяжело понимать: там впереди желтое здание ... Когда ты сидишь не на месте водителя или гида, то впереди видны только кресла и головы людей. И желтых зданий в Питере много. А вот когда выходили на улицу , там было все получше.
30 августа 2019
Приходится добавлять ложку дёгтя в бочку мёда. Были семьей из трёх человек на обзорной экскурсии 27.08.2019. Экскурсовода звали Дарья. Пользовались услугами сайта много раз, но впервые столкнулись с таким непрофессионализмом гида. Началось с того, что имея на руках пофамильные списки участников, Дарья не провела перекличку и несмотря на три незанятых места, начала экскурсию. Так как туристическая компания после приобретения путевки сообщила, что нас будет ждать автобус с номером ###, мы искали его среди десятка других, припаркованных в это же время на площади, но никак не могли найти. Спустя 10 минут поиска и безуспешных попыток дозвониться до сопровождающего, увидели не автобус, а микроавтобус с нашим номером, который уже начал движение. Пришлось в буквальном смысле кидаться под колёса, чтобы его остановить. Дарья только после остановки обнаружила три свободных места и свой телефон в сумочке с отключённым звуком и многочисленными пропущенными звонками от нас. При этом она даже не извинилась, пожав плечами спросила: «А вы кто? Ну заходите». Так началась наша экскурсия. Однако, мы смогли справиться с негодованием и вернуть себе позитивный настрой, так как впереди нас ждали главные достопримечательности Петербурга, сногсшибательные виды и увлекательные рассказы. Но чуда не случилось. В автобусе и на остановках гид получала неоднократные замечания, что ее не слышно, говорила монотонно, неинтересно, как будто отбывала повинность. Было очень жаль, так как исторические места города, которые мы посещали по программе были сами по себе великолепны, полны тайн и легенд, В итоге, некоторые люди из группы, покинули ее, не дожидаясь окончания. Кстати, заявленная программа была выполнена не полностью: чижика-пыжика мы не увидели. Вообщем, саму экскурсию рекомендуем, но перед покупкой убедитесь, что вашим экскурсоводом будет не Дарья.
28 августа 2019
Экскурсовод Дарья рассказ вела очень скучно. Постоянно сбивалась, впечатление , что это не профессиональный экскурсовод. Плохая слышимость даже в микроавтобусе. Нужен другой микрофон. Дарья постоянно убирала руку с микрофоном далеко от лица и приходилось просить говорить в микрофон. Единственный плюс это цена.
27 августа 2019
Хороший маршрут,интересные места для посещения.Но гид Дарья,очевидно знающая свой город совершенно не смогла заинтересовать своим рассказом туристов.Абсолютно не интересная подача материала,монотонно,без эмоций.
Ещё 17 отзывов

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