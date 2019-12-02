27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Главное в Петербурге и о нем
Наш маршрут охватит все главные, парадные и исторические места Северной столицы. Путешествие по ней наполнят рассказы — об истории города со дня основания, о наших реках и каналах, об архитектурных шедеврах Растрелли, Монферрана и Трезини, о прошлом каждого знакового места. Отдельно вспомним имена Петербурга: вы услышите о жизни императоров, писателей и других людей, повлиявших на судьбу и облик города. Мы сделаем три остановки: у Смольного и Исаакиевского соборов, у Египетских сфинксов и на Дворцовой площади. А по дороге вы увидите:
Место рождения Санкт-Петербурга
Во второй части экскурсии вам предстоит вернуться к истокам города. В его сердце, Петропавловской крепости, вы услышите историю строительства этого сооружения, оцените толщину стен и увидите самый необычный памятник основателю Петербурга. А у высокого и стройного Петропавловского собора поговорим о покоящихся здесь императорах и петербургских наводнениях.