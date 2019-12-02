27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приходится добавлять ложку дёгтя в бочку мёда. Были семьей из трёх человек на обзорной экскурсии 27.08.2019. Экскурсовода звали Дарья. Пользовались услугами сайта много раз, но впервые столкнулись с таким непрофессионализмом гида. Началось с того, что имея на руках пофамильные списки участников, Дарья не провела перекличку и несмотря на три незанятых места, начала экскурсию. Так как туристическая компания после приобретения путевки сообщила, что нас будет ждать автобус с номером ###, мы искали его среди десятка других, припаркованных в это же время на площади, но никак не могли найти. Спустя 10 минут поиска и безуспешных попыток дозвониться до сопровождающего, увидели не автобус, а микроавтобус с нашим номером, который уже начал движение. Пришлось в буквальном смысле кидаться под колёса, чтобы его остановить. Дарья только после остановки обнаружила три свободных места и свой телефон в сумочке с отключённым звуком и многочисленными пропущенными звонками от нас. При этом она даже не извинилась, пожав плечами спросила: «А вы кто? Ну заходите». Так началась наша экскурсия. Однако, мы смогли справиться с негодованием и вернуть себе позитивный настрой, так как впереди нас ждали главные достопримечательности Петербурга, сногсшибательные виды и увлекательные рассказы. Но чуда не случилось. В автобусе и на остановках гид получала неоднократные замечания, что ее не слышно, говорила монотонно, неинтересно, как будто отбывала повинность. Было очень жаль, так как исторические места города, которые мы посещали по программе были сами по себе великолепны, полны тайн и легенд, В итоге, некоторые люди из группы, покинули ее, не дожидаясь окончания. Кстати, заявленная программа была выполнена не полностью: чижика-пыжика мы не увидели. Вообщем, саму экскурсию рекомендуем, но перед покупкой убедитесь, что вашим экскурсоводом будет не Дарья.