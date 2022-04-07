В ходе экскурсии Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями центра Петербурга – Стрелкой Васильевского острова, Адмиралтейством, Сенатской и Дворцовой площадями, Невским проспектом, зданиями Сената и Синода, «Медным всадником» – но и посетите историческое сердце города – Петропавловскую крепость, ведь именно с нее начинался Санкт-Петербург. Петропавловская крепость имеет для нашего города огромное значение. День закладки крепости 27 мая 1703 года стал днем рождения Санкт-Петербурга.

В Петропавловской крепости Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, увидите захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь. В бывшей тюрьме Трубецкого бастиона Вы узнаете об условиях содержания узников и имена тех, кто побывал в «русской Бастилии».

После экскурсии Вы можете продолжить самостоятельно гулять по территории крепости

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

Исаакиевская площадь, Троицкая площадь (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

Летний сад

Дворцовая набережная

Адмиралтейство

Дворцовая площадь

Петропавловская крепость

Петропавловская крепость

•Петропавловская крепость