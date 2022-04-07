Большая обзорная с экскурсией по Петропавловской крепости (собор + тюрьма)

Большая обзорная с экскурсией по Петропавловской крепости

Групповая
Большая обзорная с экскурсией по Петропавловской крепости (собор + тюрьма)
Большая обзорная с экскурсией по Петропавловской крепости (собор + тюрьма)
Большая обзорная с экскурсией по Петропавловской крепости (собор + тюрьма)
Большая обзорная с экскурсией по Петропавловской крепости (собор + тюрьма)
Большая обзорная с экскурсией по Петропавловской крепости (собор + тюрьма)
Большая обзорная с экскурсией по Петропавловской крепости (собор + тюрьма)
Большая обзорная с экскурсией по Петропавловской крепости (собор + тюрьма)

Что вас ожидает 🤩

  • Летний сад
  • Дворцовая набережная
  • Адмиралтейство
  • Дворцовая площадь
  • Петропавловская крепость
В ходе экскурсии Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями центра Петербурга – Стрелкой Васильевского острова, Адмиралтейством, Сенатской и Дворцовой площадями, Невским проспектом, зданиями Сената и Синода, «Медным всадником» – но и посетите историческое сердце города – Петропавловскую крепость, ведь именно с нее начинался Санкт-Петербург. Петропавловская крепость имеет для нашего города огромное значение. День закладки крепости 27 мая 1703 года стал днем рождения Санкт-Петербурга.
В Петропавловской крепости Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, увидите захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь. В бывшей тюрьме Трубецкого бастиона Вы узнаете об условиях содержания узников и имена тех, кто побывал в «русской Бастилии».
После экскурсии Вы можете продолжить самостоятельно гулять по территории крепости

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Исаакиевская площадь, Троицкая площадь (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    • Летний сад
    • Дворцовая набережная
    • Адмиралтейство
    • Дворцовая площадь
    • Петропавловская крепость
    • Петропавловская крепость
    •Петропавловская крепость

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • Транспортное обслуживание
    • Экскурсия по территории Петропавловской крепости
    • Входные билеты с экскурсией по Петропавловскому собору и тюрьме Трубецкого бастиона
    Что не входит
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
    Завершение: Петропавловская крепость
    Когда и сколько длится
    Когда: по субботам в 11:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    по субботам в 11:00

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