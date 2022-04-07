В ходе экскурсии Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями центра Петербурга – Стрелкой Васильевского острова, Адмиралтейством, Сенатской и Дворцовой площадями, Невским проспектом, зданиями Сената и Синода, «Медным всадником» – но и посетите историческое сердце города – Петропавловскую крепость, ведь именно с нее начинался Санкт-Петербург. Петропавловская крепость имеет для нашего города огромное значение. День закладки крепости 27 мая 1703 года стал днем рождения Санкт-Петербурга.
В Петропавловской крепости Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, увидите захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь. В бывшей тюрьме Трубецкого бастиона Вы узнаете об условиях содержания узников и имена тех, кто побывал в «русской Бастилии».
После экскурсии Вы можете продолжить самостоятельно гулять по территории крепости
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:
Исаакиевская площадь, Троицкая площадь (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Какие достопримечательности Вы увидите:
Летний сад
Дворцовая набережная
Адмиралтейство
Дворцовая площадь
Петропавловская крепость
Петропавловская крепость
•Петропавловская крепость
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Входные билеты с экскурсией по Петропавловскому собору и тюрьме Трубецкого бастиона
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и сколько длится
Когда: по субботам в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по субботам в 11:00
ГК — ваш гид в Санкт-Петербурге
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