Отправляемся в Большое четырехдневное путешествие по Карелии с празднованием Нового Года в сердце Мраморного Каньона. За четыре дня насыщенной экскурсионной программы вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ и красоты зимней Карелии, поучаствуйте в заводных интерактивах и мастер-классах и побываете на приеме у настоящих карел!