Приозерск. Крепость Кексгольм – Стрелецкий Острог: экскурсия и мастер-класс – Сортавала: обзорная экскурсия – парк Ваккосалми и гора Кухавуори – отель в г. Сортавала – Горный парк “Рускеала”: Экскурсия “Подземный космос” – Новогодний банкет в Горном Парке– водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала": экскурсия
новогодние гуляния – залив Кирьявалахти: трассовая экскурсия – музей “Северная Фиваида” – музей “У мастера” – вотчина карельского Деда Мороза: питомник хаски и северных оленей
саамская деревня
подворье домашних животных – заповедник Кивач – отель в г. Петрозаводск: Онежская набережная – деревня Киндасово: новогодний интерактив и чаепитие “по-карельски” – Старая Слобода – Александро-Свирский монастырь – комплекс “Фермерская Усадьба” – Санкт-Петербург
Отправляемся в Большое четырехдневное путешествие по Карелии с празднованием Нового Года в сердце Мраморного Каньона. За четыре дня насыщенной экскурсионной программы вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ и красоты зимней Карелии, поучаствуйте в заводных интерактивах и мастер-классах и побываете на приеме у настоящих карел!
Что входит
⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
⬤ Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
⬤ Авторские трассовые экскурсии
⬤ Завтраки в отеле
⬤ Проживание в отеле класса “Комфорт” в г. Сортавала (2 ночи)
⬤ Проживание в отеле класса “Комфорт” г. Петрозаводск (1 ночь)
⬤ Входные билеты в парк "Рускеала"
⬤ Обзорная экскурсия в "Рускеала" с лицензированным гидом парка
⬤ Осмотр водопадов Ахвенкоски
⬤ Посещение мест съемок фильмов «Брат», «А зори здесь тихие», «Темный мир»
⬤ Экскурсия по Рускеала «Подземный космос» с местным гидом (при покупке тура с банкетом)
⬤ Посещение вотчины карельского Деда Мороза
⬤ Экскурсия по оленьей ферме
⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
⬤ Интерактивная экскурсия в саамской деревне
⬤ Осмотр крепости Корела
⬤ Экскурсия по музею "Северная Фиваида"
⬤ Посещение подворья домашних животных
⬤ Катание на финских санях
⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
⬤ Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори»
⬤ Обзорная экскурсия по г. Петрозаводск
⬤ Посещение музея "У мастера"
⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач"
⬤ Посещение музея природы в заповеднике "Кивач"
⬤ Интерактивная экскурсия в музее «Стрелецкий Острог»
⬤ Мастер-класс по приготовлению калиток или по литью мушкетных пуль
⬤ Интерактивная программа в деревне Киндасово
⬤ Чаепитие “по-карельски” в деревне Киндасово
⬤ Экскурсия в Александро-Свирском монастыре
⬤ Посещение комплекса “Фермерская Усадьба”
Что не входит
Оплачивается дополнительно при заказе тура:
⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в кафе “Русколка”. Cтоимость на 1 взрослого 9 000 р, на ребенка от 7 до 16 лет от 7 500 р. (с подарком 8 000 р. )
Оплачивается по желанию на месте:
⬤ Комплексные обеды: от 350 руб. /чел.
⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала (прокат спортивного оборудования, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
⬤ Посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахвенкоски: согласно прайсу объекта
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. пл. Восстания; м. Озерки
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.