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Большое новогоднее путешествие по Карелии

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Большое новогоднее путешествие по Карелии
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🎄На новый год!
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 96 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 19 900 ₽ за человека

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Большое новогоднее путешествие по Карелии
Большое новогоднее путешествие по Карелии

Что вы увидите

  • Приозерск. Крепость Кексгольм – Стрелецкий Острог: экскурсия и мастер-класс – Сортавала: обзорная экскурсия – парк Ваккосалми и гора Кухавуори – отель в г. Сортавала – Горный парк “Рускеала”: Экскурсия “Подземный космос” – Новогодний банкет в Горном Парке– водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала": экскурсия
  • новогодние гуляния – залив Кирьявалахти: трассовая экскурсия – музей “Северная Фиваида” – музей “У мастера” – вотчина карельского Деда Мороза: питомник хаски и северных оленей
  • саамская деревня
  • подворье домашних животных – заповедник Кивач – отель в г. Петрозаводск: Онежская набережная – деревня Киндасово: новогодний интерактив и чаепитие “по-карельски” – Старая Слобода – Александро-Свирский монастырь – комплекс “Фермерская Усадьба” – Санкт-Петербург
Отправляемся в Большое четырехдневное путешествие по Карелии с празднованием Нового Года в сердце Мраморного Каньона. За четыре дня насыщенной экскурсионной программы вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ и красоты зимней Карелии, поучаствуйте в заводных интерактивах и мастер-классах и побываете на приеме у настоящих карел!
Что входит
  • ⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • ⬤ Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
  • ⬤ Авторские трассовые экскурсии
  • ⬤ Завтраки в отеле
  • ⬤ Проживание в отеле класса “Комфорт” в г. Сортавала (2 ночи)
  • ⬤ Проживание в отеле класса “Комфорт” г. Петрозаводск (1 ночь)
  • ⬤ Входные билеты в парк "Рускеала"
  • ⬤ Обзорная экскурсия в "Рускеала" с лицензированным гидом парка
  • ⬤ Осмотр водопадов Ахвенкоски
  • ⬤ Посещение мест съемок фильмов «Брат», «А зори здесь тихие», «Темный мир»
  • ⬤ Экскурсия по Рускеала «Подземный космос» с местным гидом (при покупке тура с банкетом)
  • ⬤ Посещение вотчины карельского Деда Мороза
  • ⬤ Экскурсия по оленьей ферме
  • ⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
  • ⬤ Интерактивная экскурсия в саамской деревне
  • ⬤ Осмотр крепости Корела
  • ⬤ Экскурсия по музею "Северная Фиваида"
  • ⬤ Посещение подворья домашних животных
  • ⬤ Катание на финских санях
  • ⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • ⬤ Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори»
  • ⬤ Обзорная экскурсия по г. Петрозаводск
  • ⬤ Посещение музея "У мастера"
  • ⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • ⬤ Посещение музея природы в заповеднике "Кивач"
  • ⬤ Интерактивная экскурсия в музее «Стрелецкий Острог»
  • ⬤ Мастер-класс по приготовлению калиток или по литью мушкетных пуль
  • ⬤ Интерактивная программа в деревне Киндасово
  • ⬤ Чаепитие “по-карельски” в деревне Киндасово
  • ⬤ Экскурсия в Александро-Свирском монастыре
  • ⬤ Посещение комплекса “Фермерская Усадьба”
Что не входит
  • Оплачивается дополнительно при заказе тура:
  • ⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в кафе “Русколка”. Cтоимость на 1 взрослого 9 000 р, на ребенка от 7 до 16 лет от 7 500 р. (с подарком 8 000 р. )
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • ⬤ Комплексные обеды: от 350 руб. /чел.
  • ⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала (прокат спортивного оборудования, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
  • ⬤ Посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахвенкоски: согласно прайсу объекта
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. пл. Восстания; м. Озерки
Большое новогоднее путешествие по Карелии
Большое новогоднее путешествие по Карелии
Большое новогоднее путешествие по Карелии
Большое новогоднее путешествие по Карелии
Большое новогоднее путешествие по Карелии
Большое новогоднее путешествие по Карелии
Большое новогоднее путешествие по Карелии
Большое новогоднее путешествие по Карелии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
СканТур
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