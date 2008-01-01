Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

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Борницкий карьер: кусочек Марса под Петербургом

Оказаться среди инопланетных пейзажей в духе фильма «Сталкер» и услышать любопытные истории

Кирилл
Кирилл – Гид из Санкт-Петербурга
В 50 километрах от города расположилось место, которое с недавних пор обосновалось в списке любимых локаций петербуржцев.

Приготовьтесь открыть портал на другую планету: пройти по песчаным барханам и пляжам, увидеть изумрудное озеро и сделать впечатляющие фотографии 📸.

А я дополню марсианские пейзажи небанальными историями и деталями.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Борницкий карьер: кусочек Марса под Петербургом
Борницкий карьер: кусочек Марса под Петербургом

Что вас ожидает

Марс и «Сталкер» в одном флаконе
Наша цель — Борницкий карьер с большими песчаными барханами. Именно такими вдохновлялся режиссер Тарковский. Вы осмотрите удивительные ландшафты карьера, который состоит из 3 чаш: в одной из них до сих пор добывают камень, а другая была затоплена и превратилась в глубокое изумрудное озеро. Мы пройдем по широким пляжам и таинственным тропам с ароматными травами, исследуем территорию в поисках удачных ракурсов для фото. Лучшие из них откроются с верхней точки карьера — в любое время суток здесь получаются чудесные кадры!

Немного нескучного краеведения
На Борницком карьере добывали камень для строительства Казанского собора и других зданий Петербурга. Какие проекты удалось реализовать, а какие нет? Чем известняк лучше гранита? Как появились эти барханы? И где на подъезде к карьеру можно повстречать Нептуна и четырёх ведьм? Об этом я расскажу по пути. Наш маршрут пролегает через южные районы Петербурга, поэтому я успею показать вам и кое-что из архитектуры сталинского ампира, несколько военных памятников — в том числе, орудия крейсера Аврора, — и место, где была линия фронта во время блокады Ленинграда.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Ford Kuga
  • Обратите внимание: на Борницком карьере практически отсутствует инфраструктура, ближайшие удобства и продукты — на заправках на трассе
  • Дополнительных расходов не предполагается
  • Нам предстоит небольшая прогулка 👣 и восхождение в гору: позаботьтесь об удобной обуви
Борницкий карьер: кусочек Марса под Петербургом
Борницкий карьер: кусочек Марса под Петербургом
Борницкий карьер: кусочек Марса под Петербургом
Борницкий карьер: кусочек Марса под Петербургом
Борницкий карьер: кусочек Марса под Петербургом
Борницкий карьер: кусочек Марса под Петербургом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
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Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

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