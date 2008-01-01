Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Марс и «Сталкер» в одном флаконе

Наша цель — Борницкий карьер с большими песчаными барханами. Именно такими вдохновлялся режиссер Тарковский. Вы осмотрите удивительные ландшафты карьера, который состоит из 3 чаш: в одной из них до сих пор добывают камень, а другая была затоплена и превратилась в глубокое изумрудное озеро. Мы пройдем по широким пляжам и таинственным тропам с ароматными травами, исследуем территорию в поисках удачных ракурсов для фото. Лучшие из них откроются с верхней точки карьера — в любое время суток здесь получаются чудесные кадры!

Немного нескучного краеведения

На Борницком карьере добывали камень для строительства Казанского собора и других зданий Петербурга. Какие проекты удалось реализовать, а какие нет? Чем известняк лучше гранита? Как появились эти барханы? И где на подъезде к карьеру можно повстречать Нептуна и четырёх ведьм? Об этом я расскажу по пути. Наш маршрут пролегает через южные районы Петербурга, поэтому я успею показать вам и кое-что из архитектуры сталинского ампира, несколько военных памятников — в том числе, орудия крейсера Аврора, — и место, где была линия фронта во время блокады Ленинграда.

Организационные детали