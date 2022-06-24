Cалют с крыши в ночь Алых Парусов

Приглашаем на просмотр салюта с крыши в ночь Алых Парусов на оборудованную площадку бизнес центра

Приглашаем на просмотр салюта с крыши в ночь Алых Парусов на оборудованную площадку бизнес центра в самом сердце Петербурга.

Крыша полностью безопасная, с комфортным подъемом и выходом. Каждому гостю бокал шампанского или безалкогольный напиток!
Cалют с крыши в ночь Алых Парусов
Cалют с крыши в ночь Алых Парусов
Cалют с крыши в ночь Алых Парусов
Cалют с крыши в ночь Алых Парусов
Cалют с крыши в ночь Алых Парусов
Cалют с крыши в ночь Алых Парусов

Что вас ожидает 🤩

  • Вид на Казанский собор, Зингер, Думскую башню, Петропавловскую крепость, крыши, шпили и купола всех соборов города.
  • Отлично виден салют. Корабль не виден
Приглашаем на просмотр салюта с крыши в ночь Алых Парусов на оборудованную площадку бизнес-центра в самом сердце Петербурга. Крыша полностью безопасная, с комфортным подъемом и выходом.
Каждому гостю бокал шампанского или б/а напиток!
Особенно рекомендуем эту локацию если вы с детьми.
Самый лучший вариант для спокойного просмотра салюта и светового шоу без толпы. Крыша с прекрасным видом на основные достопримечательности. Подъем на лифте, есть туалеты.

Достоинства:

  • вид на Казанский собор, Зингер, Думскую башню, Петропавловскую крепость, крыши, шпили и купола всех соборов города.
  • отлично виден салют. Корабль не виден;
  • можно принести напитки/еду;
  • в стоимость входит бокал шампанского или б/а напиток, сладкое угощение.
  • можно принести свои напитки/еду;

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Подъем на крышу с сопровождающим
  • Бокал шампанского или чай
Место начала и завершения?
Апраксин переулок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Ваша заявка принята! За день до мероприятия мы вышлем вам информацию/напоминание с точным адресом встречи и контактами администратора
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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