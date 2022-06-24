Приглашаем на просмотр салюта с крыши в ночь Алых Парусов на оборудованную площадку бизнес центра
Приглашаем на просмотр салюта с крыши в ночь Алых Парусов на оборудованную площадку бизнес центра в самом сердце Петербурга.
Крыша полностью безопасная, с комфортным подъемом и выходом. Каждому гостю бокал шампанского или безалкогольный напиток!
Крыша полностью безопасная, с комфортным подъемом и выходом. Каждому гостю бокал шампанского или безалкогольный напиток!
Что вас ожидает 🤩
- Вид на Казанский собор, Зингер, Думскую башню, Петропавловскую крепость, крыши, шпили и купола всех соборов города.
- Отлично виден салют. Корабль не виден
Приглашаем на просмотр салюта с крыши в ночь Алых Парусов на оборудованную площадку бизнес-центра в самом сердце Петербурга. Крыша полностью безопасная, с комфортным подъемом и выходом.
Каждому гостю бокал шампанского или б/а напиток!
Особенно рекомендуем эту локацию если вы с детьми.
Самый лучший вариант для спокойного просмотра салюта и светового шоу без толпы. Крыша с прекрасным видом на основные достопримечательности. Подъем на лифте, есть туалеты.
Достоинства:
- вид на Казанский собор, Зингер, Думскую башню, Петропавловскую крепость, крыши, шпили и купола всех соборов города.
- отлично виден салют. Корабль не виден;
- можно принести напитки/еду;
- в стоимость входит бокал шампанского или б/а напиток, сладкое угощение.
- можно принести свои напитки/еду;
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Подъем на крышу с сопровождающим
- Бокал шампанского или чай
- Место начала и завершения?
- Апраксин переулок
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Ваша заявка принята! За день до мероприятия мы вышлем вам информацию/напоминание с точным адресом встречи и контактами администратора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
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