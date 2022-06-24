Приглашаем на просмотр салюта с крыши в ночь Алых Парусов на оборудованную площадку бизнес-центра в самом сердце Петербурга. Крыша полностью безопасная, с комфортным подъемом и выходом.

Каждому гостю бокал шампанского или б/а напиток!

Особенно рекомендуем эту локацию если вы с детьми.

Самый лучший вариант для спокойного просмотра салюта и светового шоу без толпы. Крыша с прекрасным видом на основные достопримечательности. Подъем на лифте, есть туалеты.

Достоинства: