Cалют с крыши в ночь Алых Парусов

Приглашаем на просмотр салюта с крыши в ночь Алых Парусов на оборудованную площадку бизнес центра

Приглашаем на просмотр салюта с крыши в ночь Алых Парусов на оборудованную площадку бизнес центра в самом сердце Петербурга.

Крыша полностью безопасная, с комфортным подъемом и выходом. Каждому гостю бокал шампанского или безалкогольный напиток!
Cалют с крыши в ночь Алых Парусов
Cалют с крыши в ночь Алых Парусов
Cалют с крыши в ночь Алых Парусов
Cалют с крыши в ночь Алых Парусов
Cалют с крыши в ночь Алых Парусов
Cалют с крыши в ночь Алых Парусов

Что вас ожидает 🤩

  • Более 18 классических и не классических достопримечательностей
  • Отлично виден салют. Корабль не виден
Приглашаю на просмотр салюта с крыши в ночь АЛЫХ ПАРУСОВ.
Крыша легальная, плоская и безопасная, с комфортным подъемом и выходом. Находится в историческом центре, на высоте 7-8 этажа, это самая высокая постройка в центре Петербурга.
Самый лучший вариант для спокойного просмотра салюта и светового шоу без толпы. Крыша с прекрасным видом на основные достопримечательности. Подъем на лифте или по лестнице, есть туалеты.

ЛОКАЦИЯ

  • Недалеко от ст метро Чернышевская;
Сложность: нет сложности, крыша полностью плоская, есть 2 уровня, повыше и пониже. Можно с детьми (7+)

ЧТО ВЫ УВИДИТЕ С КРЫШИ

Более 18 классических и не классических достопримечательностей, рассказываю о некоторых их них:

  • Вид на Петропавловскую крепость,
  • Спас-на-Крови,
  • Владимирский и Казанский соборы,
  • Смольный собор,
  • Лахта-центр,
  • Михайловский замок,
  • Симеоновскую церковь,
  • Спасо-Преображенский собор,
  • Купол Зингера,
  • Думскую башню,
  • Башню МПВО,
  • Крыши, шпили и купола практически всех храмов и соборов города.

ДОСТОИНСТВА

  • Самая близкая локация к основному действию,
  • Отлично виден салют, световое и лазерное шоу,
  • Кораблик и Неву не видно.
  • Слышно музыкальное шоу,
  • Безопасно и легально,
  • Можно принести безалкогольные напитки/еду;

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Подъем на крышу с сопровождающим
  • Бокал шампанского
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Ваша заявка принята! За день до мероприятия мы вышлем вам информацию/напоминание с точным адресом встречи и контактами администратора
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚶Пешеходные⚙️Необычные⛵️Алые парусаВодные развлечения🏙Крыши🛥На яхте🎆Салют 9 мая

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Алые паруса с причала в самом центре Петербурга
2.5 часа
🛥 На яхте
Входной билет
Спутник
Нет отзывов
Алые паруса с причала в самом центре Петербурга
Ежегодно, праздник Петербургских выпускников «Алые Паруса» приковывает миллионы зрителей к телетрансляции у экранов
25 июня
8 000 за 1 человека
Просмотр салюта на Алые паруса с теплохода на Неве
2.5 часа
⚓️ По рекам и каналам
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Групповая
Светлана
4.2
20 отзывов
Просмотр салюта на Алые паруса с теплохода на Неве
Мы приглашаем вас на наш теплоход, на котором вы сможете насладиться праздничной атмосферой и красочным салютом
25 июня
7 000 за 1 человека
Салют «Алые Паруса» с высоты птичьего полета
2 часа
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Групповая
Михаил
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Салют «Алые Паруса» с высоты птичьего полета
Алые Паруса - ежегодный праздник, который притягивает миллионы зрителей не только из России, но и из всего мира
25 июня
2 400 за 1 человека
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые паруса
6 часов
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
Спутник
4
40 отзывов
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые паруса
Самый яркий праздник для выпускников Санкт-Петербурга - «Алые паруса 2022» - пройдет
24 июня
2 000 за 1 человека
Вечерний Петербург и репетиция «Алых парусов»
4 часа
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
Ленинград-Тур
Нет отзывов
Вечерний Петербург и репетиция «Алых парусов»
Увлекательная вечерняя обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с просмотром генеральной репетиции праздника «Алые паруса»
23 июня
1 200 за 1 человека
Салют «Алые Паруса» на теплоходе с DJ-сетом
2.5 часа
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Групповая
Спутник
4
5 отзывов
Салют «Алые Паруса» на теплоходе с DJ-сетом
Хотите насладитесь шоу-программой «Алые Паруса»
25 июня
7 500 за 1 человека
Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой
2.5 часа
⚓️ По рекам и каналам
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
Спутник
4.2
15 отзывов
Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой
«Алые Паруса» - это то событие, которое ждет Петербург весь год. Пригласительные распространяются среди выпускников
9 000 за 1 человека
Шоу Алые паруса с палубы у Дворцового моста
1.5 часа
🛥 На яхте
Групповая
Спутник
3.8
4 отзыва
Шоу Алые паруса с палубы у Дворцового моста
Об «Алых паруса» пишут все путеводители. Это настоящий must have
9 000 за 1 человека
VIP места на шоу «Алые паруса» с праздничным ужином и живой музыкой
2.5 часа
🛥 На яхте
Входной билет
Спутник
Нет отзывов
VIP места на шоу «Алые паруса» с праздничным ужином и живой музыкой
Праздник выпускников «Алые Паруса» один из самых красивых и трогательных
25 июня
15 000 за 1 человека
От крыши к крыше в центре Петербурга
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Алексей
4.6
239 отзывов
От крыши к крыше в центре Петербурга
Город с высоты в компании нескучных рассказов
19 июня
20 июня
21 июня
22 июня
990792 за 1 человека
Экскурсия по крыше + обзорная по Петербургу
4 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Визит
4.1
13 отзывов
Экскурсия по крыше + обзорная по Петербургу
Приглашаем вас на прогулку по Петербургу, во время которой вы увидите исторический центр с разных ракурсов
Сегодня
Завтра
19 июня
20 июня
1 700 за 1 человека
Салют на Алые паруса с теплохода от Крестовского острова
2.5 часа
⚓️ По рекам и каналам
🎶 Музыкальные теплоходы
Речные прогулки
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Групповая
Спутник
4.5
18 отзывов
Салют на Алые паруса с теплохода от Крестовского острова
Мы совместили две наши самые любимые вещи: романтическая речная прогулка
25 июня
7 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ