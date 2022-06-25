Приглашаем на просмотр салюта с крыши в ночь Алых Парусов на оборудованную площадку бизнес центра
Приглашаем на просмотр салюта с крыши в ночь Алых Парусов на оборудованную площадку бизнес центра в самом сердце Петербурга.
Крыша полностью безопасная, с комфортным подъемом и выходом. Каждому гостю бокал шампанского или безалкогольный напиток!
Крыша полностью безопасная, с комфортным подъемом и выходом. Каждому гостю бокал шампанского или безалкогольный напиток!
Что вас ожидает 🤩
- Более 18 классических и не классических достопримечательностей
- Отлично виден салют. Корабль не виден
Приглашаю на просмотр салюта с крыши в ночь АЛЫХ ПАРУСОВ.
Крыша легальная, плоская и безопасная, с комфортным подъемом и выходом. Находится в историческом центре, на высоте 7-8 этажа, это самая высокая постройка в центре Петербурга.
Самый лучший вариант для спокойного просмотра салюта и светового шоу без толпы. Крыша с прекрасным видом на основные достопримечательности. Подъем на лифте или по лестнице, есть туалеты.
ЛОКАЦИЯ
- Недалеко от ст метро Чернышевская;
Сложность: нет сложности, крыша полностью плоская, есть 2 уровня, повыше и пониже. Можно с детьми (7+)
ЧТО ВЫ УВИДИТЕ С КРЫШИ
Более 18 классических и не классических достопримечательностей, рассказываю о некоторых их них:
- Вид на Петропавловскую крепость,
- Спас-на-Крови,
- Владимирский и Казанский соборы,
- Смольный собор,
- Лахта-центр,
- Михайловский замок,
- Симеоновскую церковь,
- Спасо-Преображенский собор,
- Купол Зингера,
- Думскую башню,
- Башню МПВО,
- Крыши, шпили и купола практически всех храмов и соборов города.
ДОСТОИНСТВА
- Самая близкая локация к основному действию,
- Отлично виден салют, световое и лазерное шоу,
- Кораблик и Неву не видно.
- Слышно музыкальное шоу,
- Безопасно и легально,
- Можно принести безалкогольные напитки/еду;
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Подъем на крышу с сопровождающим
- Бокал шампанского
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Улица Некрасова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Ваша заявка принята! За день до мероприятия мы вышлем вам информацию/напоминание с точным адресом встречи и контактами администратора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
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