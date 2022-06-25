Приглашаю на просмотр салюта с крыши в ночь АЛЫХ ПАРУСОВ.

Крыша легальная, плоская и безопасная, с комфортным подъемом и выходом. Находится в историческом центре, на высоте 7-8 этажа, это самая высокая постройка в центре Петербурга.

Самый лучший вариант для спокойного просмотра салюта и светового шоу без толпы. Крыша с прекрасным видом на основные достопримечательности. Подъем на лифте или по лестнице, есть туалеты.

ЛОКАЦИЯ

Недалеко от ст метро Чернышевская;

Сложность: нет сложности, крыша полностью плоская, есть 2 уровня, повыше и пониже. Можно с детьми (7+)

ЧТО ВЫ УВИДИТЕ С КРЫШИ

Более 18 классических и не классических достопримечательностей, рассказываю о некоторых их них:

Вид на Петропавловскую крепость,

Спас-на-Крови,

Владимирский и Казанский соборы,

Смольный собор,

Лахта-центр,

Михайловский замок,

Симеоновскую церковь,

Спасо-Преображенский собор,

Купол Зингера,

Думскую башню,

Башню МПВО,

Крыши, шпили и купола практически всех храмов и соборов города.

ДОСТОИНСТВА