В 07:30 стартуем от станции метро «Улица Дыбенко». Первым делом направимся в Старую Ладогу — первую столицу Руси. Здесь осмотрим Ладожскую крепость. После этого остановимся на Мурманском шоссе и заглянем в Фермерский комплекс, где вы сможете подкрепиться свежей выпечкой, кофе или чаем.

Далее доберёмся до Олонецких мостов, погуляем и насладимся осенними пейзажами. В 12:30 сделаем перерыв на обед в кафе, а затем поедем в гости к карельскому Деду Морозу — Талви Укко. По прибытии посетим Чайный дом, а после у вас будет свободное время, в которое предлагаем вам поучаствовать в интерактивных развлекательных программах, покататься в оленьих и собачьих упряжках.

Вечером доедем до гостиницы, заселимся и отправимся на обзорную экскурсию по Петрозаводску. После ужина советуем посетить аквапарк «Акватика».