Погулять по Олонецким мостам, увидеть величественный Мраморный каньон и узнать историю Сортавалы
Мы погостим у Талви Укко, который подготовил для вас интересные развлекательные программы и побываем в историческом парке «Бастионъ». В свободное время вы сможете отдохнуть в аквапарке «Акватика».
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Описание
Организационные детали
Начало экскурсии — станция метро «Улица Дыбенко». Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Карелию: Старая ладога, Олонецкие мосты, визит к Талви Укко и знакомство с Петрозаводском
В 07:30 стартуем от станции метро «Улица Дыбенко». Первым делом направимся в Старую Ладогу — первую столицу Руси. Здесь осмотрим Ладожскую крепость. После этого остановимся на Мурманском шоссе и заглянем в Фермерский комплекс, где вы сможете подкрепиться свежей выпечкой, кофе или чаем.
Далее доберёмся до Олонецких мостов, погуляем и насладимся осенними пейзажами. В 12:30 сделаем перерыв на обед в кафе, а затем поедем в гости к карельскому Деду Морозу — Талви Укко. По прибытии посетим Чайный дом, а после у вас будет свободное время, в которое предлагаем вам поучаствовать в интерактивных развлекательных программах, покататься в оленьих и собачьих упряжках.
Вечером доедем до гостиницы, заселимся и отправимся на обзорную экскурсию по Петрозаводску. После ужина советуем посетить аквапарк «Акватика».
Заповедник "Кивач", водопад Ахвенкоски и "Рускеала"
После завтрака отправимся в заповедник «Кивач», где находится одноимённый водопад. Посетим дендрарий, чтобы познакомиться с флорой Карелии, и зайдём в Музей природы, в котором представлена экспозиция, рассказывающая об обитателях карельских лесов и истории заповедника.
Заглянем в питомник хаски, пообщаемся с хвостатыми друзьями, и потом зайдём пообедать. Следующая локация — водопад Ахвенкоски. Его территория оборудована, что увеличивает удовольствие от прогулки. Кстати, здесь проходили съёмки фильма «А зори здесь тихие…». Сможем пройтись по подвесным мостам.
К 14:30 доберёмся до знаменитого горного парка «Рускеала» и первым делом осмотрим Мраморный каньон со смотровых площадок. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно изучить самые интересные места. Советуем посетить Итальянский карьер, чтобы увидеть причудливые узоры на мраморных глыбах, отправиться на водную прогулку по озеру или на экскурсию «Подземная Рускеала». Любители активного отдыха могут прокатиться на троллее. Зайдите в местное кафе, которое порадует вас традиционными карельскими и европейскими блюдами.
Вечером, около 21:30, прибудем в гостиницу и переночуем.
Достопримечательности Сортавалы или музей «Город викингов»
Сегодня предлагаем вам выбрать программу дня. Вы можете отправиться изучать достопримечательности Сортавалы или побывать в историческом парке «Бастионъ».
Если вы хотите исследовать Сортавалу, то с 10:00 до 12:30 у вас будет возможность посетить музей Кронида Гоголева и полюбоваться коллекцией произведений знаменитого российского художника. Далее вас ждёт обед и обзорная экскурсия по городу. Вы заглянете в Центр шунгита и Музей минералов, продегустируете карельские бальзамы и настойки, зайдёте в магазин форелевого хозяйства, чтобы порадовать себя покупками местных деликатесов. Вечером прикоснёмся к истории в хуторе «Милка».
Желающие побывать в парке «Бастионъ» также стартуют в 10:00. На территории музея вы увидите оружие викингов, мастерские, попробуете медовуху и даже сможете поучаствовать в исторической фотосессии. Также здесь работает тировая зона.
После 20:00 мы вернёмся в Санкт-Петербург. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 07:30Завершение: Санкт-Петербург, 20:30-21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.