«Что с яйцом?». Неформальный аудиогид по Музею Фаберже

Раскрыть удивительные истории экспонатов из коллекции стоимостью 100 млн долларов

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Яйца высшей категории. Дорого. Это «Азбука Вкуса»? Нет, Музей Фаберже! Сразу предупреждаем: названий и описаний экспонатов в витринах вы не найдёте (без комментариев…). В общем, если вам надо, чтобы и красиво, и с умом, берите наш аудиогид. Узнаете всё об императорских яйцах, картинах и прочих ценностях. Выясните, как Фаберже выбился в топчик. И зачем вообще было дарить яйца дамам.
«Что с яйцом?». Неформальный аудиогид по Музею Фаберже
«Что с яйцом?». Неформальный аудиогид по Музею Фаберже
«Что с яйцом?». Неформальный аудиогид по Музею Фаберже
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Наш подход

Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждое произведение искусства рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто его автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.

Что вас ожидает

Необычный, но очень удобный формат

Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, что и в каком порядке посмотреть в музее. Подходя к экспонату, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о нём (текст дублирует аудио). Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. Лень идти в музей? Можно слушать не выходя из дома — изображения экспонатов, разумеется, тоже будут в боте.

А что смотреть-то будем?

Десяток отменных яиц — других в музее не держат! Не обойдём вниманием и картины, и всякие императорские подарки. Вы увидите:

  • коллаборацию Фаберже и живого цветка — произведение, которое существует уже сотню лет,
  • самый первый «киндер-сюрприз» — правда, несъедобный и без игрушки внутри,
  • картину Ренуара, входящую в топ-10 самых дорогих картин в Петербурге,
  • картину Айвазовского — особую, библейскую. Уникальный случай для Ивана Константиновича.

Организационные детали

  • Вы покупаете аудиоэкскурсию, мы отправляем вам ссылку на бот в Телеграме и промокод, по которому вы запустите гид
  • Промокод можно использовать только 1 раз: если вы идёте в музей компанией, выбирайте нужную категорию билета, чтобы каждый слушал экскурсию со своего устройства.
  • Билет на саму экспозицию нужно купить дополнительно в кассе или онлайн

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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