Яйца высшей категории. Дорого. Это «Азбука Вкуса»? Нет, Музей Фаберже! Сразу предупреждаем: названий и описаний экспонатов в витринах вы не найдёте (без комментариев…). В общем, если вам надо, чтобы и красиво, и с умом, берите наш аудиогид. Узнаете всё об императорских яйцах, картинах и прочих ценностях. Выясните, как Фаберже выбился в топчик. И зачем вообще было дарить яйца дамам.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Наш подход

Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждое произведение искусства рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто его автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.

Что вас ожидает

Необычный, но очень удобный формат

Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, что и в каком порядке посмотреть в музее. Подходя к экспонату, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о нём (текст дублирует аудио). Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. Лень идти в музей? Можно слушать не выходя из дома — изображения экспонатов, разумеется, тоже будут в боте.

А что смотреть-то будем?

Десяток отменных яиц — других в музее не держат! Не обойдём вниманием и картины, и всякие императорские подарки. Вы увидите:

коллаборацию Фаберже и живого цветка — произведение, которое существует уже сотню лет,

самый первый «киндер-сюрприз» — правда, несъедобный и без игрушки внутри,

картину Ренуара, входящую в топ-10 самых дорогих картин в Петербурге,

картину Айвазовского — особую, библейскую. Уникальный случай для Ивана Константиновича.

Организационные детали