ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

CityPass в Петербурге: туристическая карта на 2, 3 или 5 дней

Множество достопримечательностей, экскурсий и развлечений в удобном и экономичном формате

CityPass в Петербурге — это ключ к Северной столице! Купив такую карту путешественника, вы получите бесплатный проход в музеи (например, Русский и Фаберже) и на достопримечательности (в том числе Исаакиевский собор и Спас на Крови).

А также экскурсии: водную поездку в Петергоф на «Метеоре», прогулку на кораблике по каналам, ужин-круиз и экскурсию на двухэтажном автобусе.
CityPass в Петербурге: туристическая карта на 2, 3 или 5 дней
CityPass в Петербурге: туристическая карта на 2, 3 или 5 дней
CityPass в Петербурге: туристическая карта на 2, 3 или 5 дней
CityPass в Петербурге: туристическая карта на 2, 3 или 5 дней
CityPass в Петербурге: туристическая карта на 2, 3 или 5 дней
CityPass в Петербурге: туристическая карта на 2, 3 или 5 дней
CityPass в Петербурге: туристическая карта на 2, 3 или 5 дней
CityPass в Петербурге: туристическая карта на 2, 3 или 5 дней
CityPass в Петербурге: туристическая карта на 2, 3 или 5 дней
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что входит в CityPass в Петербурге

  • Путеводитель 50+ страниц, карта города с указанием всех объектов CityPass и аудиогиды для вашего смартфона

Музеи и галереи

  • Русский музей (весь комплекс)
  • Исаакиевский собор и его колоннада
  • Храм Спас на Крови
  • Крейсер «Аврора»
  • Петропавловская крепость и ее объекты (Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница, Тюрьма Трубецкого бастиона)
  • Музей Фаберже
  • Исторический театр-макет «Петровская акватория»
  • Шереметевский дворец — Музей музыки
  • Российский этнографический музей
  • Музей-шоу «Гранд Макет Россия»
  • Центральный военно-морской музей
  • Музей советских игровых автоматов
  • Музейно-выставочный центр РОСФОТО
  • Дом-музей Ф. И. Шаляпина
  • Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова
  • Музей театрального и музыкального искусства
  • Музей семьи актеров Самойловых

Экскурсии

  • Экскурсия на двухэтажном красном автобусе City Sightseeing по системе Hop-on Hop-off. Маршрут проходит по центру, длительность — 1 час 20 минут.
  • Метеоры в Петергоф — возможность за 30 минут добраться до красивейшей загородной резиденции на водном транспорте по Финскому заливу
  • Обзорная водная экскурсия (City Sightseeing Neva). На теплоходе вы проплывете по «золотому кольцу» Петербурга с остановками у знаковых мест. Вы можете сойти теплохода, а затем вновь сесть на судно на любом причале маршрута.
  • Пешеходная прогулка St. Petersburg Free Tour (2,5 часа)
  • Обзорная прогулка на теплоходе с выходом в Финский залив (1,5 часа) или вечерний круиз на теплоходе с живой музыкой

Кафе и рестораны

Скидка 20% в сети ирландских пабов O’Hooligans (на Бакунина и на Садовой)

Пункты выдачи

  • Музей советских игровых автоматов (метро Адмиралтейская, Невский проспект)
  • Visit Petersburg на Дворцовой площади (метро Адмиралтейская)

Организационные детали

— Покупая CityPass, вы получаете путеводитель с отрывными билетами. В течение срока действия CityPass вы можете один раз посетить все музеи и экскурсии.
— CityPass приобретается для взрослых и детей от 3 лет. Детям до 3 лет CityPass не нужна, так как проход везде бесплатный.

Как использовать CityPass

1. После оплаты на вашу почту придет ваучер, который можно обменять на пакет CityPass в одном из пунктов выдачи
2. Вы можете получить CityPass в пунктах выдачи в любой момент согласно их часам работы
3. Ваучер подлежит обмену на CityPass в течение трех месяцев после оплаты. CityPass можно начать использовать в течение 2 лет с момента получения.
4. Активация CityPass происходит в момент посещения первого объекта. Затем CityPass действует в течение указанного времени.
5. Вам нужно подойти к кассе и предъявить путеводитель St. Petersburg CityPas
6. Также в путеводителе вы найдете купоны на скидки

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в одном из двух пунктов выдачи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это городская карта, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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