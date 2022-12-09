ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

CityPass в Петербурге — это ключ к Северной столице! Купив такую карту путешественника, вы получите бесплатный проход в музеи (например, Русский и Фаберже) и на достопримечательности (в том числе Исаакиевский собор и Спас на Крови). А также экскурсии: водную поездку в Петергоф на «Метеоре», прогулку на кораблике по каналам, ужин-круиз и экскурсию на двухэтажном автобусе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что входит в CityPass в Петербурге

Путеводитель 50+ страниц, карта города с указанием всех объектов CityPass и аудиогиды для вашего смартфона

Музеи и галереи

Русский музей (весь комплекс)

Исаакиевский собор и его колоннада

Храм Спас на Крови

Крейсер «Аврора»

Петропавловская крепость и ее объекты (Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница, Тюрьма Трубецкого бастиона)

Музей Фаберже

Исторический театр-макет «Петровская акватория»

Шереметевский дворец — Музей музыки

Российский этнографический музей

Музей-шоу «Гранд Макет Россия»

Центральный военно-морской музей

Музей советских игровых автоматов

Музейно-выставочный центр РОСФОТО

Дом-музей Ф. И. Шаляпина

Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова

Музей театрального и музыкального искусства

Музей семьи актеров Самойловых

Экскурсии

Экскурсия на двухэтажном красном автобусе City Sightseeing по системе Hop-on Hop-off. Маршрут проходит по центру, длительность — 1 час 20 минут.

Метеоры в Петергоф — возможность за 30 минут добраться до красивейшей загородной резиденции на водном транспорте по Финскому заливу

Обзорная водная экскурсия (City Sightseeing Neva). На теплоходе вы проплывете по «золотому кольцу» Петербурга с остановками у знаковых мест. Вы можете сойти теплохода, а затем вновь сесть на судно на любом причале маршрута.

Пешеходная прогулка St. Petersburg Free Tour (2,5 часа)

Обзорная прогулка на теплоходе с выходом в Финский залив (1,5 часа) или вечерний круиз на теплоходе с живой музыкой

Кафе и рестораны

Скидка 20% в сети ирландских пабов O’Hooligans (на Бакунина и на Садовой)

Пункты выдачи

Музей советских игровых автоматов (метро Адмиралтейская, Невский проспект)

Visit Petersburg на Дворцовой площади (метро Адмиралтейская)

Организационные детали

— Покупая CityPass, вы получаете путеводитель с отрывными билетами. В течение срока действия CityPass вы можете один раз посетить все музеи и экскурсии.

— CityPass приобретается для взрослых и детей от 3 лет. Детям до 3 лет CityPass не нужна, так как проход везде бесплатный.

Как использовать CityPass

1. После оплаты на вашу почту придет ваучер, который можно обменять на пакет CityPass в одном из пунктов выдачи

2. Вы можете получить CityPass в пунктах выдачи в любой момент согласно их часам работы

3. Ваучер подлежит обмену на CityPass в течение трех месяцев после оплаты. CityPass можно начать использовать в течение 2 лет с момента получения.

4. Активация CityPass происходит в момент посещения первого объекта. Затем CityPass действует в течение указанного времени.

5. Вам нужно подойти к кассе и предъявить путеводитель St. Petersburg CityPas

6. Также в путеводителе вы найдете купоны на скидки