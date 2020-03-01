Экскурсии по музеям Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Ликбез: что есть современное искусство

Мы пойдём от общего к частному: я расскажу о разнице терминов «современное искусство» и «contemporary art» в классическом западном восприятии, чтобы устранить путаницу в вашей голове. Далее углубимся в подробности: вы узнаете о жанрах искусства, о том, какой необходим бэкграунд, чтобы объективно оценивать работы. Я поделюсь тем, сколько зарабатывают (или не зарабатывают) художники в России и в мире. А также объясню, почему заниматься коллекционированием — не прерогатива состоятельных, и дам советы, с чего начать в этом деле.

Практика: поход по галереям

В Санкт-Петербурге есть несколько частных галерей, где вы познакомитесь не только с работами современных художников, но и с необычными творческими людьми — их владельцами. В нашем списке: Миф, Антонов, NameGallery, FFTN, KGallery, Борей и Анна Нова — из них мы выберем 3-4 с наиболее полными и интересными коллекциями. Несколько работ мы детально разберём на смыслы: вы научитесь понимать современное искусство и не бояться его. Если вам будет интересно, я с радостью расскажу о личном творчестве, видении, опыте и эволюции, ведь этим искусством я занимаюсь с 2004 года.