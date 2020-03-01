Экскурсии по музеям Санкт-Петербурга

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  4. Contemporary art: понять непонятное

Познакомиться с современным искусством в лучших галереях города и уловить его суть

Николай
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Николай – ваш гид
Есть два типа людей: первые делят мир на чёрное и белое, вторые принимают существование в жизни полутонов.

Актуальное искусство — скорее те самые полутона.

Оно мало кому понятно и много кем отвергается без попыток постичь его смысл.

Я покажу вам лучшие коллекции в частных галереях и дам осознать всю глубину и силу этой ниши.
3600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у выхода из метро «Чернышевская»
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Contemporary art: понять непонятное
Contemporary art: понять непонятное

Что вас ожидает

Ликбез: что есть современное искусство
Мы пойдём от общего к частному: я расскажу о разнице терминов «современное искусство» и «contemporary art» в классическом западном восприятии, чтобы устранить путаницу в вашей голове. Далее углубимся в подробности: вы узнаете о жанрах искусства, о том, какой необходим бэкграунд, чтобы объективно оценивать работы. Я поделюсь тем, сколько зарабатывают (или не зарабатывают) художники в России и в мире. А также объясню, почему заниматься коллекционированием — не прерогатива состоятельных, и дам советы, с чего начать в этом деле.

Практика: поход по галереям
В Санкт-Петербурге есть несколько частных галерей, где вы познакомитесь не только с работами современных художников, но и с необычными творческими людьми — их владельцами. В нашем списке: Миф, Антонов, NameGallery, FFTN, KGallery, Борей и Анна Нова — из них мы выберем 3-4 с наиболее полными и интересными коллекциями. Несколько работ мы детально разберём на смыслы: вы научитесь понимать современное искусство и не бояться его. Если вам будет интересно, я с радостью расскажу о личном творчестве, видении, опыте и эволюции, ведь этим искусством я занимаюсь с 2004 года.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится

Contemporary art: понять непонятное
Contemporary art: понять непонятное
Contemporary art: понять непонятное
Contemporary art: понять непонятное
Contemporary art: понять непонятное
Contemporary art: понять непонятное
Contemporary art: понять непонятное
Contemporary art: понять непонятное
Contemporary art: понять непонятное
Contemporary art: понять непонятное

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у выхода из метро «Чернышевская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Меня иногда зовут Николай, я родился и немного подрос в городе Волжском на ул. Машиностроителей (вот вам немного футуризма). Окрепнув и привыкнув к жизни, я перебрался закаляться на рабочую окраину Волгограда. Закалившись вдоволь, я ясно увидел, что теперь пора в центр — окультуриваться. Закончив гуманитарную гимназию, я поехал жить в Болгарию. В 2004 году окультурившемуся мне казалось, что все, что не Волгоград — Варна в частности — это без 2 минут совершенство. Да и Мама тоже туда собралась, а к ней я привык. Далее случались Америки, Индии и Гималаи, Сербии и Турции, Румыния, Новая Зеландия и Петербург. Я, представьте, везде как-то жил, что-то творил, работал, учился, интегрировался. Вот так чтоб отдохнуть просто, подумать — так мне страшно, поэтому я сразу переезжаю и живу на новом месте, притворяясь, что я там и был. Что болгарский был сразу, а английский всегда. Поэтому у меня дорогие, историй любопытных накопилось. Так что, если даже окажется, что вы идейный враг современного и contemporary искусства, то я обязательно вас порадую чем-то другим. Голову на отсечение даю)
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