Экскурсия посвящена деловым людям России, их вкладу в ее становление и развитие. Это рассказ о Штиглицах, которых называли русскими Ротшильдами. По концентрации капитала, размаху банковской и предпринимательской деятельности Штиглицы могут считаться первыми русскими олигархами. Семья Штиглицев – это история 📖 грандиозной по масштабу благотворительности. В русской истории они являются самыми крупными меценатами.

В экскурсии 🧭 подробно говорится о семье, их появлении в России. Уважаемые слушатели увидят дворец, который принадлежал Штиглицам. Эпоха, представленная дворцами, особняками и усадьбами их соседей, родственников и современников, позволит почувствовать атмосферу времени, характер человеческих связей, разнообразие архитектуры.

Мы будем говорить о финансовом климате России и его особенностях. Речь пойдет о характере накопления капитала Штиглицами, об их основополагающей роли в строительстве российских железных дорог, об их вкладе в промышленность.