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Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты

Андрей Э.
Андрей Э. – Гид из Санкт-Петербурга
Деловая Россия.

История в лицах.

Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты

Что вы увидите

  • Академию Штиглица
  • Особняк Штиглица и др.
Экскурсия посвящена деловым людям России, их вкладу в ее становление и развитие. Это рассказ о Штиглицах, которых называли русскими Ротшильдами. По концентрации капитала, размаху банковской и предпринимательской деятельности Штиглицы могут считаться первыми русскими олигархами. Семья Штиглицев – это история 📖 грандиозной по масштабу благотворительности. В русской истории они являются самыми крупными меценатами.
В экскурсии 🧭 подробно говорится о семье, их появлении в России. Уважаемые слушатели увидят дворец, который принадлежал Штиглицам. Эпоха, представленная дворцами, особняками и усадьбами их соседей, родственников и современников, позволит почувствовать атмосферу времени, характер человеческих связей, разнообразие архитектуры.
Мы будем говорить о финансовом климате России и его особенностях. Речь пойдет о характере накопления капитала Штиглицами, об их основополагающей роли в строительстве российских железных дорог, об их вкладе в промышленность.
Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Экскурсия проводится автором и куратором "Идея Клуба".
Что не входит
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Михайловская, 1/7 (Гранд Отель Европа)
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты
Деловая Россия. История в лицах. Штиглицы – финансисты, промышленники, меценаты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей Э.
Андрей Э.
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Андрей Э. проводит ещё 1 экскурсию

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