В самом европейском городе России культура торговли, предпринимательства и коммерции развивалась своим путем.

Голландские моряки на службе российского флота; немецкие мастера, мечтавшие о восточном богатстве; пленные шведы, работавшие у Петра в министерствах; русские крепостные создавшие торговую империю…

Калейдоскоп этих известных и забытых героев сформировал неповторимый стиль делового Петербурга.

В экскурсии 🧭 сделан акцент на истории 📖 деловой жизни города. Мы поговорим о народной торговле сеном и солью; американских инвесторах, открывавших производство в России; поставщиках Двора Его Императорского Величества

Мы пройдем по улицам Санкт-Петербурга, которые в своё время, формировали деловое «сити» бывшей столицы ⭐️. Я покажу вам здания, которые хранят историю капитализма царской России.

В своё повествование я старался включить минимум барельефов фронтона, украшающих портик фасада, и собрать истории о знаменитых предпринимателях прошлых эпох и воплощенных в городе бизнес идеях.

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