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Деловой Петербург царской России

4.7
15 отзывов
Иван
Иван – Гид из Санкт-Петербурга
Двухчасовая пешеходная экскурсия ⛳ в компании историка и экономиста.

После нее вы по-новому взглянете на Большой Гостиный двор – одно из центральных сооружений города.

Узнаете судьбу знаменитой «Астории» и услышите о том, какими были первые вклады в царской России.

А также послушаете истории 📖 об известных предпринимателях Петербурга и о крупнейших сделках прошлого.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 800 ₽ за человека

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Деловой Петербург царской России
Деловой Петербург царской России

Что вы увидите

  • Гостиный двор
  • дом Зингера
  • Здание товарищества нефтяного производства "Братья Нобель"
  • Здание Санкт-Петербургского общества взаимного кредита
  • Лютеранская церковь святых Петра и Павла
  • ДЛТ
  • дом Мертенса
  • Строгановский дворец
  • Дворец Елисеевых
  • здание фирмы Фаберже
  • Астория
В самом европейском городе России культура торговли, предпринимательства и коммерции развивалась своим путем.
Голландские моряки на службе российского флота; немецкие мастера, мечтавшие о восточном богатстве; пленные шведы, работавшие у Петра в министерствах; русские крепостные создавшие торговую империю…
Калейдоскоп этих известных и забытых героев сформировал неповторимый стиль делового Петербурга.
В экскурсии 🧭 сделан акцент на истории 📖 деловой жизни города. Мы поговорим о народной торговле сеном и солью; американских инвесторах, открывавших производство в России; поставщиках Двора Его Императорского Величества
Мы пройдем по улицам Санкт-Петербурга, которые в своё время, формировали деловое «сити» бывшей столицы ⭐️. Я покажу вам здания, которые хранят историю капитализма царской России.
В своё повествование я старался включить минимум барельефов фронтона, украшающих портик фасада, и собрать истории о знаменитых предпринимателях прошлых эпох и воплощенных в городе бизнес идеях.

Обратите внимание:

  • Петербург находится на 60-й параллели северной широты, здесь характерна частая смена воздушных масс, обусловленная в значительной степени циклонической деятельностью.
  • Экскурсия пешеходная, длится 2 часа. Одевайте, пожалуйста, теплую одежду и теплую обувь осенью, зимой и весной.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 Невский 35
Место завершения
🏁 Исаакиевская площадь
Деловой Петербург царской России
Деловой Петербург царской России
Деловой Петербург царской России
Деловой Петербург царской России
Деловой Петербург царской России
Деловой Петербург царской России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Иван
Иван
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15 отзывов оставили туристы

Иван проводит ещё 2 экскурсии

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