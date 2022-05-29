Начало волшебного путешествия в 21:30, а продолжительность – 5,5 часов. Программа тура включает:Осмотр исторической центральной части Северной Столицы:Исаакиевской, Сенатской и Дворцовой площади;

знакомство с историческими архитектурными композициями и достопримечательностями (Казанский собор, Аничков дворец, Эрмитаж, др.); прогулку по Неве с видом на Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова.

Экскурсовод расскажет захватывающие истории из жизни знаменитых петербуржцев – талантливых представителей искусства, полководцев, царственных особ. Одной из запоминающих событий - это ночная экскурсия на теплоходе по Неве.

Петропавловская крепость превратится в холст для работ поп-арт и диджитал художников, которые нарисуют световые картины в режиме реального времени, находясь в виртуальной реальности. Тема Фестиваля - 350-летие со дня рождения Петра I.