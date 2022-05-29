Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие на комфортабельном теплоходе по водным просторам Санкт-Петербурга
Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие на комфортабельном теплоходе по водным просторам Санкт-Петербурга в День Рождения Города! В 2022 году Петровский фестиваль огня и света состоится в ночь с 28 на 29 мая и будет приурочен к 350-летию Петра I. В акватории перед Петропавловской крепостью небо озарят тысячи огней, а стены бастионов станут холстами для живописи, на которых в режиме реального времени будут появляться световые шедевры современных художников!
Что вас ожидает 🤩
- Исаакиевскую, Сенатскую и Дворцовую площади
- Казанский собор
- Аничков дворец
- Эрмитаж
- Прогулка по Неве с видом на Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова
Начало волшебного путешествия в 21:30, а продолжительность – 5,5 часов. Программа тура включает:Осмотр исторической центральной части Северной Столицы:Исаакиевской, Сенатской и Дворцовой площади;
знакомство с историческими архитектурными композициями и достопримечательностями (Казанский собор, Аничков дворец, Эрмитаж, др.); прогулку по Неве с видом на Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова.
Экскурсовод расскажет захватывающие истории из жизни знаменитых петербуржцев – талантливых представителей искусства, полководцев, царственных особ. Одной из запоминающих событий - это ночная экскурсия на теплоходе по Неве.
Петропавловская крепость превратится в холст для работ поп-арт и диджитал художников, которые нарисуют световые картины в режиме реального времени, находясь в виртуальной реальности. Тема Фестиваля - 350-летие со дня рождения Петра I.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автобус туристического класса
- Лицензированный гид
- Входные билеты на теплоход
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Невский проспект, 85
- Когда и сколько длится?
- Когда: Только 28.05.2022Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Сбор группы за 15 минут до отправления по адресу Невский проспект 85.
- Центральный вход в Московский вокзал, первая дверь направо (до рамок досмотра) - офис"Визит СПб"
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Только 28.05.2022
Визит — ваш гид в Санкт-Петербурге
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