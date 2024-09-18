Описание билета
Праздничная музыкальная прогулка по Неве
Приглашаем вас на незабываемую праздничную музыкальную прогулку, посвященную Дню Города на Неве! Это уникальная возможность насладиться атмосферой любимого Петербурга, погрузившись в мир музыки и красоты.
Расписание
- Посадка: 20:45
- Отправление: 21:00
- Прибытие: 23:00
- Продолжительность: 2 часа
Адрес отправления и прибытия
Дворцовая набережная, д. 18, причал N 4 (напротив переулка Мошкова).
Что вас ждет на борту?
Во время двухчасовой прогулки вы сможете насладиться:
- Музыкой от талантливой музыкальной группы
- Восхитительными видами на главные достопримечательности города, такие как:
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Летний сад
- Медный всадник
- Исаакиевский собор
- Кунсткамера
- Легендарный крейсер Аврора
Кроме того, команда теплохода предложит вам бокал игристого, чтобы сделать этот вечер еще более особенным.
Услуги на борту
На теплоходе работает кухня и бар с разнообразным меню, включая:
- Горячие блюда на гриле
- Салаты и закуски
- Десерты
- Напитки на любой вкус
Средний чек на человека составляет 1300 рублей. Обслуживание осуществляется официантами, а вход с собственными продуктами и напитками запрещен.
Комфорт и удобство
Наш большой двухпалубный теплоход вмещает до 100 пассажиров и предлагает:
- Две закрытые палубы с комфортными столами и стульями
- Открытую прогулочную палубу для свежего воздуха и памятных фото
- Свободный доступ между палубами
- Два санузла и зона для курения
В случае дождя салоны теплохода полностью закрыты и застеклены, а в холодную погоду теплоход отапливается. Пледы на борту не выдаются.
Важно знать
Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых. Для детей любого возраста необходимо приобретать полный билет, что связано с пассажировместимостью судна и необходимостью учитывать точное количество человек на борту.
Не упустите возможность провести вечер в компании друзей и насладиться великолепием Петербурга с воды!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Стрелку Васильевского острова
- Петропавловскую крепость
- Летний сад
- Медный всадник
- Исаакиевский собор
- Кунсткамера
- Легендарный крейсер Аврора
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Музыкальная программа
- Посадочные места на закрытой палубе
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- 1. Адрес причала отправления/прибытия: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 (напротив переулка Мошкова)
- 2. Если вы бронируете более 3 мест, то организатор вправе потребовать полную оплату, которая должна быть внесена не менее чем за 12 часов до начала мероприятия