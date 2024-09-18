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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Музыкальный Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 21:00

Описание билета

Праздничная музыкальная прогулка по Неве

Приглашаем вас на незабываемую праздничную музыкальную прогулку, посвященную Дню Города на Неве! Это уникальная возможность насладиться атмосферой любимого Петербурга, погрузившись в мир музыки и красоты.

Расписание

Посадка: 20:45

Отправление: 21:00

Прибытие: 23:00

Продолжительность: 2 часа

Адрес отправления и прибытия

Дворцовая набережная, д. 18, причал N 4 (напротив переулка Мошкова).

Что вас ждет на борту?

Во время двухчасовой прогулки вы сможете насладиться:

Музыкой от талантливой музыкальной группы

Восхитительными видами на главные достопримечательности города, такие как:

Адмиралтейство



Эрмитаж



Стрелка Васильевского острова



Петропавловская крепость



Летний сад



Медный всадник



Исаакиевский собор



Кунсткамера



Легендарный крейсер Аврора

Кроме того, команда теплохода предложит вам бокал игристого, чтобы сделать этот вечер еще более особенным.

Услуги на борту

На теплоходе работает кухня и бар с разнообразным меню, включая:

Горячие блюда на гриле

Салаты и закуски

Десерты

Напитки на любой вкус

Средний чек на человека составляет 1300 рублей. Обслуживание осуществляется официантами, а вход с собственными продуктами и напитками запрещен.

Комфорт и удобство

Наш большой двухпалубный теплоход вмещает до 100 пассажиров и предлагает:

Две закрытые палубы с комфортными столами и стульями

Открытую прогулочную палубу для свежего воздуха и памятных фото

Свободный доступ между палубами

Два санузла и зона для курения

В случае дождя салоны теплохода полностью закрыты и застеклены, а в холодную погоду теплоход отапливается. Пледы на борту не выдаются.

Важно знать

Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых. Для детей любого возраста необходимо приобретать полный билет, что связано с пассажировместимостью судна и необходимостью учитывать точное количество человек на борту.

Не упустите возможность провести вечер в компании друзей и насладиться великолепием Петербурга с воды!