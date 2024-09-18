День города! Праздничная музыкальная прогулка по Неве

Праздничная прогулка на Музыкальном теплоходе
День города! Праздничная музыкальная прогулка по Неве
День города! Праздничная музыкальная прогулка по Неве
День города! Праздничная музыкальная прогулка по Неве
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00

Описание билета

Праздничная музыкальная прогулка по Неве

Приглашаем вас на незабываемую праздничную музыкальную прогулку, посвященную Дню Города на Неве! Это уникальная возможность насладиться атмосферой любимого Петербурга, погрузившись в мир музыки и красоты.

Расписание

  • Посадка: 20:45
  • Отправление: 21:00
  • Прибытие: 23:00
  • Продолжительность: 2 часа

Адрес отправления и прибытия

Дворцовая набережная, д. 18, причал N 4 (напротив переулка Мошкова).

Что вас ждет на борту?

Во время двухчасовой прогулки вы сможете насладиться:

  • Музыкой от талантливой музыкальной группы
  • Восхитительными видами на главные достопримечательности города, такие как:
    • Адмиралтейство
    • Эрмитаж
    • Стрелка Васильевского острова
    • Петропавловская крепость
    • Летний сад
    • Медный всадник
    • Исаакиевский собор
    • Кунсткамера
    • Легендарный крейсер Аврора

Кроме того, команда теплохода предложит вам бокал игристого, чтобы сделать этот вечер еще более особенным.

Услуги на борту

На теплоходе работает кухня и бар с разнообразным меню, включая:

  • Горячие блюда на гриле
  • Салаты и закуски
  • Десерты
  • Напитки на любой вкус

Средний чек на человека составляет 1300 рублей. Обслуживание осуществляется официантами, а вход с собственными продуктами и напитками запрещен.

Комфорт и удобство

Наш большой двухпалубный теплоход вмещает до 100 пассажиров и предлагает:

  • Две закрытые палубы с комфортными столами и стульями
  • Открытую прогулочную палубу для свежего воздуха и памятных фото
  • Свободный доступ между палубами
  • Два санузла и зона для курения

В случае дождя салоны теплохода полностью закрыты и застеклены, а в холодную погоду теплоход отапливается. Пледы на борту не выдаются.

Важно знать

Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых. Для детей любого возраста необходимо приобретать полный билет, что связано с пассажировместимостью судна и необходимостью учитывать точное количество человек на борту.

Не упустите возможность провести вечер в компании друзей и насладиться великолепием Петербурга с воды!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Стрелку Васильевского острова
  • Петропавловскую крепость
  • Летний сад
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Кунсткамера
  • Легендарный крейсер Аврора
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Музыкальная программа
  • Посадочные места на закрытой палубе
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
Завершение: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 (напротив переулка Мошкова)
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • 1. Адрес причала отправления/прибытия: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 (напротив переулка Мошкова)
  • 2. Если вы бронируете более 3 мест, то организатор вправе потребовать полную оплату, которая должна быть внесена не менее чем за 12 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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